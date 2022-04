Baseball

PFW 9, NORTHERN KENTUCKY 5

PFW 200 000 403 —9 17 0 No. Kentucky 010 001 030 —5 9 0

WP—Deany. LP—Gerl. 2B—Bickel 2 (P), Lang (P), Hart (P), Lake (P), Vorhees (NK), Fisher (NK). HR—Higgins (P), Fitzpatrick (P), Vorhees (NK), Odom (NK).

Softball

TRINE 25, SAINT MARY’S 0

Trine (11)22 55 —25 22 0 Saint Mary’s 000 00 —0 0 1

WP—Rosey. LP—Hettinger. 2B—Trine, Riley. HR—Murdock, Beyer, Swartout, Prather 2.

Volleyball

MIVA TOURNAMENT

Quarterfinals

Saturday

Lindenwood at Loyola Chicago, 6 p.m.

Quincy at Ball St., 7 p.m.

Ohio St. at Lewis, 7 p.m.

PFW at McKendree, 7 p.m.

NAIA POOL PLAY

At West Des Moines, Iowa

All matches at 11 a.m.

Tuesday

Georgetown 3, Indiana Tech 2

Wednesday

Benedictine Mesa 3, Georgetown 0

Thursday

Indiana Tech vs. Benedictine Mesa

BENEDICTINE MESA 3, INDIANA TECH 1

Benedictine Mesa 25-25-24-25: Aces—Pollnow 2. Assists—Tolman 53. Digs—Fuller, Pollnow 10. Kills—Dawson 15.

Indiana Tech 15-20-26-20: Aces—Milan, Jones 1. Assists—Jones 29. Digs—Hermes 7. Kills—Siracusa 10.