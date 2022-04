Chicago Minnesota

ab r h bi ab r h bi Anderson ss 3 0 1 0 Buxton cf 4 3 4 2 Mendick ss 0 1 0 0 Garlick lf 0 0 0 0 Vaughn rf-lf 4 0 1 0 Arraez 3b 5 0 4 3 Abreu 1b 4 1 1 2 Correa ss 2 1 0 0 Grandal dh 3 0 1 0 Clstno ph-cf 1 0 0 0 Jiménez lf 1 0 0 0 Polanco 2b 5 1 1 1 Sheets rf 3 0 1 0 Kepler rf 4 0 1 0 Engel cf 4 0 0 0 Larnach dh 5 0 1 2 García 2b 4 0 1 0 Sanó 1b 5 0 0 0 McGuire c 4 0 1 0 Jeffers c 3 3 2 1 Burger 3b 4 0 0 0 Grdon lf-ss 4 1 1 0 Totals 34 2 7 2 Totals 38 9 14 9 Chicago 000 001 010—2 Minnesota 120 410 10x—9

E—McGuire (1). LOB—Chicago 7, Minnesota 10. 2B—Grandal (1), Vaughn (2), Jeffers (2), Buxton (4). HR—Abreu (2), Jeffers (1), Buxton (4).

IP H R ER BB SO

Chicago

Vlasqz L,0-2 3 1/3 8 5 5 1 6 Sousa 1/3 2 2 2 2 0 Crick 1 1/3 1 1 1 1 1 Severino 2 3 1 1 0 3 Hendriks 1 0 0 0 0 1

Minnesota

Bundy W,3-0 5 4 0 0 0 4 Stashak 2 1 1 1 0 3 Coulombe 1 1 1 1 2 1 Thielbar 1 1 0 0 0 3

HBP—Crick (Buxton). WP—Hendriks. Umpires—Home, Gabe Morales; First, Chris Segal; Second, Andy Fletcher; Third, Bill Welke. T—3:34. A—16,686 (38,544).

INTERLEAGUE

GAME ONE

DETROIT 13,

COLORADO 0

Colorado Detroit ab r h bi ab r h bi Joe dh 4 0 1 0 Grossman rf 4 2 3 1 Grichuk rf 3 0 2 0 Meadows lf 4 3 2 2 Bryant lf 3 0 0 0 Cabrera dh 4 1 2 2 Hilliard lf 1 0 1 0 Haase pr-dh 1 0 1 0 Cron 1b 4 0 0 0 Cndlario 3b 4 0 1 2 Díaz c 4 0 0 0 W.Cstro 3b 0 0 0 0 McMahon 3b 3 0 1 0 Schoop 2b 5 1 2 2 Rodgers 2b 4 0 0 0 Trkelsn 1b 5 2 2 3 Iglesias ss 2 0 1 0 H.Castro ss 5 2 4 0 Trejo ph-ss 1 0 0 0 Barnhart c 5 0 2 0 Daza cf 3 0 1 0 Baddoo cf 5 2 1 1 Totals 32 0 7 0 Totals 42 13 20 13 Pittsburgh 000 000 000—0 Detroit 400 104 40x—13

DP—Colorado 1, Detroit 2. LOB—Colorado 7, Detroit 8. 2B—H.Castro (2). HR—Torkelson (3).

IP H R ER BB SO

Colorado

Senzatela L,1-1 5 10 5 5 0 3 Blach 2/3 5 4 4 1 1 Gilbreath 1 5 4 4 2 1 Chacín 1 1/3 0 0 0 0 2

Detroit

Skubal W,1-1 6 5 0 0 0 6 Peralta 1 1 0 0 0 1 De Jesus 2 1 0 0 2 3

Gilbreath pitched to 9 batters in the 7th. Umpires—Home, Tripp Gibson; First, Alex MacKay; Second, Clint Vondrak; Third, Alfonso Marquez. T—3:02. A—37,566 (41,083).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Toronto 10 5 .667 — — 7-3 W-4 4-2 6-3 New York 9 6 .600 1 — 6-4 W-2 6-3 3-3 Tampa Bay 8 7 .533 2 ½ 4-6 W-1 5-4 3-3 Boston 7 8 .467 3 1½ 5-5 L-1 3-4 4-4 Baltimore 5 9 .357 4½ 3 4-6 W-1 3-3 2-6

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Cleveland 7 7 .500 — — 5-5 L-2 3-3 4-4 Minnesota 7 8 .467 ½ 1½ 5-5 W-3 4-4 3-4 Chicago 6 8 .429 1 2 3-7 L-6 4-2 2-6 Detroit 6 8 .429 1 2 4-6 L-1 4-7 2-1 Kansas City 5 7 .417 1 2 3-7 L-2 5-5 0-2

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 8 6 .571 — — 7-3 L-1 3-4 5-2 Seattle 8 6 .571 — — 6-4 W-1 5-2 3-4 Oakland 8 8 .500 1 1 5-5 L-2 3-3 5-5 Houston 6 8 .429 2 2 3-7 L-4 1-4 5-4 Texas 5 9 .357 3 3 4-6 W-3 1-5 4-4

Today

Boston (Hill 0-1) at Tampa Bay (McClanahan 0-1), 1:10 p.m.

