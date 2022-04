HIGH SCHOOLS

Baseball

BISHOP LUERS 16, WAYNE 5

Bishop Luers 228 40 —16 9 0 Wayne 100 31 —5 5 6

WP—Stanski. LP—Bruce. 2B—Carvajal (W), L Zwick (W), Birkmeier (BL).

BISHOP LUERS 10, WAYNE 1

Wayne 100 000 0 —1 2 5 Bishop Luers 252 100 x —10 12 1

WP—North. LP—Keirns. 2B—Bloom (BL), McInturf (BL), Zay (BL).

CARROLL 14, EAST NOBLE 0

Carroll 422 06 —14 9 0 East Noble 000 00 —0 3 2

WP—Malott. LP—Risedorph. 2B—Eggering (EN), Kirk (C). 3B—Brown (C). HR—Malott 2 (C).

HOMESTEAD 11, NORWELL 6

Homestead 200 042 3 —11 11 2 Norwell 000 001 5 —6 6 1

2B—Quintana (H), Weigert (H), MacDonald (H), Graft (N), Bailey (N).

WEST NOBLE 5, CHURUBUSCO 2

West Noble 000 140 0 —5 5 1 Churubusco 010 100 0 —2 5 2

WP—Villanueva. LP—Hendricks. 2B—Haberstock (C).

WESTVIEW 12, CENTRAL NOBLE 1

Westview 131 400 3 —12 18 0 Central Noble 100 000 0 —1 5 3

WP—Engle. LP—Weber. 2B—Titus 2 (W), Engle (W), Weber (CN), Hoover (CN); HR—Lehman (W).

LATE WEDNESDAY

SOUTH SIDE 13, NORTH SIDE 3

North Side 010 20 —3 3 4 South Side 840 01 —13 8 1

WP—Stow. LP—Spurlock. 2B—Stow (SS), McGinnis (SS).

EASTSIDE 14, PRAIRIE HEIGHTS 0

Eastside 302 63 —14 17 0 Prairie Heights 000 00 —0 0 0

WP—Willard. LP—Allen. 2B—Willard, Buchanan, Snyder, Henderson. 3B—Willard. HR—Willard.

Golf

LEO 156, CARROLL 170

Leo: Hicks 39, Opliger 37, Rorick 39, Judd 41, Nussbaum 60, Hartleroad 54

Carroll: GeRue 42, Melton 41, Sellers 43, Demberio 44, Campbell 45, Scheele 45

SNIDER 186, SOUTH SIDE INC

Snider: White 48, Wolf 49, Schenkel 44, Amin 45, Schaller 51

South Side: Plumb 57, Stoller 64

NORTHROP 168, WAYNE 239

Northrop: Blomeke 39, Davis 43, Whitman 36, Rogers 50, Davidson 54

Wayne: Brehm 46, Wilson 61, Sims 65, Nyo 67, Ramirez 69

COLUMBIA CITY 152, CATERBURY 214

Columbia City: Al. Hedrick 35, Bledsoe 37, An. Hedrick 39, Hoag 41, Wilson 41, Bechtold 42.

Canterbury: Schlabach 47, Terrell 51, Pasalich 57, Austin 59, Collins 59, Grabowski 63.

WARSAW 158, HOMESTEAD 159

Warsaw: Brander 40, Yeager 40, Gould 41, Bowell 39, Turley 39

Homestead: Parker 34, Cobler 40, Burda 42, Lancz 45, Cabe 43

EASTSIDE 210, CENTRAL NOTE 216, WEST NOBLE 220

Eastside: Arnold 44, Myers 46, Czaija 56, Bendel 64, Roby 71

Central Noble: O. Norris 50, L. Norris 52, Weeks 54, Imhof 57, Schieff 63

West Noble: Bohde 43, Phares 53, Munoz 58, Schermerhorn 61, Melchor 63, Mast 64

Softball

CARROLL 10, BELLMONT 6

Carroll 162 100 0 —10 8 3 Bellmont 000 203 1 —6 7 4

WP—Garcia. LP—R. Bleke. 2B—Zeidler (C). 3B—Thomas (C), R. Bleke (B).

COLUMBIA CITY 10, BISHOP LUERS 0

Bishop Luers 000 00 —0 0 3 Columbia City 430 21 —10 N/A N/A

WP—Haselby. LP—Gatchell.

