AUTO RACING

Trucks

PINTY’S TRUCK RACE ON DIRT

At Bristol, Tenn.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Ben Rhodes, Toyota, 150 laps, 60 points.

2. (6) Carson Hocevar, Chevrolet, 150, 40.

3. (18) J.H. Nemechek, Toyota, 150, 42.

4. (4) Parker Kligerman, Chev., 150, 45.

5. (19) Christian Eckes, Toyota, 150, 32.

6. (1) Joey Logano, Ford, 150, 0.

7. (7) Chase Elliott, Chevrolet, 150, 0.

8. (16) Grant Enfinger, Chevrolet, 150, 29.

9. (14) Matt Crafton, Toyota, 150, 31.

10. (17) Zane Smith, Ford, 150, 27.

11. (3) Stewart Friesen, Toyota, 150, 34.

12. (12) Colby Howard, Chev., 150, 25.

13. (33) Chase Purdy, Toyota, 150, 24.

14. (10) Austin Dillon, Chevrolet, 150, 0.

15. (35) Tanner Gray, Ford, 150, 22.

16. (27) Dean Thompson, Chev., 150, 21.

17. (21) Mike Marlar, Chevrolet, 150, 0.

18. (26) Hailie Deegan, Ford, 150, 19.

19. (5) Chandler Smith, Toyota, 150, 26.

20. (23) Harrison Burton, Ford, 150, 0.

21. (8) Ty Majeski, Toyota, 150, 34.

22. (13) Jack Wood, Chevrolet, 150, 15.

23. (29) Timmy Hill, Toyota, 150, 14.

24. (34) Spencer Boyd, Chev., 150, 13.

25. (28) Blaine Perkins, Chev., 150, 12.

26. (25) Kaz Grala, Chevrolet, 150, 11.

27. (32) Buddy Kofoid, Toyota, 150, 0.

28. (24) Tate Fogleman, Toyota, 149, 9.

29. (15) Derek Kraus, Chevrolet, 149, 9.

30. (31) Lawless Alan, Chevrolet, 149, 7.

31. (20) Tyler Ankrum, Toyota, 147, 6.

32. (22) Andrew Gordon, Ford, 146, 0.

33. (30) Kris Wright, Chevrolet, 146, 4.

34. (36) Keith McGee, Toyota, 146, 0.

35. (9) Matt DiBenedetto, Chev., 145, 3.

36. (11) Austin Wayne Self, Chev., 143, 1.

Race Statistics

Avg Speed of Winner: 60.825 mph.

Time of Race: 1 hr, 37 mins, 55 secs.

Margin of Victory: 0.824 seconds.

Caution Flags: 9 for -108 laps.

Lead Changes: 3 among 3 drivers.

Lap Leaders: J.Logano 0; B.Rhodes 1-91; C.Hocevar 92-146; B.Rhodes 147-150

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): B.Rhodes, 2 times for 95 laps; C.Hocevar, 1 time for 55 laps; J.Logano, 1 time for 0 laps.

Wins: Z.Smith, 2; C.Smith, 1; C.Heim, 1.

Top 16 in Points: 1. B.Rhodes, 205; 2. C.Smith, 201; 3. Z.Smith, 184; 4. S.Friesen, 180; 5. J.Nemechek, 161; 6. C.Eckes, 161; 7. T.Gray, 158; 8. T.Majeski, 153; 9. M.Crafton, 132; 10. T.Ankrum, 132; 11. D.Kraus, 131; 12. C.Hocevar, 130; 13. G.Enfinger, 125; 14. M.DiBenedetto, 107; 15. A.Self, 100; 16. T.Hill, 92.