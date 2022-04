AUTO RACING

Xfinity

AG-PRO 300

At Talladega, Ala.

Lap length: 2.66 miles

(Start position in parentheses)

1. (19) Noah Gragson, Chev., 124 laps, 44 points.

2. (1) Jeffrey Earnhardt, Chev., 124, 38.

3. (13) AJ Allmendinger, Chev., 124, 42.

4. (6) Landon Cassill, Chevrolet, 124, 40.

5. (10) Ryan Sieg, Ford, 124, 32.

6. (12) Anthony Alfredo, Chev., 124, 34.

7. (20) Riley Herbst, Ford, 124, 30.

8. (24) Joe Graf Jr, Ford, 124, 29.

9. (31) Myatt Snider, Chevrolet, 124, 30.

10. (18) Brett Moffitt, Chevrolet, 124, 28.

11. (16) Josh Berry, Chevrolet, 124, 36.

12. (21) Alex Labbe, Chevrolet, 124, 25.

13. (9) Drew Dollar, Toyota, 124, 29.

14. (32) Shane Lee, Ford, 124, 23.

15. (22) Jeb Burton, Chevrolet, 124, 23.

16. (36) Joey Gase, Ford, 124, 21.

17. (29) Bayley Currey, Chev., 124, 20.

18. (37) Kyle Sieg, Ford, 124, 19.

19. (26) Josh Williams, Chev., 124, 18.

20. (7) Ryan Vargas, Chevrolet, 124, 17.

21. (33) Gray Gaulding, Chev., 123, 16.

22. (11) Justin Allgaier, Chev., 122, 30.

23. (34) Jeremy Clements, Chev., 122, 14.

24. (4) Sheldon Creed, Chev., 113, 13.

25. (23) Caesar Bacarella, Chev., 113, 12.

26. (15) Brandon Jones, Toyota, 110, 18.

27. (2) Austin Hill, Chevrolet, 110, 24.

28. (14) Sam Mayer, Chevrolet, 109, 20.

29. (8) Kaz Grala, Chevrolet, 103, 0.

30. (17) Brandon Brown, Chev., 103, 11.

31. (27) Matt Mills, Ford, 96, 6.

32. (38) Ryan Ellis, Chevrolet, 84, 5.

33. (35) David Starr, Ford, 83, 4.

34. (5) Daniel Hemric, Chevrolet, 79, 3.

35. (3) Ty Gibbs, Toyota, 76, 17.

36. (28) JJ Yeley, Toyota, 51, 1.

37. (25) Mason Massey, Chevrolet,, 47, 1.

38. (30) Chandler Smith, Toyota, 47, 0.

Race Statistics

Avg Speed of Winner: 123.022 mph.

Time of Race: 2 hrs, 40 mins, 52 secs

Margin of Victory: 0.131 seconds.

Caution Flags: 10 for 39 laps.

Lead Changes: 25 among 14 drivers.

Lap Leaders: J.Earnhardt 0; T.Gibbs 1-4; J.Earnhardt 5-14; A.Hill 15-18; A.Allmendinger 19; S.Creed 20; A.Hill 21-22; J.Berry 23-27; A.Alfredo 28-29; B.Brown 30; J.Yeley 31-32; S.Mayer 33; N.Gragson 34-37; A.Alfredo 38; A.Hill 39-44; S.Mayer 45; J.Allgaier 46-50; D.Dollar 51; A.Hill 52-68; D.Starr 69; T.Gibbs 70; A.Hill 71-108; J.Allgaier 109-113; A.Allmendinger 114-118; J.Allgaier 119-121; N.Gragson 122-124

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): A.Hill, 5 times for 67 laps; J.Allgaier, 3 times for 13 laps; J.Earnhardt, 1 time for 10 laps; N.Gragson, 2 times for 7 laps; A.Allmendinger, 2 times for 6 laps; J.Berry, 1 time for 5 laps; T.Gibbs, 2 times for 5 laps; A.Alfredo, 2 times for 3 laps; S.Mayer, 2 times for 2 laps; J.Yeley, 1 time for 2 laps; D.Dollar, 1 time for 1 lap; S.Creed, 1 time for 1 lap; B.Brown, 1 time for 1 lap; D.Starr, 1 time for 1 lap.

