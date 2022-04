HIGH SCHOOLS

Baseball

NORTH SIDE 3, WAYNE 2

Wayne 001 001 0 —2 2 2 North Side 010 020 x —3 4 4

WP—Cox. LP—Keirns. 2B—Hawkins (NS).

NORTH SIDE 12, WAYNE 2

North Side 129 00 —12 11 2 Wayne 110 00 —2 2 6

WP—Spurlock. LP—Saylor.

SNIDER 3, NORTHROP 1

Snider 002 100 0 —3 4 1 Northrop 000 010 0 —1 4 4

WP—Fenn. LP—Siren. 2B—Burkhead (S), Fry (S).

ELKHART 4, WARSAW 2

Warsaw 020 000 0 —2 9 3 Elkhart 300 010 x —4 6 2

WP—Russo. LP—Showley. 2B—Shaprio (W), Ganczak (E).

CONCORDIA 3, SOUTH SIDE 2

Concordia 102 000 0 —3 N/A N/A South Side 001 001 0 —2 N/A N/A

WP—Parnin. LP—Stow. 2B—Anderson (C), Cohen (C), Stow (SS), Hapner (SS).

CONCORDIA 9, SOUTH SIDE 1

South Side 000 001 0 —1 N/A N/A Concordia 103 113 x —9 N/A N/A

WP—Wright. LP—Harl.

HOMESTEAD 11, CATHEDRAL 1

Cathedral 000 010 —1 1 4 Homestead 300 251 —11 7 2

WP—Graber. LP—Birk. 2B—Weigert (H). 3B—Gargett (C). HR—Hockemeyer (H).

CATHEDRAL 11, HOMESTEAD 5

Cathedral 000 911 0 —11 7 0 Homestead 020 020 1 —5 7 0

WP—Bassi. LP—Tarango. 2B—Bennett (C), Mazur (C), Todor (H). 3B—Gomez (C), Todor (H). HR—Ayers (C).

WESTVIEW 4, FREMONT 0

Fremont 000 000 0 —0 2 3 Westview 100 201 x —4 5 2

WP—Engle. LP—Pentecost. Wire (Wv), Morturd (Wv). 3B—Kauffman (Wv).

Golf

CARROLL INVITATIONAL

Team scores: 1. Columbia City 315, 2. Homestead 316, 3. Carroll Blue 331, 4. Leo 332, 5. DeKalb 360, 6. Carroll White 366, 7. Norwell 373, 8. Huntington North 374, 9. East Noble 376, 10. Angola 392, 11. Concordia 425, 12. Snider 449, 13. Churubusco 469, 14. New Haven 539.

Columbia City: Al. Hedrick 80, Bledsoe 74, An. Hedrick 79, Hoag 82, Wilson 91

Homestead: Parker 78, Cobler 78, Burda 74, Cade 95, Lancz 86

Carroll Blue: GeRue 79, Melton 84, Sellers 81, Scheele 90, Dimberio 97

Leo: Hicks 78, Rorick 91, Opliger 80, Judd 86, Nussbaum 88

DeKalb: Morr 94, McAfee 83, Toyias 94, Stuckey 89, Potter 100

Carroll White: Knitter 94, Campbell 87, Beaty 95, Hupe 90, Becker 95

Norwell: Mann 78, Herrell 98, Hulvey 106, Smith 97, Graft 100

Huntington North: Gray 87, Williams 99, Vaught 109, Collins 86, Mickley 102

East Noble: Anderson 88, Norden 99, Bassett 93, Fisher 99, Bowker 96

Angola: Gruner 91, Hankey 98, Hersel 98, Blaschak 106, Koch 105

Concordia: Echenoz 82, Loggins 112, Ferraro 107, Fikes 135, West 124

Snider: Schenkel 120, Wolf 111, White 110, Amin 108, Schaller 123

Churubusco: Crick 108, Eminger 120, Meeks 113, Scherer 133, Courtney 128

New Haven: Ulrey 134, Cooper 131, Johnson 138, Turner 136

Softball

LAKELAND 8, ANGOLA 5

Angola 003 011 0 —5 11 1 Lakeland 304 001 x —8 8 1

WP—Parham. LP—Kyle. 2B—Priestley (L), Cook (L), Keck (L), McNamara (L). HR—Lovelace (L).

LAKELAND 13, ANGOLA 2

Angola 110 00 —2 4 6 Lakeland 111 19 —13 17 1

WP—Keck. LP—Knauer. 2B—Knauer (A), Adams (L), Wallace (L), Waldron (L), Cook (L). HR—Wallace (L), Moore (L), Cook (L).

LEO 12, MUNSTER 3

Munster 100 020 0 —3 8 2 Leo 005 151 x —12 12 2

WP—Arroyo. LP—Sivrek. HR—Schott (L), May (L).

LEO 10, KOKOMO 1

Kokomo 100 000 1 —1 2 3 Leo 512 101 x —10 10 1

WP—Sauder. LP—Hand. 2B—Viggiano (L), Tackett (L).

HOMESTEAD 10, NORTHRIDGE 0

Northridge 000 00 —0 5 2 Homestead 500 23 —10 13 0

WP—Mejia. LP—Bible. HR—Burch 2 (H).

