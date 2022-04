AMERICAN LEAGUE

KANSAS CITY 3,

DETROIT 1

Detroit Kansas City ab r h bi ab r h bi Grossman rf 2 0 1 0 Merrifld rf 4 0 0 0 Schoop 2b 4 0 0 0 Witt Jr. 3b 4 1 2 0 Candelario 3b 4 0 0 0 Benitndi lf 3 0 2 0 Cabrera dh 3 0 0 0 Perez c 4 0 0 1 Haase lf 4 0 1 0 Santana 1b 3 1 0 0 Torkelson 1b 3 0 1 0 Dozier dh 4 1 2 2 Cameron cf 3 1 0 0 Mondesi ss 3 0 1 0 Garneau c 2 0 1 1 Taylor cf 3 0 0 0 Baddoo ph 1 0 0 0 Lopez 2b 3 0 1 0 Castro ss 3 0 0 0 Totals 29 1 4 1 Totals 31 3 8 3 Detroit 010 000 000—1 Kansas City 100 002 00x—3

DP—Detroit 0, Kansas City 2. LOB—Detroit 8, Kansas City 6. 2B—Garneau (1), Haase (1). HR—Dozier (1). SB—Cameron (1).

IP H R ER BB SO

Detroit

Manning 2 5 1 1 0 2 Hutchison 3 1 0 0 1 3 Vest L,0-1 1 1 2 2 1 1 Foley 2 1 0 0 0 0

Kansas City

Bubic 4 1/3 2 1 1 6 4 Snider W,2-0 1 2/3 1 0 0 0 1 Coleman H, 12/3 0 0 0 1 1 Barlow H,1 1 1/3 1 0 0 0 2 Staumont S,1-1 1 0 0 0 0 2

Umpires—Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Mark Carlson; Third, Angel Hernandez. T—3:02. A—19,022 (37,903).

CHICAGO WHITE SOX 3, TAMPA BAY 2

Tampa Bay Chicago ab r h bi ab r h bi B.Lowe 2b 3 1 0 0 Andrson ss 4 1 2 0 Franco dh 4 1 1 0 Robert cf 4 1 0 0 Arozarena lf 3 0 1 0 Abreu 1b 4 1 1 2 J.Lowe lf 1 0 0 0 Grandal dh 4 0 1 1 Ramirez 1b 3 0 1 1 Jiménez lf 4 0 2 0 Kiermaier pr 0 0 0 0 García 2b 3 0 0 0 Díaz 3b 2 0 0 0 Harrison 3b 3 0 0 0 Margot rf 4 0 1 1 McGuire c 3 0 0 0 Phillips cf 4 0 1 0 Vaughn rf 3 0 1 0 Zunino c 3 0 0 0 Engel rf 0 0 0 0 Choi ph 0 0 0 0 Walls ss 3 0 0 0 Totals 30 2 5 2 Totals 32 3 7 3 Tampa Bay 100 001 000—2 Chicago 000 201 00x—3

E—Kluber (1), Walls (2), Harrison (1). LOB—Tampa Bay 7, Chicago 5. 2B—Franco (4), Vaughn (1). HR—Abreu (1). SB—Walls (1), Robert (5), Phillips (1). SF—Ramirez (1).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay

Kluber 5 4 2 2 0 4 Thmpsn L,1-1 1 2 1 0 0 0 Springs 1 1 0 0 0 1 Kittredge 1 0 0 0 0 1

Chicago

Kopech 5 1 1 0 2 5 López W,2-0 1 2 1 1 1 1 Ruiz H,3 1 0 0 0 0 3 Sousa H,2 1 0 0 0 0 2 Hendriks S,4-5 1 2 0 0 1 1

HBP—Kopech (Walls). WP—Hendriks.

Umpires—Home, Junior Valentine; First, Larry Vanover; Second, Dan Bellino; Third, David Rackley. T—2:50. A—27,113 (40,615).

BOSTON 4,

MINNESOTA 0

Minnesota Boston ab r h bi ab r h bi Arraez dh 3 0 1 0 Hernándz cf 3 1 1 0 Polanco 2b 3 0 0 0 Devers 3b 4 0 1 0 Correa ss 4 0 0 0 Bogaerts ss 4 1 1 2 Kepler rf 4 0 0 0 Martinez dh 3 1 0 0 Larnach lf 4 0 3 0 Verdugo lf 3 1 1 2 Urshela 3b 4 0 0 0 Story 2b 3 0 1 0 Gordon cf 2 0 0 0 Dalbec 1b 3 0 0 0 Sanó 1b 2 0 1 0 Brdley Jr. rf 3 0 0 0 Jeffers c 3 0 0 0 Vázquez c 3 0 1 0 Totals 29 0 5 0 Totals 29 4 6 4 Minnesota 000 000 000—0 Boston 022 000 00x—4

DP—Minnesota 1, Boston 3. LOB—Minnesota 6, Boston 3. 2B—Larnach (1), Hernández (5). HR—Verdugo (3), Bogaerts (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota

Gray L,0-1 1 2/3 1 2 2 1 1 Winder 5 1/3 4 2 2 1 2 Romero 1 1 0 0 0 1

Boston

Houck W,1-0 5 2/3 2 0 0 3 4 Strahm 1 1 0 0 0 1 Whitlock 2 1/3 2 0 0 1 5

Strahm pitched to 3 batters in the 7th.

Umpires—Home, Hunter Wendelstedt; First, Chad Whitson; Second, Adam Hamari; Third, Jerry Layne.

