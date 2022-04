Baseball

INDIANA TECH 18, SAINT FRANCIS 1

Saint Francis 100 000 000 —1 3 3 Indiana Tech 302 046 12x —18 20 2

WP—Strobel. LP—Ferguson. 2B—Reed 3 (IT), Daftari (IT), Snyder (IT), Ascanio (IT). HR—Stultz (IT).

Volleyball

MIVA TOURNAMENT

Quarterfinals

April 16

Loyola Chicago 3, Lindenwood 0

Ball St. 3, Quincy 0

Lewis 3, Ohio St. 2

PFW 3, McKendree 1

Semifinals

Today

Lewis at Ball St., 7 p.m.

PFW at Loyola Chicago, 8 p.m.