Wins: T.Gibbs, 3; A.Allmendinger, 1; N.Gragson, 1; B.Jones, 1; A.Hill, 1.

Top five in Points: 1. A.Allmendinger, 342; 2. T.Gibbs, 322; 3. N.Gragson, 300; 4. B.Jones, 253; 5. J.Berry, 248.

NHRA

SPRINGNATIONALS

At Baytown, Texas

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.693 seconds, 323.66 mph vs. 16. Buddy Hull, 3.916, 280.37; 2. Brittany Force, 3.695, 333.58 vs. 15. Josh Hart, 3.806, 325.22; 3. Doug Kalitta, 3.696, 328.70 vs. 14. Billy Torrence, 3.799, 323.27; 4. Justin Ashley, 3.697, 330.80 vs. 13. Doug Foley, 3.789, 319.45; 5. Austin Prock, 3.701, 330.15 vs. 12. Alex Laughlin, 3.782, 317.12; 6. Antron Brown, 3.704, 330.55 vs. 11. Clay Millican, 3.775, 324.20; 7. Leah Pruett, 3.711, 329.26 vs. 10. Shawn Langdon, 3.728, 325.30; 8. Tony Schumacher, 3.720, 326.79 vs. 9. Mike Salinas, 3.722, 329.18.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.864, 326.16 vs. Bye; 2. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.865, 331.36 vs. 15. Terry Haddock, Ford Mustang, 4.445, 205.04; 3. Cruz Pedregon, Charger, 3.881, 324.67 vs. 14. Paul Lee, Charger, 4.097, 308.99; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.882, 329.58 vs. 13. J.R. Todd, Toyota Supra, 4.044, 319.90; 5. Tim Wilkerson, Mustang, 3.887, 330.47 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 4.034, 311.77; 6. Alexis DeJoria, Supra, 3.910, 325.61 vs. 11. Bobby Bode, Mustang, 4.016, 280.31; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.911, 326.71 vs. 10. Chad Green, Mustang, 3.984, 297.02; 8. Matt Hagan, Charger, 3.924, 329.34 vs. 9. John Force, Camaro, 3.945, 324.12.

Pro Stock

1. Camrie Caruso, Chevy Camaro, 6.547, 209.39 vs. 16. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.615, 209.10; 2. Erica Enders, Camaro, 6.553, 210.87 vs. 15. Cristian Cuadra, Mustang, 6.611, 206.70; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.555, 210.57 vs. 14. Chris McGaha, Camaro, 6.602, 208.71; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.557, 208.97 vs. 13. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.599, 209.10; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.559, 209.82 vs. 12. Rodger Brogdon, Camaro, 6.588, 209.20; 6. Kyle Koretsky, Camaro, 6.560, 210.70 vs. 11. Kenny Delco, Camaro, 6.585, 209.33; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.568, 209.52 vs. 10. Matt Hartford, Camaro, 6.585, 209.75; 8. Mason McGaha, Camaro, 6.571, 209.69 vs. 9. Bo Butner, Camaro, 6.582, 209.43.

Pro Stock Motorcycle

1. Karen Stoffer, Suzuki, 6.738, 200.35 vs. 16. David Barron, EBR, 7.172, 186.23; 2. Steve Johnson, Suzuki, 6.739, 199.76 vs. 15. Michael Ray, Victory, 7.078, 193.88; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.798, 200.08 vs. 14. Ryan Oehler, EBR, 7.006, 196.90; 4. Angie Smith, EBR, 6.798, 199.97 vs. 13. Chris Bostick, Suzuki, 6.985, 193.49; 5. Matt Smith, Suzuki, 6.814, 199.40 vs. 12. Kelly Clontz, Suzuki, 6.934, 193.40; 6. Joey Gladstone, Suzuki, 6.833, 198.90 vs. 11. Marc Ingwersen, EBR, 6.893, 195.39; 7. Jim Underdahl, Suzuki, 6.846, 198.38 vs. 10. LE Tonglet, Suzuki, 6.879, 195.14; 8. Angelle Sampey, Suzuki, 6.858, 198.03 vs. 9. Jerry Savoie, Suzuki, 6.860, 197.54.