T—2:45. A—34,990 (37,755).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Toronto 5 4 .556 — — 5-4 L-1 3-2 2-2 Boston 4 4 .500 ½ ½ 4-4 W-1 1-1 3-3 New York 4 4 .500 ½ ½ 4-4 L-1 4-3 0-1 Tampa Bay 4 5 .444 1 1 4-5 L-4 4-3 0-2 Baltimore 2 5 .286 2 2 2-5 W-1 2-2 0-3

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 6 2 .750 — — 6-2 W-2 4-1 2-1 Cleveland 4 4 .500 2 ½ 4-4 L-2 0-2 4-2 Detroit 4 5 .444 2½ 1 4-5 L-1 2-4 2-1 Kansas City 3 5 .375 3 1½ 3-5 W-1 3-4 0-1 Minnesota 3 5 .375 3 1½ 3-5 L-1 2-4 1-1

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Houston 4 3 .571 — — 4-3 L-2 0-0 4-3 Los Angeles 5 4 .556 — — 5-4 W-2 3-3 2-1 Oakland 5 4 .556 — — 5-4 W-1 0-0 5-4 Seattle 4 4 .500 ½ ½ 4-4 W-2 1-0 3-4 Texas 2 6 .250 2½ 2½ 2-6 L-2 1-4 1-2

Today

N.Y. Yankees (Cortes Jr. 0-0) at Baltimore (Zimmermann 0-0), 1:05 p.m.

Minnesota (Ober 1-0) at Boston (Wacha 0-0), 1:35 p.m.

Oakland (Oller 0-0) at Toronto (Manoah 1-0), 1:37 p.m.

San Francisco (Wood 0-0) at Cleveland (Civale 0-0), 1:40 p.m.

Detroit (Alexander 0-0) at Kansas City (Hernández 0-0), 2:10 p.m.

Tampa Bay (Feyereisen 0-0) at Chicago White Sox (Velasquez 0-0), 2:10 p.m.

L.A. Angels (Suarez 0-1) at Texas (Pérez 0-1), 2:35 p.m.

Houston (Urquidy 1-0) at Seattle (Brash 0-1), 4:10 p.m.

Saturday

Chicago White Sox 3, Tampa Bay 2

Oakland 7, Toronto 5

Boston 4, Minnesota 0

Kansas City 3, Detroit 1

San Francisco 4, Cleveland 2

L.A. Angels 7, Texas 2

N.Y. Yankees at Baltimore, 7:05 p.m.

Houston at Seattle, 9:10 p.m.

Monday

Minnesota at Boston, 11:10 a.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 6:10 p.m.

Tampa Bay at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.

Baltimore at Oakland, 9:40 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 6 3 .667 — — 6-3 L-1 1-1 5-2 Atlanta 5 5 .500 1½ 1½ 5-5 W-2 3-4 2-1 Philadelphia 4 5 .444 2 2 4-5 W-1 3-3 1-2 Washington 4 6 .400 2½ 2½ 4-6 L-1 1-3 3-3 Miami 3 5 .375 2½ 2½ 3-5 L-1 2-1 1-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away St. Louis 5 2 .714 — — 5-2 W-2 3-1 2-1 Chicago 4 3 .571 1 1 4-3 L-1 2-1 2-2 Pittsburgh 4 4 .500 1½ 1½ 4-4 W-1 3-2 1-2 Milwaukee 4 5 .444 2 2 4-5 L-2 1-2 3-3 Cincinnati 2 6 .250 3½ 3½ 2-6 L-4 0-2 2-4

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 6 2 .750 — — 6-2 W-4 4-2 2-0 Colorado 5 2 .714 ½ — 5-2 W-1 3-2 2-0 Los Angeles 5 2 .714 ½ — 5-2 W-4 2-0 3-2 San Diego 5 5 .500 2 1½ 5-5 L-2 1-2 4-3 Arizona 3 5 .375 3 2½ 3-5 W-1 2-4 1-1

Today

Washington (Corbin 0-2) at Pittsburgh (Quintana 0-1), 1:35 p.m.

Arizona (Castellanos 0-0) at N.Y. Mets (Peterson 0-0), 1:40 p.m.

Philadelphia (Wheeler 0-1) at Miami (Hernandez 0-1), 1:40 p.m.

San Francisco (Wood 0-0) at Cleveland (Civale 0-0), 1:40 p.m.

St. Louis (Hudson 0-0) at Milwaukee (Ashby 0-1), 2:10 p.m.

Chicago Cubs (Smyly 1-0) at Colorado (Gomber 0-0), 3:10 p.m.

Cincinnati (Mahle 1-0) at L.A. Dodgers (Heaney 0-0), 4:10 p.m.

Atlanta (Elder 1-0) at San Diego (Darvish 0-1), 7:08 p.m.

Saturday

Arizona 3, N.Y. Mets 2

Atlanta 5, San Diego 2

Philadelphia 10, Miami 3

San Francisco 4, Cleveland 2

Pittsburgh 6, Washington 4

St. Louis 2, Milwaukee 1

Chicago Cubs at Colorado, 8:10 p.m.

Cincinnati at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Monday

Arizona at Washington, 7:05 p.m.

San Francisco at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

Tampa Bay at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Philadelphia at Colorado, 8:40 p.m.

Cincinnati at San Diego, 9:40 p.m.

Atlanta at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

INTERLEAGUE

SAN FRANCISCO 4,

CLEVELAND 2