Colorado (Kuhl 1-0) at Detroit (Alexander 0-1), 1:10 p.m.

Cleveland (Civale 0-1) at N.Y. Yankees (Cole 0-0), 1:35 p.m.

Chicago White Sox (Giolito 0-0) at Minnesota (Archer 0-0), 2:10 p.m.

Toronto (Kikuchi 0-1) at Houston (Garcia 1-0), 2:10 p.m.

Baltimore (Ellis 0-0) at L.A. Angels (Suarez 0-1), 4:07 p.m.

Texas (Howard 0-0) at Oakland (Irvin 1-1), 4:07 p.m.

Kansas City (Hernández 0-0) at Seattle (Ray 2-1), 4:10 p.m.

Saturday

N.Y. Yankees 5, Cleveland 4

Detroit 13, Colorado 0, gm 1

Colorado at Detroit, gm 2

Texas 2, Oakland 0

Toronto 3, Houston 2

Minnesota 9, Chicago White Sox 2

Tampa Bay 3, Boston 2, 10 inn.

Baltimore at L.A. Angels, late

Kansas City at Seattle, late

Monday

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

Houston at Texas, 8:05 p.m.

Cleveland at L.A. Angels, 9:38 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 11 4 .733 — — 8-2 W-2 5-2 6-2 Atlanta 7 9 .438 4½ 3 4-6 L-1 4-5 3-4 Miami 6 8 .429 4½ 3 5-5 W-1 4-3 2-5 Philadelphia 6 9 .400 5 3½ 3-7 L-1 4-4 2-5 Washington 6 11 .353 6 4½ 3-7 L-4 3-7 3-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away St. Louis 9 4 .692 — — 7-3 W-2 3-1 6-3 Milwaukee 9 6 .600 1 ½ 7-3 W-1 5-2 4-4 Chicago 7 8 .467 3 2½ 4-6 W-1 4-5 3-3 Pittsburgh 7 8 .467 3 2½ 5-5 L-1 4-2 3-6 Cincinnati 2 13 .133 8 7½ 0-10 L-11 0-4 2-9

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 10 3 .769 — — 9-1 W-2 6-1 4-2 San Francisco 10 5 .667 1 — 7-3 W-2 4-2 6-3 Colorado 9 5 .643 1½ — 6-4 W-1 6-4 3-1 San Diego 9 6 .600 2 ½ 5-5 L-1 5-3 4-3 Arizona 5 9 .357 5½ 4 4-6 L-1 2-5 3-4

Today

Colorado (Kuhl 1-0) at Detroit (Alexander 0-1), 1:10 p.m.

Miami (Luzardo 0-1) at Atlanta (Elder 1-1), 1:35 p.m.

San Francisco (Webb 1-1) at Washington (Gray 2-1), 1:35 p.m.

St. Louis (Wainwright 2-1) at Cincinnati (Lodolo 0-2), 1:40 p.m.

Pittsburgh (Brubaker 0-2) at Chicago Cubs (Steele 1-1), 2:20 p.m.

L.A. Dodgers (Kershaw 2-0) at San Diego (Manaea 2-1), 4:10 p.m.

N.Y. Mets (Megill 2-0) at Arizona (Bumgarner 0-1), 4:10 p.m.

Milwaukee (Lauer 1-0) at Philadelphia (Nola 1-2), 7:08 p.m.

Saturday

San Francisco 5, Washington 2

Detroit 13, Colorado 0, gm 1

Colorado at Detroit, gm 2

Chicago Cubs 21, Pittsburgh 0

Milwaukee 5, Philadelphia 3

St. Louis 5, Cincinnati 0

Miami 9, Atlanta 7

N.Y. Mets at Arizona, late

L.A. Dodgers at San Diego, late

Monday

San Fran at Milwaukee, 6:10 p.m.

Colorado at Philadelphia, 6:45 p.m.

N.Y. Mets at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.

GAME TWO

COLORADO 3,

DETROIT 2