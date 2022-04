HIGH SCHOOLS

Baseball

BLACKHAWK CHRISTIAN 10, DEKALB 0

DeKalb 000 000 —0 5 2 Blackhawk Ch. 130 402 —10 11 1

WP—Leininger. LP—Jordan. 2B—Smith (D), Leininger (BC), Muldoon (BC). HR—Boyer (BC).

WAYNE 7, CANTERBURY 3

Canterbury 001 010 1 —3 5 2 Wayne 101 212 x —7 9 3

WP—Saylor. LP—Skaggs. 2B—Meek (W), Greider (C), Hanks (C).

WESTVIEW 12, WEST NOBLE 0

West Noble 000 00 —0 3 4 Westview 640 2x —12 8 1

WP—Titus. LP—Shields.

CARROLL 10, COLUMBIA CITY 0

Columbia City 000 00 —0 2 4 Carroll 314 02 —10 5 0

WP—Saunders. LP—Vanderford. 2B—Duba (C).

BISHOP DWENGER 5, BISHOP LUERS 0

Bishop Dwenger 000 040 1 —5 9 0 Bishop Luers 000 000 0 —0 1 1

WP—Thomas. LP—Martinez. 2B—McInturf (BL). 3B-Thomas (BD).

BISHOP LUERS 16, BISHOP DWENGER 5

Bishop Luers 202 264 —16 12 2 Bishop Dwenger 001 022 —5 6 5

WP—Zay. LP—McMahon. 2B—Geflin (BL), Jacquay (BD). 3B—Heflin (BL).

CONCORDIA 8, DEKALB 6

Concordia 004 013 0 —8 10 2 Dekalb 001 020 3 —6 8 2

WP—Hoffman. LP—Munger. 3B—Kaiser 2 (C), Waters (D).

Golf

LEO 157, NORWELL 191

Leo: Hicks 37, Opliger 38, Rorick 41, Judd 41, Nussbaum 45

Norwell: Mann 38, Herrell 50, Smith 52, Simerman 52, Ottinger 51

WESTVIEW 220, FREMONT 239

Westview: Haarer 36, Bennett 46, Springer 50, N. Miller 46, C. Miller 42

Fremont: Berlew 39, Sherbondy 49, Allman 49, Campbell 46, Chilenski 56

Hamilton: Hill 56

COLUMBIA CITY 157,

HUNTINGTON NORTH 166

Columbia City: Bledsoe 36, Al. Hedrick 40, An. Hedrick 40, Hoag 41, Wilson 43.

Huntington North: Williams 41, Collins 41, Gray 42, Vaught 42, Mickley 46

Softball

LAKELAND 8, CHURUBUSCO 3

Lakeland 003 410 0 —8 9 3 Churubusco 100 001 1 —3 6 1

WP—Parham. LP—Marks. 2B—Lovelace (L), Cook 2 (L), Parham (L), Hosted (C).

NORWELL 15, BISHOP LUERS 3

Norwell (10)00 05 —15 8 0 Bishop Luers 010 20 —3 4 5

WP—Sonnigsen. LP—Rhodehamel. 2B—Nunley (N), Kirakofe (BL). 3B—Lemier (N), Markley (N), Misch (N).

CARROLL 6, NORTHROP 2

Northrop 000 101 0 —2 10 3 Carroll 000 006 x —6 9 4

WP—Helmkamp. LP—Key. 2B—Torrez (N), Richardson (C), Goheen (C), Schrock (C).

Tennis

ADAMS CENTRAL 4, CARROLL 1

Skender (C) d. J. Tobias 6-1, 6-0; H. Tobias (AC) d. Shoup 6-1, 6-1; Leyse (AC) d. Siegwarth 7-5, 6-3; Bertsch/Brotherton (AC) d. Lash/Trulock 6-0, 6-3; Herring/McCullough (AC) d. Krzyzanowski/Kokonaing 7-5, 6-3.

CONCORDIA 4, SNIDER 1

Dolde (C) d. Henry 6-2, 6-1; McConkey (C) d. Miguel 6-4, 6-3; Jansing (C) d. Borton 6-2, 6-3; Matthias/Schumm (S) d. Pennekamp/Bean 6-7 (5-7), 6-4, 6-3;

Linder/Jones (C) d. McGillicuddy/Schroder 7-6 (7-5), 6-4.

