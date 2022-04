AMERICAN LEAGUE

DETROIT 3,

N.Y. YANKEES 0

New York Detroit ab r h bi ab r h bi Hicks cf 4 0 0 0 Grossman rf 3 1 3 1 Judge rf 3 0 1 0 Schoop 2b 3 1 0 0 Rizzo 1b 4 0 1 0 Candlrio 3b 4 0 0 0 Stanton dh 4 0 0 0 Cabrera dh 3 0 0 0 LeMahieu 2b 4 0 1 0 Meadows lf 4 0 1 2 Gallo lf 4 0 1 0 Haase c 3 0 0 0 KinerFalefa ss 4 0 1 0 Torklson 1b 3 0 1 0 Gonzalez 3b 2 0 0 0 W.Castro ss 3 0 1 0 Donaldson ph 1 0 1 0 Reyes cf 3 1 1 0 Locastro pr 0 0 0 0 Higashioka c 0 0 0 0 Trevino c 2 0 0 0 Torres ph-2b 1 0 1 0 Totals 33 0 7 0 Totals 29 3 7 3 New York 000 000 000—0 Detroit 001 000 02x—3

DP—New York 1, Detroit 1. LOB—New York 7, Detroit 6. 2B—Donaldson (3), Grossman (1), Reyes (1), Meadows (1).

IP H R ER BB SO

New York

Mntgmry L,0-1 6 3 1 1 2 5 M.Castro 1 3 2 2 1 0 Luetge 1 1 0 0 1 0

Detroit

Pineda W,1-0 5 3 0 0 0 2 Barnes 1 1 0 0 0 0 Wi.Peralta 1 0 0 0 0 1 Lange 1/3 2 0 0 1 0 Soto S,3-3 1 2/3 1 0 0 0 1

M.Castro pitched to 3 batters in the 8th.

Umpires—Home, Hunter Wendelstedt; First, Adam Hamari; Second, Edwin Moscoso; Third, Jerry Layne.

T—2:34. A—21,529 (41,083).

CLEVELAND 6,

CHICAGO WHITE SOX 3

Chicago Cleveland ab r h bi ab r h bi Anderson ss 4 0 0 0 Kwan lf 3 2 1 1 Robert cf 4 0 2 0 Rosario dh 5 0 1 0 Mendick lf 0 0 0 0 Ramírez 3b 5 0 2 0 García 2b 3 1 0 0 Reyes rf 3 1 2 2 Abreu 1b 4 0 1 0 Straw cf 2 1 1 0 Grandal c 3 0 0 1 Naylor 1b 4 1 2 2 Jiménez dh 4 0 1 0 Clement 2b 4 0 1 0 Sheets rf 4 1 2 0 Gimnez ss 2 1 1 1 Burger 3b 3 1 1 0 Mercdo cf 4 0 1 0 Haseley lf-cf 3 0 1 0 Hedges c 3 0 1 0 Totals 32 3 8 1 Totals 35 6 13 6 Chicago 000 100 200—3 Cleveland 002 011 20x—6

E—Anderson (4), Clement (1), Stephan (1). DP—Chicago 1, Cleveland 1. LOB—Chicago 4, Cleveland 10. 2B—Robert (2), Abreu (3), Clement (2), Kwan (4), Naylor (1). HR—Reyes (1). SB—Giménez (1). SF—Grandal (1), Kwan (2), Giménez (1). S—Hedges (2).

IP H R ER BB SO

Chicago

Cease L,2-1 5 1/3 8 4 4 2 3 Sousa 2/3 1 0 0 0 0 Graveman 1/3 2 2 2 0 0 Foster 1 2/3 2 0 0 0 1

Cleveland

Plesac W,1-1 6 2/3 7 2 1 1 3 Stephan 1 1/3 1 1 0 0 3 Clase S,2-2 1 0 0 0 0 0

Umpires—Home, Chad Fairchild; First, Shane Livensparger; Second, Laz Diaz; Third, Brian O’Nora. T—3:07. A—8,345 (34,788).

