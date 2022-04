Pittsburgh Milwaukee

ab r h bi ab r h bi Hayes 3b 5 0 1 0 Wong 2b 3 1 1 1 Reynolds cf 4 0 1 0 Adames ss 3 1 1 0 Chavis 1b 4 0 1 0 Yelich lf 3 1 2 4 Vgelbach dh 3 0 2 0 MCtchn dh 3 0 0 0 Castillo 2b 4 1 2 1 Tellez 1b 3 0 0 0 Newman ss 4 0 0 0 Hiura ph-1b 1 0 0 0 Marisnick lf 4 0 0 0 Renfroe rf 4 0 0 0 Pérez c 2 0 0 0 Narváez c 4 1 1 0 Gamel ph 1 0 0 0 Cain cf 2 1 1 0 Tucker rf 4 0 1 0 Ptersn 3b 2 1 0 0 Totals 35 1 8 1 Totals 28 6 6 5 Pittsburgh 000 100 000—1 Milwaukee 100 500 00x—6

LOB—Pittsburgh 9, Milwaukee 4. 2B—Hayes (4), Yelich (4), Cain (2). HR—Castillo (1), Yelich (1). SF—Wong (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh

Thompson L,0-1 4 6 6 6 4 5 Peters 3 0 0 0 1 3 Fletcher 1 0 0 0 0 2

Milwaukee

Lauer W,1-0 6 5 1 1 1 5 Gustave 1 1 0 0 1 1 Milner 1 2 0 0 0 1 Ureña 1 0 0 0 0 0

WP—Thompson. Umpires—Home, Dan Iassogna; First, Scott Barry; Second, Adam Beck; Third, Ben May.

T—2:44. A—21,512 (41,900).

AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Toronto 6 4 .600 — — 6-4 W-1 4-2 2-2 Boston 5 5 .500 1 — 5-5 L-1 2-2 3-3 New York 5 5 .500 1 — 5-5 L-1 4-3 1-2 Tampa Bay 5 6 .455 1½ ½ 4-6 L-1 4-3 1-3 Baltimore 3 6 .333 2½ 1½ 3-6 W-1 3-3 0-3

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Chicago 6 3 .667 — — 6-3 L-1 4-2 2-1 Cleveland 4 5 .444 2 ½ 4-5 L-3 0-3 4-2 Detroit 4 5 .444 2 ½ 4-5 L-1 2-4 2-1 Minnesota 4 6 .400 2½ 1 4-6 W-1 2-4 2-2 Kansas City 3 5 .375 2½ 1 3-5 W-1 3-4 0-1

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 6 4 .600 — — 6-4 W-3 3-3 3-1 Houston 5 4 .556 ½ — 5-4 L-1 0-0 5-4 Oakland 5 5 .500 1 — 5-5 L-1 0-0 5-5 Seattle 5 5 .500 1 — 5-5 W-1 2-1 3-4 Texas 2 7 .222 3½ 2½ 2-7 L-3 1-5 1-2

Today

Chicago White Sox (Keuchel 1-0) at Cleveland (Bieber 0-0), 6:10 p.m.

N.Y. Yankees (Cole 0-0) at Detroit (Alexander 0-0), 6:40 p.m.

Toronto (Kikuchi 0-1) at Boston (Eovaldi 1-0), 7:10 p.m.

Tampa Bay (Fleming 1-1) at Chicago Cubs (Steele 1-0), 7:40 p.m.

L.A. Angels (Sandoval 0-0) at Houston (Valdez 1-0), 8:10 p.m.

Minnesota (Archer 0-0) at Kansas City (Hernández 0-0), 8:10 p.m.

Baltimore (TBD) at Oakland (Irvin 1-1), 9:40 p.m.

Texas (Gray 0-0) at Seattle (Ray 1-1), 9:40 p.m.

Monday

Minnesota 8, Boston 3

Chicago Cubs 4, Tampa Bay 2

L.A. Angels at Houston, late

Baltimore at Oakland, late

White Sox at Cleveland, ppd.

Wednesday

White Sox at Cleveland, 6:10 p.m.

L.A. Angels at Houston, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.

Toronto at Boston, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Cubs, 7:40 p.m.

Minnesota at Kansas City, 8:10 p.m.

Baltimore at Oakland, 9:40 p.m.