PLYMOUTH 3, WARSAW 2

Lind (W) d. Vervynckt 6-1, 6-3; Kain (11) (P) d. Nicholas 6-2, 6-2; Brouwer (W) d. Blothow 6-3, 6-2; Delp/Jones (P) d. Frazzetta/Mishler 6-3, 1-6, 6-2; Langfeldt/Riddle (P) d. Wiedeman/Landwerlen 6-0, 6-2.

EAST NOBLE 4, BELLMONT 1

Mynhier (EN) d. Selking (B) 6-4, 6-2; Potts (EN) d. Faurote (B) 7-6, 7-6; Edwards (EN) d. Jin (B) 5-7, 6-3, 6-1; Schirach/Kintz (B) d. Walmsley/Mosley (EN) 6-3, 4-6, 6-1; Bona/Arnold (EN) d. Ortiz/Jackson 3-6, 6-4, 7-6.

Track & Field

GIRLS

WAWASEE 69, PLYMOUTH 59

GOSHEN 66, WAWASEE 65

PLYMOUTH 70, GOSHEN 58

100—Diaz Slis (G) 14.07; 200—Gill (W) 29.03; 400—Ramirez (G) 1:07.67; 800—Wray (P) 2:33.22; 1600—Wray (P) 5:56.23; 3200—Esqueda (G) 12:54.94; 100H—Konieczny (W) 18.03; 300H—Weiss (P) 52.41; 400R—Goshen 54.77; 1600R—Plymouth 4:31.61; 3200R—Goshen 10:49.9; HJ—Konieczny (W) 4-8; PV—Gill (W) 8-0; LJ—Konieczny (W) 15-9; SP—Rice (P) 34-10; D—Yoder (W) 119-05.

WARSAW 108, MISHAWAKA 24

WARSAW 95, CONCORD 37

CONCORD 69, MISHAWAKA 63

3200R—Warsaw, 10:23.49; 100H—Hart(W) 16.33; 100—Leggett (C) 13.11; 1600—Rastrelli (W) 5:23.77; 400R—Warsaw 52.27; 400—Beshara (M) 1:04.57; 300H—Hart (W) 49.55; 800—Rastrelli (W) 2:28.05; 200—Leggett (C) 27.93; 3200—Vander Bie (W) 12:21.30; 1600R—Warsaw 4:14.90; HJ—Hart (W) 5-2; PV—Nievvia (W) 9-6; LJ—Leggett (C) 15-8; D—Sanner (W) 116-8; SP—Sanner (W) 36-9.

Miscellaneous

EUELL WILSON AWARD WINNERS

2021—Carson Clark, Bishop Luers

2020—Damarius Cowen, Northrop

2019—Patrick Finley, Bishop Dwenger

2018—Joe Tippmann, Bishop Dwenger

2017—Jiya Wright, Homestead

2016—Peter Morrison, Concordia

2015—Austin Mack, Bishop Luers

2014—Deion and Keion Powers, Wayne

2013—David Morrison, Concordia

2012—Jaylon Smith, Bishop Luers

2011—James Knapke, Bishop Luers

2010—Remound Wright, Bishp Dwenger

2009—Rod Smith, Harding

2008—Tyler Eifert, Bishop Dwenger

2007—John Goodman, Bishop Dwenger

2006—Armando Bustamante, Concordia

2005—Rodney/Russell Dedeaux, S Side

2004—Travis Craven, Snider

2003—Charles Bailey, Northrop

2002—Marcus Heminger, Snider

2001—Kyle Lindsay, Bishop Luers

2000—Michael Ledo, Bishop Luers

1999—Ben Rogers, Northrop

1998—Anthony Young, Snider

1997—Alex Tone, Bishop Dwenger

1996—Dan Adams, Bishop Dwenger

1995—Quavis Tate, Wayne

1994—Tarvar Baskerville, Harding

1993—Joey Eloms, Concordia

1992—Courtney Davis, Snider