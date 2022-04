New York Baltimore

ab r h bi ab r h bi Hicks cf 4 0 1 0 López p-p 0 0 0 0 Judge rf 3 0 0 0 Hays lf 5 0 1 0 Donaldson 3b 4 0 0 0 Mntcstle 1b 4 1 2 0 Stanton dh 4 0 0 0 Mancini rf 2 1 0 0 LeMhiu 1b-2b 3 0 2 0 Stndr dh-rf 3 0 0 0 Torres 2b-ss 3 0 0 0 McKenna cf 2 0 0 0 Higashioka c 4 0 1 0 Mllins ph-cf 2 0 0 0 Kinr-Falefa ss 1 0 0 0 Chirinos c 3 1 0 0 Rizzo ph-1b 1 0 0 0 Owings 2b 3 0 0 0 Locastro lf 2 0 0 0 Odor ph-2b 1 1 1 2 Gallo ph-lf 1 0 0 0 Gtierrez 3b 4 1 2 2 Mateo ss 4 0 3 1 Totals 30 0 4 0 Totals 33 5 9 5 New York 000 000 000—0 Baltimore 000 000 05x—5

E—Mateo (2). DP—New York 0, Baltimore 1. LOB—New York 7, Baltimore 8. 2B—Gutierrez (1). SB—Mateo (3). S—Torres (1).

IP H R ER BB SO

New York

Cortes Jr. 5 3 0 0 1 12 Green 1 2/3 2 0 0 1 2 Loáisiga L,0-1 1 2 4 4 2 1 Luetge 1/3 2 1 1 0 1

Baltimore

Zimmermann 5 4 0 0 2 6 Bautista 1 0 0 0 1 1 Tate 1 0 0 0 0 1 López W,1-1 2 0 0 0 0 2

Cortes Jr. pitched to 1 batter in the 6th, Loáisiga pitched to 6 batters in the 8th.

Umpires—Home, Cory Blaser; First, Mark Ripperger; Second, Tom Hallion; Third, Phil Cuzzi. T—3:16. A—25,938 (45,971).

BOSTON 8,

MINNESOTA 1

Minnesota Boston ab r h bi ab r h bi Arraez 2b 4 0 0 0 Hernándz cf 5 1 1 0 Correa ss 4 0 0 0 Devers 3b 4 2 2 0 Polanco dh 3 0 0 0 Bogaerts ss 4 2 3 1 Kepler rf-cf 4 1 1 0 Araúz ss 0 0 0 0 Urshela 3b 4 0 2 0 Martinez dh 3 1 1 2 Larnach lf 3 0 0 1 Verdugo lf 3 0 1 1 Sánchez c 3 0 1 0 Story 2b 4 1 1 2 Sanó 1b 1 0 0 0 Dalbec 1b 4 1 1 0 Gordon cf 1 0 0 0 Bradly Jr. rf 2 0 1 1 Garlick ph-rf 2 0 0 0 Plawecki c 3 0 0 1 Totals 29 1 4 1 Totals 32 8 11 8 Minnesota 000 000 100—1 Boston 000 002 06x—8

E—Sanó (1). DP—Minnesota 1, Boston 1. LOB—Minnesota 5, Boston 5. 2B—Bogaerts (2), Martinez (4). SF—Larnach (1), Martinez (1), Verdugo (2), Plawecki (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota

Ober L,1-1 6 4 2 0 1 3 Duffey 1 0 0 0 1 1 Thielbar 1/3 4 4 4 0 0 Stashak 2/3 3 2 2 0 1

Boston

Wacha 5 1 0 0 2 5 Strahm W,1-0 1 1/3 1 1 1 0 1 Brasier H,1 2/3 2 0 0 1 1 Diekman H,3 1 0 0 0 0 2 Davis 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, Chad Whitson; First, Adam Hamari; Second, Jerry Layne; Third, Hunter Wendelstedt. T—2:51. A—28,858 (37,755).