TORONTO 3, BOSTON 2

Toronto Boston ab r h bi ab r h bi Tapia lf 5 1 2 0 Story 2b 4 1 1 0 Bichette ss 4 0 2 1 Devers dh 3 1 0 0 Guerero Jr 1b 3 1 1 1 Bogaerts ss 4 0 3 1 Collins c 4 0 0 0 Verdugo lf 4 0 0 1 Gurriel Jr. dh 3 0 1 0 Dalbec 3b 4 0 2 0 Chapman 3b 4 0 3 1 Brdley Jr. cf 4 0 0 0 Biggio rf 2 0 0 0 Vázquez c 3 0 1 0 Sprnger ph-rf 2 0 0 0 Shaw 1b 3 0 0 0 Katoh 2b 1 1 0 0 Arroyo rf 3 0 1 0 Espinl ph-2b 2 0 0 0 Zimmer cf 4 0 0 0 Totals 34 3 9 3 Totals 32 2 8 2 Toronto 002 001 000—3 Boston 000 000 002—2

DP—Toronto 2, Boston 0. LOB—Toronto 7, Boston 4. 2B—Chapman (2), Guerrero Jr. (2), Bogaerts (5). SB—Bichette (1). SF—Guerrero Jr. (1).

IP H R ER BB SO

Toronto

Gausmn W,1-1 8 7 1 1 0 8 Romano S,7-7 1 1 1 1 1 0

Boston

Houck L,1-1 5 3 2 2 1 4 Brasier 2/3 2 1 1 1 0 Davis 1 1 0 0 0 2 Sawamura 1 1/3 3 0 0 0 1 Valdez 1 0 0 0 0 1

Gausman pitched to 1 batter in the 9th, Davis pitched to 3 batters in the 7th.

Umpires—Home, James Hoye; First, Jim Wolf; Second, D.J. Reyburn; Third, Angel Hernandez. T—2:59. A—35,792 (37,755).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Toronto 8 5 .615 _ _ 6-4 W-2 4-2 4-3 New York 7 6 .538 1 ½ 5-5 L-1 4-3 3-3 Tampa Bay 7 6 .538 1 ½ 4-6 W-2 4-3 3-3 Boston 6 7 .462 2 1½ 5-5 L-2 3-4 3-3 Baltimore 4 9 .308 4 3½ 4-6 L-1 3-3 1-6

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Cleveland 7 5 .583 _ _ 7-3 W-3 3-3 4-2 Chicago 6 6 .500 1 1 5-5 L-4 4-2 2-4 Kansas City 5 6 .455 1½ 1½ 4-6 L-1 5-5 0-1 Detroit 5 7 .417 2 2 4-6 W-1 3-6 2-1 Minnesota 5 8 .385 2½ 2½ 4-6 W-1 2-4 3-4

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 8 5 .615 _ _ 7-3 W-2 3-3 5-2 Seattle 7 5 .583 ½ _ 5-5 W-3 4-1 3-4 Oakland 8 6 .571 ½ _ 6-4 W-1 3-1 5-5 Houston 6 6 .500 1½ 1 4-6 L-2 1-2 5-4 Texas 2 9 .182 5 4½ 2-8 L-5 1-5 1-4

Today

Cleveland (Quantrill 1-0) at N.Y. Yankees (Taillon 0-1), 7:05 p.m.

Boston (Wacha 0-0) at Tampa Bay (Kluber 0-0), 7:10 p.m.

Colorado (Senzatela 1-0) at Detroit (Skubal 0-1), 7:10 p.m.

Chicago White Sox (Kopech 0-0) at Minnesota (Ober 1-1), 8:10 p.m.

Toronto (Stripling 0-0) at Houston (Verlander 1-1), 8:10 p.m.

Baltimore (Zimmermann 0-0) at L.A. Angels (Detmers 0-0), 9:38 p.m.

Kansas City (Keller 0-1) at Seattle (Flexen 0-2), 9:40 p.m.

Texas (TBD) at Oakland (Oller 0-1), 9:40 p.m.

Thursday

Detroit 3, N.Y. Yankees 0

Cleveland 6, Chicago White Sox 3

Toronto 3, Boston 2

Minnesota 1, Kansas City 0

Oakland 6, Baltimore 4

Texas at Seattle, late

Saturday

Cleveland at N.Y. Yankees, 1 p.m.

Colorado at Detroit, 1:10 p.m.

White Sox at Minnesota, 4:05 p.m.

Texas at Oakland, 4:07 p.m.

Toronto at Houston, 4:10 p.m.

Boston at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Baltimore at L.A. Angels, 9:07 p.m.

