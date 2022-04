Atlanta Los Angeles

ab r h bi ab r h bi Albies 2b 5 1 1 1 Betts rf 3 1 0 0 Olson 1b 4 1 3 0 Freeman 1b 3 2 1 1 Riley 3b 4 1 2 0 T.Turner ss 4 0 1 3 Ozuna dh 4 0 0 0 Muncy 2b 3 0 0 0 Duvall cf 4 0 0 1 J.Turner 3b 3 1 1 0 d’Arnaud c 4 0 2 1 Smith c 4 1 1 0 Arcia lf 2 0 0 0 Bellinger cf 4 1 2 2 Rosario ph-lf 2 0 1 0 Ríos dh 3 1 1 1 Heredia rf 3 1 1 1 Lux lf 4 0 0 0 Dickerson ph 1 0 0 0 Swanson ss 4 0 0 0 Totals 37 4 10 4 Totals 31 7 7 7 Atlanta 000 013 000—4 Los Angeles 100 500 01x—7

DP—Atlanta 0, Los Angeles 1. LOB—Atlanta 6, Los Angeles 7. 2B—Olson (5), Riley (4), Rosario (1), J.Turner (2), T.Turner (1), Bellinger (2). HR—Heredia (1), Albies (5), Freeman (1), Bellinger (2). SB—T.Turner (3).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Ynoa L,0-2 3 2/3 4 5 5 4 4 Newcomb 1 1/3 2 1 1 2 1 Minter 1 0 0 0 0 2 O’Day 1 0 0 0 0 0 Stephens 1 1 1 1 1 0

Los Angeles

Kershaw W,2-0 5 6 4 4 0 7 Graterol H,2 1 2 0 0 0 2 Hudson H,2 1 1 0 0 0 2 Bickford H,1 1 1 0 0 0 0 Kimbrel S,3-3 1 0 0 0 0 1

Kershaw pitched to 3 batters in the 6th.

WP—Kimbrel. Umpires—Home, Chris Segal; First, Andy Fletcher; Second, Charlie Ramos; Third, Gabe Morales.

T—3:14. A—52,052 (56,000).

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 7 3 .700 — TINCAPS (San Diego) 6 4 .600 1 W Michigan (Detroit) 6 4 .600 1 Lake Co. (Cleveland) 4 6 .400 3 Great Lakes (Dodgers) 3 7 .300 4 Lansing (Oakland) 3 7 .300 4

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 8 2 .800 — Wisconsin (Mil.) 7 3 .700 1 Peoria (St. Louis) 6 4 .600 2 Quad Cities (K.C.) 4 6 .400 4 South Bend (Cubs) 4 6 .400 4 Beloit (Miami) 2 8 .200 6

Monday

No games scheduled

Tuesday

TINCAPS 10, Lansing 3

Great Lakes 3, Lake County 1

South Bend 3, Beloit 0

Dayton 3, West Michigan 2

Cedar Rapids 4, Peoria 3

Wisconsin 3, Quad Cities 2

Today

Quad Cities at Wisconsin, 1:10 p.m.

TINCAPS at Lansing, 6:05 p.m.

Lake County at Great Lakes, 6:05 p.m.

Beloit at South Bend, 7:05 p.m.

West Michigan at Dayton, 7:05 p.m.

Peoria at Cedar Rapids, 7:35 p.m.

Thursday

TINCAPS at Lansing, 6:05 p.m.

Lake County at Great Lakes, 6:05 p.m.

Beloit at South Bend, 7:05 p.m.

West Michigan at Dayton, 7:05 p.m.

Peoria at Cedar Rapids, 7:35 p.m.

Quad Cities at Wisconsin, 7:40 p.m.

TINCAPS 10,

LUGNUTS 3