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Toronto 6 4 .600 — — 6-4 W-1 4-2 2-2 Boston 5 4 .556 ½ — 5-4 W-2 2-1 3-3 New York 5 5 .500 1 ½ 5-5 L-1 4-3 1-2 Tampa Bay 5 5 .500 1 ½ 5-5 W-1 4-3 1-2 Baltimore 3 6 .333 2½ 2 3-6 W-1 3-3 0-3

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 6 3 .667 — — 6-3 L-1 4-2 2-1 Cleveland 4 5 .444 2 1 4-5 L-3 0-3 4-2 Detroit 4 5 .444 2 1 4-5 L-1 2-4 2-1 Kansas City 3 5 .375 2½ 1½ 3-5 W-1 3-4 0-1 Minnesota 3 6 .333 3 2 3-6 L-2 2-4 1-2

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 6 4 .600 — — 6-4 W-3 3-3 3-1 Houston 5 4 .556 ½ — 5-4 L-1 0-0 5-4 Oakland 5 5 .500 1 ½ 5-5 L-1 0-0 5-5 Seattle 5 5 .500 1 ½ 5-5 W-1 2-1 3-4 Texas 2 7 .222 3½ 3 2-7 L-3 1-5 1-2

Today

Minnesota (Bundy 1-0) at Boston (Hill 0-0), 11:10 a.m.

Chicago White Sox (Keuchel 1-0) at Cleveland (McKenzie 0-1), 6:10 p.m.

Tampa Bay (McClanahan 0-1) at Chicago Cubs (Hendricks 0-1), 7:40 p.m.

L.A. Angels (Lorenzen 1-0) at Houston (Garcia 0-0), 8:10 p.m.

Baltimore (Watkins 0-0) at Oakland (Montas 1-1), 9:40 p.m.

Sunday

Baltimore 5, N.Y. Yankees 0

Boston 8, Minnesota 1

San Francisco 8, Cleveland 1

Toronto 4, Oakland 3

Tampa Bay 9, Chicago White Sox 3

L.A. Angels 8, Texas 3

Seattle 7, Houston 2

Detroit at Kansas City, ppd.

Tuesday

White Sox at Cleveland, 6:10 p.m.

N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.

Toronto at Boston, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Cubs, 7:40 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.

Minnesota at Kansas City, 8:10 p.m.

Baltimore at Oakland, 9:40 p.m.

Texas at Seattle, 9:40 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 7 3 .700 — — 7-3 W-1 2-1 5-2 Atlanta 5 6 .455 2½ 2 5-5 L-1 3-4 2-2 Miami 4 5 .444 2½ 2 4-5 W-1 3-1 1-4 Philadelphia 4 6 .400 3 2½ 4-6 L-1 3-3 1-3 Washington 4 7 .364 3½ 3 4-6 L-2 1-3 3-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away St. Louis 5 3 .625 — — 5-3 L-1 3-1 2-2 Chicago 5 4 .556 ½ 1 5-4 W-1 2-1 3-3 Pittsburgh 5 4 .556 ½ 1 5-4 W-2 4-2 1-2 Milwaukee 5 5 .500 1 1½ 5-5 W-1 2-2 3-3 Cincinnati 2 8 .200 4 4½ 2-8 L-6 0-2 2-6

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 7 2 .778 — — 7-2 W-6 4-0 3-2 San Francisco 7 2 .778 — — 7-2 W-5 4-2 3-0 Colorado 6 3 .667 1 — 6-3 L-1 4-3 2-0 San Diego 6 5 .545 2 1 6-4 W-1 2-2 4-3 Arizona 3 6 .333 4 3 3-6 L-1 2-4 1-2

Today

Arizona (Bumgarner 0-0) at Washington (Gray 1-1), 7:05 p.m.

San Francisco (Cobb 1-0) at N.Y. Mets (Megill 2-0), 7:10 p.m.

Pittsburgh (Thompson 0-0) at Milwaukee (Lauer 0-0), 7:40 p.m.

Tampa Bay (McClanahan 0-1) at Chicago Cubs (Hendricks 0-1), 7:40 p.m.

Philadelphia (Nola 1-1) at Colorado (Kuhl 0-0), 8:40 p.m.

Cincinnati (Lodolo 0-1) at San Diego (Manaea 1-1), 9:40 p.m.

Atlanta (Ynoa 0-1) at L.A. Dodgers (Kershaw 1-0), 10:10 p.m.

Sunday

San Francisco 8, Cleveland 1

N.Y. Mets 5, Arizona 0

Pittsburgh 5, Washington 3

Miami 11, Philadelphia 3

Milwaukee 6, St. Louis 5

Chicago Cubs 6, Colorado 4

L.A. Dodgers 9, Cincinnati 1

San Diego 2, Atlanta 1

Tuesday

St. Louis at Miami, 6:40 p.m.

Arizona at Washington, 7:05 p.m.

San Fran. at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

Tampa Bay at Cubs, 7:40 p.m.

Philadelphia at Colorado, 8:40 p.m.