Kansas City at Seattle, 9:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 10 4 .714 _ _ 7-3 W-1 5-2 5-2 Atlanta 6 8 .429 4 3 4-6 L-1 3-4 3-4 Miami 5 7 .417 4 3 4-6 W-1 4-3 1-4 Washington 6 9 .400 4½ 3½ 4-6 L-2 3-5 3-4 Philadelphia 5 8 .385 4½ 3½ 3-7 W-1 3-3 2-5

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away St. Louis 7 4 .636 _ _ 6-4 L-1 3-1 4-3 Milwaukee 8 5 .615 _ ½ 7-3 W-4 5-2 3-3 Chicago 6 7 .462 2 2 4-6 L-3 3-4 3-3 Pittsburgh 6 7 .462 2 2 5-5 W-1 4-2 2-5 Cincinnati 2 11 .154 6 6½ 1-9 L-9 0-2 2-9

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 9 3 .750 _ _ 8-2 W-1 6-1 3-2 Colorado 8 4 .667 1 _ 7-3 L-1 6-4 2-0 San Diego 9 5 .643 1 _ 6-4 W-4 5-2 4-3 San Francisco 8 5 .615 1½ ½ 6-4 L-1 4-2 4-3 Arizona 5 8 .385 4½ 3½ 4-6 W-2 2-4 3-4

Today

Pittsburgh (Quintana 0-1) at Chicago Cubs (Smyly 1-0), 2:20 p.m.

St. Louis (Matz 1-1) at Cincinnati (Greene 1-1), 6:40 p.m.

Milwaukee (Peralta 0-1) at Philadelphia (Suárez 1-0), 7:05 p.m.

San Francisco (TBD) at Washington (Corbin 0-2), 7:05 p.m.

Colorado (Senzatela 1-0) at Detroit (Skubal 0-1), 7:10 p.m.

Miami (Rogers 0-2) at Atlanta (Wright 1-0), 7:20 p.m.

L.A. Dodgers (Urías 0-1) at San Diego (Martinez 0-1), 9:40 p.m.

N.Y. Mets (Peterson 0-0) at Arizona (Gallen 0-0), 9:40 p.m.

Thursday

N.Y. Mets 6, San Francisco 2

Arizona 4, Washington 3

Miami 5, St. Louis 0

Pittsburgh 4, Cubs 3

Saturday

San Francisco at Washington, 1 p.m.

Colorado at Detroit, 1:10 p.m.

Pittsburgh at Cubs, 2:20 p.m.

Milwaukee at Philadelphia, 4 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 4:10 p.m.

Miami at Atlanta, 7:20 p.m.

N.Y. Mets at Arizona, 8:10 p.m.

Dodgers at San Diego, 8:40 p.m.

MINNESOTA 1,

KANSAS CITY 0

Minnesota Kansas City ab r h bi ab r h bi Buxton dh 4 0 1 0 Lopez 2b 4 0 0 0 Correa ss 4 0 1 0 Merrifield rf 4 0 0 0 Arraez 2b 4 0 1 0 Benintendi lf 4 0 1 0 Urshela 3b 2 1 1 0 Perez c 3 0 0 0 Kepler rf 4 0 1 0 Santana 1b 3 0 0 0 Sanó 1b 3 0 0 1 Dozier dh 3 0 0 0 Garlick lf 2 0 0 0 Witt Jr. 3b 2 0 1 0 Larnach ph-lf 2 0 1 0 Mondesi ss 3 0 0 0 Jeffers c 3 0 0 0 Taylor cf 2 0 1 0 Gordon cf 3 0 2 0 Totals 31 1 8 1 Totals 28 0 3 0 Minnesota 010 000 000—1 Kansas City 000 000 000—0

DP—Minnesota 1, Kansas City 3. LOB—Minnesota 6, Kansas City 3. 2B—Witt Jr. (3). 3B—Benintendi (1). SF—Sanó (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota

Ryan W,2-1 6 2 0 0 1 5 Duran H,2 1 0 0 0 0 2 Smith H,2 1 1 0 0 0 1 Pagán S,1-1 1 0 0 0 1 0

Kansas City

Greinke L,0-1 5 6 1 1 1 1 Speier 1 1 0 0 0 0 Clarke 2 1 0 0 0 2 Coleman 1 0 0 0 1 2

Umpires—Home, Junior Valentine; First, Doug Eddings; Second, Brian Knight; Third, Roberto Ortiz. T—2:43. A—15,540 (37,903).

