HIGH SCHOOLS

Baseball

BLACKHAWK CH. 11, WOODLAN 1

Woodlan 000 10 —1 4 1 Blackhawk Ch. 451 1x —11 12 1

WP—Study. LP—Sheehan. 2B—Boyer 2 (BC). 3B— Sefton (BC). HR—Pickett (BC).

WEST NOBLE 11, PRAIRIE HEIGHTS 4

Prairie Hghts 030 010 0 —4 4 4 West Noble 122 240 x —11 13 2

WP—Patrick. LP—Hall. 2B—Severe (PH), Shields (WN), Schwartz (WN), Bacon (WN). HR—allen (PH), Eash (WN), Bacon (WN).

LEO 15, CANTERBURY 3

Canterbury 021 00 —3 3 5 Leo 870 0x —15 13 3

WP—Griewank. LP—Hanks. 2B—Worman (L), Brubaker (L), Boyd (C). 3B—Ensign (L).

Golf

FAIRFIELD 192, FREMONT 198, EASTSIDE 245

At Bridgewater

Fremont: Berlew 49, Sherbond 51, Altman 52, Campbell 46, Chilesnski 57

Eastside: Arnold 60, Gunner 59, Reece 60, Ashton 66, Robi 72

Softball

CARROLL 21, WARSAW 3

Warsaw 003 00 —3 2 1 Carroll 229 8x —21 10 1

WP—Conner. LP—Lozano. 2B—Zeidler (C), Fisher (C).

PRAIRIE HEIGHTS 22, WEST NOBLE 11

Prairie Heights 410 188 —22 16 0 West Noble 203 321 —11 14 4

WP—Strater. LP—Krider. 2B—Aaron 2 (PH), Booher (PH), Williams (PH), Thompson 2 (WN), DeLong (WN), Moser (WN). 3B—Williams (PH), McDonald (WN). HR—Pratt (PH).

Tennis

LAKEWOOD PARK 5, NEW HAVEN 0

Korte d. Snodgrass 6-0, 6-0; Gelmetti d. Snodgrass 6-2, 6-0; Crider d. Colin 6-0, 6-0; Warner/Macfarlane d. Rowland/Clark 6-1, 6-4; Kruse/Harvey d. Didion/Casiano 6-3, 6-2.

CARROLL 3, SNIDER 2

Skender (C) d. Miguel 6-0, 6-0; Shoup (C) d. Henry 6-3, 0-6, 6-2; Siegwarth (C) d. Sirivath 6-1, 7-5; Matthias/N/A (S) d. Lash/Trulock 6-2, 6-1; McGillicuddy/N/A (S) d. Krzyzanowski/Kokonaing 4-6, 6-2, 7-6 (6).

NORWELL 5, SOUTH ADAMS 0

Au. Heyerly d. Claghorn 6-1, 6-0; McNabb d. Barkley 6-0, 6-1; Ad. Heyerly d. Nussbaum 6-0, 6-0; Johnson/Toliver d. Weigel/Mowery 6-2, 7-5; Xayyachack/Fernandez d. Summersett/McKibben 6-1, 6-0.

BELLMONT 5, WAYNE 0

Selking d. Bunkowske 6-1, 6-0; Faurote d. Cartwright 6-0, 6-0; Jin d. Sells 6-1, 6-0; Schirack/Kintz d. Swinford/Huff 6-0, 6-0; Ortiz/Jackson d. Vergara/Lacey 6-2, 6-0.

Track & Field

BOYS

GARRETT 113, HAMILTON 3

GARRETT 86, FREMONT 37

3200R—Garrett 9:49; 110H—Minnich (G) 18.52; 100—Warfield (G) 12.35; 1600—Presswood (G) 5:21; 400R—Garrett 49.09; 400—Presswood (G) 57.34; 300H—Brace (F) 44.82; 800—Coffman (G) 2:23; 200—Gaskill (F) 25.02; 3200—Weller (G) 11:57; 1600R—Fremont 4:00; HJ—Brace (F) 5-8; LJ—Kennedy (G) 17-10.5; D—Clingan (G) 123-7; SP—O’Connor (G) 37-10.25.

GIRLS

GARRETT 106, HAMILTON 11

GARRETT 73, FREMONT 50

3200R—12:03; 100H—Baer (G) 18.44; 100—Zuccolotto (F) 14.91; 1600—Malcolm (G) 6:09; 400R—Fremont 56.75; 400—Armstrong (G) 1:05; 300H—Parr (F) 53.63; 800—Malcolm (G) 2:54; 200—Armstrong (G) 28.05; 3200—Gannon (F) 13:20; 1600R—Garrett 4:52; HJ—Parr (F) 4-10; LJ—Armstrong (G) 14-9; D—Weaver (G) 94-9; SP—Kaiser (H) 27-4.5.

CONCORD 84, WAWASEE 30

100—Leggett (C) 14.14; 200—Leggett (C) 30.18; 400—McKain (C) 1:09.15; 800—Latif (C) 2:46.23; 1600—Roberts (C) 6:22; 3200—Roberts (C) 13:18.02; 100H—Konieczny (W) 18.98; 300H—LaJoice (W) 56.89; 400R—Concord 53.3; 1600R—Concord 4:40.44; 3200R—Concord 11:28.83; LJ—Leggett (C) 16-2; SP—Swinehart (C) 35-2; D—Swinehart (C) 121-11.