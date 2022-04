Atlanta Los Angeles

ab r h bi ab r h bi Albies 2b 5 1 2 0 Betts rf 4 0 0 0 Olson 1b 4 0 0 0 Freeman 1b 4 0 0 0 Riley 3b 4 0 2 1 T.Turner ss 3 0 1 0 Ozuna dh 4 0 1 0 J.Turner dh 3 0 0 0 Rosario rf-lf 4 1 1 0 Muncy 2b 3 0 0 0 d’Arnaud c 4 1 2 1 Taylor lf 2 1 0 0 Duvall cf 4 0 0 0 Alberto 3b 3 0 1 1 Arcia lf 4 0 3 1 Bellinger cf 3 0 0 0 Heredia rf 0 0 0 0 Barnes c 2 0 0 0 Swanson ss 4 0 1 0 Smith ph 1 0 0 0 Totals 37 3 12 3 Totals 28 1 2 1 Atlanta 010 110 000—3 Los Angeles 000 000 010—1

DP—Atlanta 1, Los Angeles 1. LOB—Atlanta 8, Los Angeles 1. 2B—Albies (3), Arcia 2 (2). HR—d’Arnaud (2). SB—Albies (1), Riley (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Fried W,1-2 7 2 0 0 0 8 Matzek H,2 1 0 1 1 1 1 Jansen S,3 1 0 0 0 0 1

Los Angeles

Buehler L,1-1 5 8 3 3 1 2 Phillips 1 0 0 0 0 1 Price 1 2 0 0 0 2 Vesia 1 2 0 0 0 1 Bruihl 1 0 0 0 0 1

WP—Matzek. Umpires—Home, Andy Fletcher; First, Charlie Ramos; Second, Gabe Morales; Third, Chris Segal. T—2:49. A—51,889 (56,000).

THIS DATE IN BASEBALL

Today

1994 — Eddie Murray set a major league record with his 11th switch-hit home run game, helping the Cleveland Indians beat the Minnesota Twins 10-6.

2012 — Phil Humber threw the first perfect game in the majors in almost two years, leading the Chicago White Sox to a 4-0 victory over the Seattle Mariners. It was baseball’s 21st perfect game and first since Philadelphia’s Roy Halladay threw one against the Florida Marlins on May 29, 2010.

2016 — Jake Arrieta of the Chicago Cubs pitched his second no-hitter in a span of 11 regular-season starts, shutting down the Cincinnati Reds in a 16-0 rout.

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 8 3 .727 — TINCAPS (San Diego) 7 4 .636 1 W Michigan (Detroit) 6 5 .545 2 Lake Co. (Cleveland) 5 6 .455 3 Great Lakes (Dodgers) 3 8 .273 5 Lansing (Oakland) 3 8 .273 5

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 8 2 .800 — Wisconsin (Mil.) 8 3 .727 ½ Peoria (St. Louis) 6 4 .600 2 South Bend (Cubs) 5 6 .455 3½ Quad Cities (K.C.) 4 7 .364 4½ Beloit (Miami) 2 9 .182 6½

Tuesday

TINCAPS 10, Lansing 3

Great Lakes 3, Lake County 1

South Bend 3, Beloit 0

Dayton 3, West Michigan 2

Cedar Rapids 4, Peoria 3

Wisconsin 3, Quad Cities 2

Wednesday

Wisconsin 10, Quad Cities 9

TINCAPS 9, Lansing 7

Lake County 7, Great Lakes 0

South Bend 7, Beloit 5

Dayton 7, West Michigan 3

Peoria at Cedar Rapids, ppd.

Today

TINCAPS at Lansing, 6:05 p.m.

Lake County at Great Lakes, 6:05 p.m.

Peoria at Cedar Rapids, 6:35 p.m., gm1

Peoria at Cedar Rapids, 8:55 p.m., gm2

Beloit at South Bend, 7:05 p.m.

West Michigan at Dayton, 7:05 p.m.

Quad Cities at Wisconsin, 7:40 p.m.

TINCAPS 9, LUGNUTS 7