HIGH SCHOOLS

Baseball

BELLMONT 5, BLACKHAWK CH. 3

Bellmont 220 000 1 —5 10 2 Blackhawk Ch. 100 110 0 —3 5 2

WP—Lenegar. LP—Study. 2B—Ulman (B), Scheumann (B), Lee (B), Boyer (BC). 3B—Lee (B).

BISHOP DWENGER 6, NORTHROP 1

Dwenger 004 110 0 —6 11 1 Northrop 100 000 0 —1 5 2

WP—Thomas. LP—Siren . 2B—Reith (BD). HR—Siren (N).

CARROLL 3, NORTHRIDGE 1

Carroll 000 300 0 —3 7 1 Northridge 000 010 0 —1 2 0

WP—Worrel. LP—Plank. 2B—Smith (C), Starks (C), Malott (C). HR—Smith (C).

CARROLL 21, NORTHRIDGE 13

Carroll 1(12)6 110 0 —21 21 4 Northridge 101 0(11)0 0 —13 12 4

WP—Dickerman. LP—Hill. 2B—Joyal (C), Rudolph (C), Sinish (C), Malott (C), Duba (C), Gilbert (N), Miller (N), Collins (N). HR—Tratnyek (C), Berwick (C), Malott (C), Smith (C), Horner (N).

LEO 13, WARSAW 8

Warsaw 210 023 0 —8 9 5 Leo 000 (13)00 x —13 8 0

WP—Massing. LP—Bailey. 2B—Shapiro (W), Decker (L), Rebman (L). HR—Shapiro (W), Stuckey (L).

WARSAW 8, LEO 7

Warsaw 002 020 4 —8 9 4 Leo 322 000 0 —7 8 3

WP—Reihl . LP—Brubaker. 2B—Brubaker (L), Massing (L), Walker (L). HR—Maier (W), Walker (L).

HOMESTEAD 10,

HAMILTON SOUTHEASTERN 3

Homestead 304 111 0 —10 11 1 Hamilton SE 021 000 0 —3 7 1

WP—Graber. LP—Haas. 2B—Hockemeyer (Ho), MacDonald 2 (Ho).

HOMESTEAD 13,

HAMILTON SOUTHEASTERN 11

Homestead 10(10) 200 0 —13 8 3 Hamilton SE 200 122 4 —11 14 2

WP—Tarango. LP—Bradle. 2B—Hockemeyer (Ho), Quintana 2 (Ho), Riekhof (Ha), Bradle (Ha), Dilts (Ha), Wilke (Ha). HR—Earlewine (Ha).

Golf

LAKE CENTRAL MIDWEST CLASSIC

Team scores: 1. Guerin Catholic 294, 2. Carmel 311, 3. Crown Point 313, 4. Westfield 317, 5. Valparaiso 319, 6. Zionsville 321, 7. Chesterton 328, 8. Warsaw 330, 9. Brebeuf Jesuit 332, 10. Penn 332, 11. Homestead 333, 12. St. Louis University 345, 13. Culver Military 346, 14. S. Bend St. Joseph 353, 15. Lake Central 353, 16. Munster 361, 17. Kankakee Valley 378, 18. Harrison 391.

Warsaw: Hoskins 80, Brander 79, Yeager 90, Bowell 87, Turley 84

Homestead: Parker 76, Cobbler 81, Burda 89, Lancz 87, Cabe 91

Softball

S. BEND ADAMS 9, CARROLL 1

Carroll 000 001 0 —1 3 2 S.B. Adams 122 301 x —9 14 0

WP—Charmat. LP—Conner. 2B—Richardson (C), Kidwell (CC). 3B—Smith (CC), Trimberger (CC).

EAST NOBLE 12, LAKELAND 5

East Noble 111 006 3 —12 15 1 Lakeland 001 220 0 —5 9 3

WP—Crossley. LP—Parham. 2B—Thompson (EN), Keck (L), Lovelace (L).

EAST NOBLE 16, LAKELAND 12

East Noble 352 102 3 —16 10 1 Lakeland 530 031 0 —12 16 8

WP—Smith. LP—Keck. 2B—Adams (L), McNamara (L), Moore (L). HR—Lovelace (L), Keck 2 (L).

NORTHROP 11, HOMESTEAD 8

Northrop 200 024 3 —11 8 2 Homestead 200 020 4 —8 10 2

WP—Huth. LP—Mejia. 2B—Key (N), Landrigan (H). HR—Key (N), Torrez (N), Nelson (N), Waldron (H), Fleming (H).

Tennis

CONCORDIA 3, DEKLAB 2

Pfister (D) d. Dolde 6-1, 7-6 (7-5); Jansing (C) d. Blythe 6-4, 7-6 (7-3); Schneiderer (C) d. Hostetler 6-4, 7-5; Hickman/Dick (D) d. Pennekamp/Bean 6-4, 6-3; Linder/Jones (C) d. Brunson/Peppie 2-6, 6-3, 6-4.

Track & Field

GIRLS

TURTLE TOWN CLASSIC

GOLD

Team scores: 1. East Noble 91, 2. Huntington North 71, 3. Leo 70, 4. Angola 64, 5. North Side 58, 6. Columbia City 56.5, 7. Garrett 53.5, 8. West Noble 46, 9. DeKalb 39, 10. Wawasee 31, 11. Bellmont 29, 12. Lakeland 14.

3200R—Leo 10:07.98; 100—Davis (Le) 12.42; 100H—Paige (NS) 14.94; 200—Armstrong (G) 26.31; 1600—Bennett (D) 5:22.04; 400R—East Noble 51.5; 400—Armstrong (G) 59.94; 300H—Handshoe (Le) 46.62; 800—Wiley (HN) 2:07.35; 3200—Lindsey (EN) 11:17.03; 1600R—Huntington North 4:11.3; LJ—Forker (EN) 16-9.25; HJ—Hudson (EN) 5-0; D—Yoder (W) 126-9; SP—Carpenter (HN) 36-4.5; PV—Schiffli (La) 9-6.

BLACK

Team scores: 1. Churubusco 117, 2. Manchester 97, 3. Woodlan 79, 4. Eastside 62.5, 5. Westview 54, 6. Whitko 52.5, 7. Central Noble 48, 8. Fremont 33, T9. Prairie Heights 29, T9. Monroe Central 29, 11. Wabash 12, 12. Blackhawk Christian 11.

3200R—Manchester 10:51.07; 100—Zolman (CN) 12.71; 100H—Zuk (Ch) 16.0; 200—Zolman (CN) 26.35; 1600—Cashdollar (M) 5:50.66; 400R—Churubusco 52.13; 400—Kreischer (E) 1:02.7; 300H—Geiger (E) 48.88; 800—Rainsberger (Wv) 2:37.76; 3200—Gannon (F) 12:53.78; 1600R—Eastside 4:27.34; LJ—Auler (M) 16-6.5; HJ—Baumert (Wo) 5-2; D—Fulkerson (Ch) 121-1; SP—Howard (Wh) 39-1.75; PV—Shearer (Ch) 10-0.