HOMESTEAD 10, CONCORDIA 4

Concordia 200 002 0 —4 5 3 Homestead 000 433 x —10 11 1

WP—Mejia. LP—Hoffman. 2B—Koesters (C), Burch 3 (H), Rosenbaum (H), Fleming (H), Kortokrax (H). HR—Kaiser (C), Fleming (H).

CHURUBUSCO 8, WEST NOBLE 2

West Noble 200 000 0 —2 4 5 Churubusco 214 010 x —8 6 0

WP—Williams. LP—Krider. 2B—McDonald (WN), Erwin (C).

LEO 4, HERITAGE 0

Leo 120 010 0—4 6 0 Heritage 000 000 0—0 0 3

WP—Sauder. LP—Fuller. 2B—Tackett; HR—Schott.

LATE WEDNESDAY

HERITAGE 5, BELLMONT 1

Heritage 021 101 0 —5 10 1 Bellmont 000 001 0 —1 6 0

WP—Fuller. LP—R. Bleke. 2B—Shane. 3B—Fuller.

Tennis

BLUFFTON 5, NEW HAVEN 0

Heller d. Snodgrass 6-0, 6-2; Baumgartner d. Rowland 6-3, 6-0; Crist d. Colin 6-3, 6-2; Mann/Festermaker d. Casiano/Didion 6-1, 6-1; Funk/Engle d. Gordillo/Zimmerman 6-0, 6-0.

MANCHESTER 3, WAWASEE 2

Farrington (W) d. Kerlin 6-2, 6-3; Henderson (M) d. Jackson 6-3, 6-2; Brubaker (M) d. Taylor 6-0, 6-0; Wampler/Blevins (M) d. Clark/Stewart 6-0, 6-0; Beer/N/A (W) d. Schroll/Krom 6-2, 6-3.

CARROLL 4, CANTERBURY 1

Skender (Car) d. Wallstram 4-6, 6-2, 6-3; Shoup (Car) d. Webster 6-1, 6-0; Siegwarth (Car) d. True 6-0, 6-0; N/A/N/A (Can) d. Lash/Trulock 7-5, 6-2; Krzyzanowski/Kokonaing (Car) d. Bierbaum/Bobeck 6-1, 6-1.

LEO 5, NORTHROP 0

Runestead d. Ibisevic 6-0, 6-0; Brandenberger d. Diaz 6-0, 6-0; Marquardt d. Salinas 6-0, 6-0; Bonecutter/Merkler d. Paul/Smith 6-1, 6-1; Kissner/Lomont (L) Mon/Chan 6-1, 6-1.

SNIDER 4 WAYNE 1

Bunkowskw (W) d. Henry 6-2, 6-4; Miguel (S) d. Cartwright 6-0, 6-2; Borton (S) d. Sells 6-4, 6-0; Sirivath/Schumm (S) d. Swinford/Huff 6-4, 6-2; McGillicuddy/Schroeder (S) d. Vergara/Lacey 6-1, 6-0.

BELLMONT 4, SOUTH ADAMS 1

Selking (B) d Claghorn 6-1, 6-0; Faurote (B) d. Mowery 6-4, 6-0; Jin (B) d. Kinsey 3-6, 7-5, 6-3; Schirack/Kintz (B) d. Weigel/Barkley 6-1, 6-3; Summersett/McKibben (AC) d. Rumschlag/Conrad 6-4, 6-3.

HOMESTEAD 5, BISHOP LUERS 0

Cook d. Burton 6-0, 6-1; Kelly d. Godfrey 6-1, 6-1; Schilt d. Li. Dippold 6-1, 6-0; Topmiller/Zitlaw d. Burton/Stabler 6-1, 6-0; Stout/Hansen d. Cichiello/Le. Dippold 6-2, 6-3.

FAIRFIELD 4, WARSAW 1

Mast (F) d. Lind Warsaw 3-6, 6-4, 6-3; Bontrager (F) d. Nichols 6-3, 6-3; Yoder (F) d. Brouwer 7-5, 6-3; Frazzetta/Mishler (W) d. Brannemen/Gall 6-0, 6-2; McGuire/Miller (F) d. Wiedeman/Landerwlen 6-3, 6-3.