Texas at Seattle, 9:40 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 7 3 .700 — — 7-3 W-1 2-1 5-2 Atlanta 5 6 .455 2½ 2 5-5 L-1 3-4 2-2 Miami 4 5 .444 2½ 2 4-5 W-1 3-1 1-4 Philadelphia 4 6 .400 3 2½ 4-6 L-1 3-3 1-3 Washington 4 7 .364 3½ 3 4-6 L-2 1-3 3-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away St. Louis 5 3 .625 — — 5-3 L-1 3-1 2-2 Chicago 6 4 .600 — ½ 6-4 W-2 3-1 3-3 Milwaukee 6 5 .545 ½ 1 6-4 W-2 3-2 3-3 Pittsburgh 5 5 .500 1 1½ 5-5 L-1 4-2 1-3 Cincinnati 2 8 .200 4 4½ 2-8 L-6 0-2 2-6

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 7 2 .778 — — 7-2 W-6 4-0 3-2 San Francisco 7 2 .778 — — 7-2 W-5 4-2 3-0 Colorado 6 3 .667 1 — 6-3 L-1 4-3 2-0 San Diego 6 5 .545 2 1 6-4 W-1 2-2 4-3 Arizona 3 6 .333 4 3 3-6 L-1 2-4 1-2

Today

Arizona (TBD) at Washington (TBD), 1:05 p.m., 1st game

Arizona (Kelly 0-0) at Washington (Adon 0-2), 7:05 p.m., 2nd game

St. Louis (Wainwright 1-1) at Miami (Luzardo 0-0), 6:40 p.m.

San Francisco (Webb 1-0) at N.Y. Mets (Scherzer 2-0), 7:10 p.m.

Pittsburgh (Brubaker 0-1) at Milwaukee (Burnes 0-0), 7:40 p.m.

Tampa Bay (Fleming 1-1) at Chicago Cubs (Steele 1-0), 7:40 p.m.

Philadelphia (Gibson 1-1) at Colorado (Freeland 0-2), 8:40 p.m.

Cincinnati (TBD) at San Diego (Musgrove 1-0), 9:40 p.m.

Atlanta (Fried 0-2) at L.A. Dodgers (Buehler 1-0), 10:10 p.m.

Monday

Milwaukee 6, Pittsburgh 1

Chicago Cubs 4, Tampa Bay 2

Philadelphia at Colorado, late

Cincinnati at San Diego,late

Atlanta at L.A. Dodgers, late

San Francisco at N.Y. Mets, ppd.

Arizona at Washington, ppd.

Wednesday

Pittsburgh at Milwaukee, 1:40 p.m.

Atlanta at L.A. Dodgers, 3:10 p.m.

Philadelphia at Colorado, 3:10 p.m.

Cincinnati at San Diego, 4:10 p.m.

St. Louis at Miami, 6:40 p.m.

Arizona at Washington, 7:05 p.m.

San Francisco at Mets, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Cubs, 7:40 p.m.

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 6 3 .667 — West Michigan (Detroit) 6 3 .667 — TINCAPS (San Diego) 5 4 .556 1 Lake County (Cleve.) 4 5 .444 2 Great Lakes (Dodgers) 3 6 .333 3 Lansing (Oakland) 2 7 .222 4

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 7 2 .778 — Peoria (St. Louis) 6 3 .667 1 Wisconsin (Milwaukee) 6 3 .667 1 Quad Cities (Kan. City) 4 5 .444 3 South Bend (Cubs) 3 6 .333 4 Beloit (Miami) 2 7 .222 5

Sunday

TINCAPS 4, South Bend 3

Lansing 5, West Michigan 3

Cedar Rapids 6, Quad Cities 2

Beloit 3, Wisconsin 2

Peoria 7, Great Lakes 6

Monday

No games scheduled

Today

TINCAPS at Lansing, 6:05 p.m.

Lake County at Great Lakes, 6:05 p.m.

Beloit at South Bend, 7:05 p.m.

West Michigan at Dayton, 7:05 p.m.

Peoria at Cedar Rapids, 7:35 p.m.

Quad Cities at Wisconsin, 7:40 p.m.

Wednesday

TINCAPS at Lansing, 6:05 p.m.

Lake County at Great Lakes, 6:05 p.m.

Beloit at South Bend, 7:05 p.m.

West Michigan at Dayton, 7:05 p.m.

Peoria at Cedar Rapids, 7:35 p.m.

Quad Cities at Wisconsin, 7:40 p.m.

Share this article Share Email story