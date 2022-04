HIGH SCHOOLS

Baseball

NORTHROP 16, WAYNE 4

Wayne 020 02 —4 4 2 Northrop 20(12) 2x —16 8 0

WP—Brooks. LP—Griggs. 2B—Whitsett (N), Jessup (N); HR—Clay (W), Pandoff (N).

CARROLL 6, LEO 4

Leo 300 001 0 —4 5 2 Carroll 101 022 x —6 9 1

WP—Worrel. LP—Decker. 2B—Worman (L), Sinish (C), Duba (C), Berwick (C), Joyal (C), Malott (C); HR—Massing (L).

LATE THURSDAY

HERITAGE 10, NORWELL 3

Norwell 020 001 0 —3 7 2 Heritage 205 003 x —10 10 2

WP—Hoffman. LP—Bolyn. 3B—Lomow (H). HR—Bodenheimer (N).

WARSAW 11,

HUNTINGTON NORTH 10, 8 INN.

Huntington N. 203 400 10 —10 11 3 Warsaw 070 201 01 —11 9 3

WP—Showley. LP—McCarver. 2B—Patrick (HN), Eckert (HN), Bailey (W), O’Malley (W). 3B—Maier (W). HR—Shapiro (W).

Softball

BELMONT 15, MISSISSINEWA 1

Belmont 851 10 —15 16 0 Mississinewa 000 01 —1 1 4

WP—Bleke. LP—Dunn. Team individual statistics NA.

HERITAGE 11, NORTH SIDE 0

Heritage 001 73 —11 11 0 North Side 000 00 —0 0 1

WP—Fuller. LP—Venderley. 2B—Cain 2 (H); 3B—Fuller (H).

LEO 10, NORTHROP 0

Leo 401 041 —10 7 1 Northrop 000 000 —0 2 8

WP—Sauder. LP—Huth.

DEKALB 8, CENTRAL NOBLE 1

Central Noble 001 000 0 —1 1 1 Dekalb 161 000 X —8 12 1

WP—Cserep. LP—Hile. 2B—Spangler (D), Waters (D).

LATE THURSDAY

HERITAGE 21, WAYNE 0

Heritage (11)43 30 —21 22 0 Wayne 000 00 —0 1 4

Wayne individual statistics not available

WP—Buuck. 2B—Cain, Zelt, Schane, Buuck, Guenthner, Washington. HR—Schultz, E. Bickel.

Tennis

NORWELL 5, SNIDER 0

Aub. Heyerly d. Henry 6-1, 6-1; McNabb d. Smith 6-1, 6-1; Ad. Heyerly d. Borton 6-2, 6-3; Johnson/Toliver d. Mathias/Schumm 6-1, 6-4; Xayyachack/Fernandez d. McGillicuddy/Sirivath 6-1, 6-2.

ANGOLA 3, LEO 1

Runestead (L) d. Locane 6-2, 6-2; Powers (A) d. Marquardt 6-1, 6-4; Brandenberger (L) vs. Aldred (A) 7-5, 2-4, called due to weather; Harris/Harris (A) d. Bonecutter/Merkler 6-3, 6-0; Wise/Christman (A) d. Kissner/Lomont 6-1, 6-2.