EAST NOBLE 6, HOMESTEAD 5

East Noble 010 000 5 —6 9 2 Homestead 000 401 0 —5 9 5

WP—Smith. LP—Mejia. 2B—Burch (H), Rouch (EN).

Track & Field

BOYS

NORTH SIDE RELAYS

Team scores: 1. Homestead 123, 2. Concord 120, 3. Columbia City 117.5, 4. Carroll 108.5, 5. Leo 100.5, 6. North Central 88, 7. Angola 87, 8. Goshen 79, 9. East Noble 78, 10. Huntington North 69.5, 11. Snider 68, 12. Northrop 60.5, 13. North Side 45, 14. Wayne 38, 15. South Side 34, 16. Central Noble 26.5.

Division I

3200—Hall (CC) 9:24.92; 300—Martin (H) 41.31; 1600—Hall (CC) 4:27.07; 400R—Leo 44.36; 3200R—Homestead 8:28.76; 110H—D’Arcy (Co) 15.64; 100—Slick (L) 10.87; 1600R—Carroll 3:30.72; 800R—Huntington North 1:35.42; DM—East Noble 11:35.11; 800SM—Leo 1:38.26; PV—Griffin (H) 12-0; LJ—Meyer (A) 21-8.5; HJ—Meyer (A) 6-3; D—Edwards (NC) 142-4; SP—King (NS) 52-0.5.

Division II

3200—Hogan (G) 9:38.54; 300H—Steenman (L) 43.18; 1600—Mills (CC) 4:34.5; 400R—Snider 43.93; 3200R—Northrop 8:44.4; 110H—Emerson (Co) 16.16; 100—Woodson (NC) 11.17; 1600R—North Central 3:31.93; 800R—North Central 1:33.07; DM—Goshen 11:11.1; 800SM—Concord 1:38.95; PV—Graf (H) 12-7; LJ—Jones 19-4; HJ—Widenenhoefer (H) 5-10; D—Wargo (Ca) 136-3; SP—Gebhart (A) 44-5.

TIM WILKINS INVITATIONAL

Team scores: 1. Churubusco 159, 2. Manchester 108, 3. Garrett 57.5, T4. Woodlan 55, T4. Monroe Central 55, 6. Jimtown 51, 7. Fremont 32, 8. Wabash 31, 9. Eastside 22, 10. Elkhart Christian 19.5, 11. Blackhawk Christian 18, 12. Lakewood Park 16.

3200R—Churbusco 8:33.48; 100—Handerson (Wo) 11.69; 110H—Lincoln (M) 15.22; 200—Buroff (C) 22.86; 1600—Neireiter (C) 4:36.74; 400R—Manchester 44.74; 400—Buroff (C) 49.25; 300H—Lincoln (M) 41.8; 800—Jones (M) 2:04.24; 3200—Vogel (Wa) 10:24.12; 1600R—Manchester 3:32.55; LJ—Handerson (Wo) 20-6; HJ—Buroff (C) 6-5; D—Sebert (E) 157-0; SP—Bianski (C) 50-9.75; PV—Rinker (C) 13-3

PATRIOT RELAYS

Team scores: 1. Norwell 130, 2. New Haven 103, 3. Heritage 90, 4. DeKalb 86, 5. Leo 9

6400R—DeKalb 19:38.24; 100—Stoppenhagen (N) 11.66; 110H—Parker (N) 16.19; 400R—New Haven 43.83; 1600R—Norwell 3:41.73; 4000DMR—DeKalb 12:31.69; 800R—New Haven 1:35.01; 3200R—DeKalb 8:46.45; 1000SMR—New Haven 2:09.96; HJ—Ringger (N) 6-0; PV—Zimmer (N) 11-0; LJ—Clopton (NH) 20-1.5; SP—Riddle (H) 44-3.5; D—Vanderhorst (D) 121-6.

GIRLS

PATRIOT RELAYS

Team scores: 1. Leo 100, 2. Heritage 80, 3. New Haven 76, 4. Norwell 62, 5. Concordia 46, 6. Wayne 44, 7. Blackhawk Christian 17.

6400R—Leo 23:45.2; 100—Marshall (NH) 13.11; 100H—Bailey (N) 17.52; 400R—New Haven 50.88; 1600R—Leo 4:19.46; 4000DMR—Concordia 14:29.93; 800R—New Haven 1:49.41; 3200R—Leo 10:34.75; 1000SMR—Leo 2:31.58; HJ—Domres (C) 5-0; PV—Meredith (N) 7-6; LJ—Ganaway (NH) 16-7.5; SP—Zelt (H) 35-5.75; D—Fry (L) 107-7.

Miscellaneous

TIFFANY GOODEN AWARD WINNERS

2022: Ayanna Patterson, Fletcher Loyer, Homestead

2021: Ayanna Patterson, Homestead

2020: Sydney Graber, Homestead

2019: Carissa Garcia, Concordia

2018: Keion Brooks Jr., North Side

2017: Karissa McLaughlin, Homestead

2016: Karissa McLaughlin, Homestead