NATIONAL LEAGUE

N.Y. METS 6,

SAN FRANCISCO 2

San Francisco New York ab r h bi ab r h bi Yastrzemski rf 4 1 2 1 Nimmo cf 4 0 1 1 Belt 1b 4 0 0 0 Lindor dh 5 2 3 1 Ruf dh 4 0 0 0 McNeil 2b 5 1 1 0 Pederson lf 4 0 0 0 Alonso 1b 4 0 2 0 Crawford ss 3 1 0 0 Escobar 3b 3 1 1 1 Flores 3b 3 0 1 0 Canha lf 4 0 2 2 Estrada 2b 3 0 1 1 Jankowski rf 3 1 0 0 Duggar cf 1 0 0 0 Guillorme ss 3 1 2 0 Dubón ph-cf 2 0 0 0 Nido c 3 0 0 1 Casali c 3 0 0 0 Totals 31 2 4 2 Totals 34 6 12 6 San Francisco 010 000 010—2 New York 122 000 01x—6

E—Guillorme (1). DP—San Francisco 1, New York 1. LOB—San Francisco 3, New York 9. 2B—McNeil (2). HR—Yastrzemski (1), Lindor (4), Escobar (1). SF—Nido (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco

DeSclfni L,0-1 5 9 5 5 1 4 Y.Marte 1 0 0 0 2 1 Beede 2 3 1 1 1 1

New York

Carsco W,1-0 7 2/3 4 2 2 0 7 Rodríguez 1/3 0 0 0 0 0 Díaz 1 0 0 0 0 2

HBP—Carrasco (Crawford). WP—Beede.

Umpires—Home, Alfonso Marquez; First, Tripp Gibson; Second, Ramon De Jesus; Third, Clint Vondrak. T—2:35. A—28,760 (41,922).

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 9 3 .750 — TINCAPS (San Diego) 7 5 .583 2 W Michigan (Detroit) 6 6 .500 3 Lake Co. (Cleveland) 5 7 .417 4 Great Lakes (Dodgers) 4 8 .333 5 Lansing (Oakland) 4 8 .333 5

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 9 2 .818 — Wisconsin (Mil.) 9 3 .750 ½ Peoria (St. Louis) 6 5 .545 3 South Bend (Cubs) 5 7 .417 4½ Quad Cities (K.C.) 4 8 .333 5½ Beloit (Miami) 3 9 .250 6½

Wednesday

Wisconsin 10, Quad Cities 9

TINCAPS 9, Lansing 7

Lake County 7, Great Lakes 0

South Bend 7, Beloit 5

Dayton 7, West Michigan 3

Peoria at Cedar Rapids, ppd.

Thursday

Lansing 2, TINCAPS 0

Great Lakes 9, Lake County 3

Cedar Rapids 3, Peoria 2, 8 inn, gm1

Peoria at Cedar Rapids, gm2, late

Beloit 4, South Bend 2

Dayton 4, West Michigan 2

Wisconsin 6, Quad Cities 5

Today

TINCAPS at Lansing, 6:05 p.m.

Lake County at Great Lakes, 6:05 p.m.

Beloit at South Bend, 7:05 p.m.

West Michigan at Dayton, 7:05 p.m.

Peoria at Cedar Rapids, 7:35 p.m.

Quad Cities at Wisconsin, 7:40 p.m.

Saturday

Lake County at Great Lakes, 1:05 p.m.

West Michigan at Dayton, 1:05 p.m.

Quad Cities at Wisconsin, 2:10 p.m.

Peoria at Cedar Rapids, 3:05 p.m.

Beloit at South Bend, 4:05 p.m.

TINCAPS at Lansing, 6:05 p.m.

LUGNUTS 2, TINCAPS 0

Fort Wayne Lansing ab r h bi ab r h bi Rosier lf 3 0 1 0 Maciel lf 4 0 0 0 Hassell III cf 4 0 1 0 Angeles 2b 4 1 1 0 Mears dh 4 0 0 0 Winkler ss 4 0 0 0 Valenzuela c 4 0 1 0 Sdrstrm c 4 0 0 0 Dale ss 3 0 0 0 Beck dh 3 1 3 2 Solarte rf 3 0 1 0 McColl 1b 3 0 1 0 Stronach 1b 3 0 0 0 Buelvas cf 3 0 0 0 Basabe 3b 3 0 2 0 Butler rf 3 0 1 0 Reyes 2b 3 0 0 0 Wright 3b 3 0 1 0 Totals 30 0 6 0 Totals 31 2 7 2 Fort Wayne 000 000 000—0 Lansing 010 001 00x—2

2B—Valenzuela, Wright. HR—Beck. LOB—Fort Wayne 5, Lansing 5. SB—Rosier, Basabe, Solarte, Angeles. CS—Rosier.

IP H R ER BB SO

Fort Wayne

Bergert L,0-1 4 4 1 1 0 7 Bencomo 3 3 1 1 0 2 Thwaits 1 0 0 0 0 0

Lansing

Holman W,1-2 6 5 0 0 1 7 Kubo H,1 2 1 0 0 0 3 Infante S,2 1 0 0 0 0 0

WP—Kubo. Umpires—HP: Kevin Levine. 1B: Justin Juska. T—1:59 (delay :09). A—4,621.