Cincinnati at San Diego, 9:40 p.m.

Atlanta at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

CHICAGO CUBS 6,

COLORADO 4

Chicago Colorado ab r h bi ab r h bi Frazier lf 4 0 1 0 Joe lf 4 0 2 0 Ortega lf 1 0 1 0 Bryant dh 3 1 1 1 Madrigal 2b 5 2 3 0 Cron 1b 4 0 0 0 Contreras dh 5 1 1 1 Díaz c 4 1 1 1 Schwindel 1b 5 0 1 1 McMahn 3b 4 1 1 2 Suzuki rf 3 1 1 1 Rodgers 2b 4 0 0 0 Gomes c 5 0 2 1 Grichuk rf 4 0 2 0 Wisdom 3b 3 1 1 0 Iglesias ss 3 1 0 0 Hermosillo cf 3 1 0 0 Daza cf 3 0 2 0 Happ ph 1 0 0 0 Blackmn ph 1 0 0 0 Heyward cf 0 0 0 0 Hilliard cf 0 0 0 0 Hoerner ss 4 0 2 2 Totals 39 6 13 6 Totals 34 4 9 4 Chicago 121 010 100—6 Colorado 000 003 100—4

E—Díaz (2), Iglesias (2). DP—Chicago 1, Colorado 2. LOB—Chicago 11, Colorado 8. 2B—Wisdom (5), Hoerner 2 (2), Madrigal (2), Joe (3), Bryant (4). HR—Contreras (2), Suzuki (4), McMahon (1). SF—Bryant (2).

IP H R ER BB SO

Chicago

Smyly 4 2/3 4 0 0 1 4 Effross 2/3 2 2 2 0 0 Rucker 2/3 2 2 2 1 1 Givens 1 0 0 0 2 1 Wick W,1-0 1 1 0 0 0 2 Rbertsn S,3-3 1 0 0 0 0 1

Colorado

Gomber L,0-1 4 1/3 8 5 4 4 2 Goudeau 2 2/3 2 1 1 0 2 Kinley 1 2 0 0 0 1 Lawrence 1 1 0 0 1 2

WP—Smyly. Umpires—Home, Ron Kulpa; First, Marty Foster; Second, Chris Conroy; Third, Carlos Torres. T—3:19. A—36,391 (50,445).

L.A. DODGERS 9,

CINCINNATI 1

Cincinnati Los Angeles ab r h bi ab r h bi K.Farmer ss 3 0 1 0 Bruihl p-p 0 0 0 0 Moran 1b-3b 1 0 0 0 Betts rf 3 1 0 0 Naquin dh 4 0 1 1 Freeman 1b 5 1 4 3 Pham lf 3 0 0 0 T.Turner ss 4 1 0 0 Votto 1b 3 0 0 0 Muncy 3b 3 1 1 2 Lopez 2b 0 0 0 0 Alberto 3b 2 0 1 1 Stephenson c 3 0 0 0 J.Turner dh 3 1 2 0 Aquino rf 4 0 0 0 Ríos ph-dh 2 0 0 0 Moustakas 3b 3 0 0 0 Smith c 3 1 1 1 Garcia 1b 1 0 0 0 Bellinger cf 4 0 0 0 Drury 2b-ss 2 0 1 0 Taylor lf 3 1 1 2 Fraley cf 3 1 1 0 Lux 2b 2 2 0 0 Totals 30 1 4 1 Totals 34 9 10 9 Cincinnati 000 000 010—1 Los Angeles 000 700 02x—9

LOB—Cincinnati 6, Los Angeles 8. 2B—K.Farmer (3), Drury (2), J.Turner (1), Muncy (2), Smith (2), Taylor (3). SB—Lux (2), Taylor (2).

IP H R ER BB SO

Cincinnati

Mahle L,1-1 3 2/3 7 7 7 2 5 Cessa 1 1/3 0 0 0 0 1 Diaz 1 1 0 0 2 2 Hoffman 1 0 0 0 1 2 Warren 2/3 2 2 2 2 0 Hendrix 1/3 0 0 0 0 0

Los Angeles

Heaney W,1-0 6 1 0 0 3 11 Vesia 1 1 0 0 0 1 Bruihl 2 2 1 1 0 3

HBP—Bruihl (Lopez). Umpires—Home, Jim Reynolds; First, Charlie Ramos; Second, Mike Muchlinski; Third, John Libka.

T—3:02. A—41,167 (56,000).

SAN DIEGO 2,

ATLANTA 1