ab r h bi ab r h bi

Betts rf 3 3 1 0 Nola dh 2 0 0 0

Freeman 1b 4 1 1 2 Cmpsno dh 1 0 0 0

Ríos 1b 1 0 0 0 Crnwrth 2b 4 0 1 0

T.Turner ss 4 1 1 1 Mchado 3b 3 1 1 0

McKinstry ss 1 0 0 0 Beaty 1b 1 0 1 0

J.Turner dh 4 1 2 1 Profar lf 3 0 0 0

Muncy 3b 4 1 0 1 Hosmer 1b 3 1 2 0

Taylor lf 4 0 0 1 Azocar rf 1 0 0 0

Bellinger cf 4 2 2 4 Myers rf 3 0 1 1

Alberto 2b 4 0 1 0 Abrams ss 1 0 1 0

Barnes c 2 1 0 0 Alfaro c 4 0 1 0

Grisham cf 4 0 0 1 Kim ss-3b 3 0 0 0 Totals 35 10 8 10 Totals 33 2 8 2 Los Angeles 102 142 000—10 San Diego 000 100 100—2

E—Kim (1), Cronenworth (1). DP—Los Angeles 2, San Diego 0. LOB—Los Angeles 5, San Diego 6. 2B—Alfaro (2). 3B—Beaty (1). HR—Freeman (3), Bellinger 2 (4). SF—J.Turner (2), Taylor (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Krshaw W,3-0 5 4 1 1 0 3 Bruihl 1 1 1 1 0 0 Moronta 1 1 0 0 0 1 Cleavinger 1 1 0 0 1 1 Kimbrel 1 1 0 0 0 1

San Diego

Manaea L,2-2 4 1/3 6 7 6 3 5 Lamet 2/3 1 1 1 0 1 Avila 3 1 2 1 1 3 Kerr 1 0 0 0 0 1

Bruihl pitched to 1 batter in the 7th.

HBP—Kershaw (Nola), Avila (Barnes).

Umpires—Home, Jeremy Riggs; First, Chris Conroy; Second, Ron Kulpa; Third, Marty Foster. T—3:02. A—44,930 (40,209).

INTERLEAGUE

COLORADO 6,

DETROIT 2

Colorado Detroit ab r h bi ab r h bi Joe lf 4 1 1 0 Grossmn rf 4 0 2 1 Blackmon rf 5 2 4 2 Mdows dh 3 0 1 1 Daza pr-cf 0 0 0 0 Báez ss 4 0 0 0 Bryant dh 5 0 0 0 Cndlario 3b 4 0 0 0 Cron 1b 4 0 1 1 Schoop 2b 4 0 1 0 Grichuk cf-rf 4 2 3 2 Torkelsn 1b 4 0 1 0 Díaz c 3 0 0 0 Haase lf 3 0 0 0 McMahon 3b 4 0 1 1 Barnhart c 4 2 2 0 Iglesias ss 4 1 1 0 Baddoo cf 3 0 0 0 Trejo 2b 4 0 0 0 Totals 37 6 11 6 Totals 33 2 7 2 Colorado 102 210 000—6 Detroit 001 000 100—2

DP—Colorado 1, Detroit 0. LOB—Colorado 6, Detroit 7. 2B—Blackmon (3), Joe (4), Grichuk (3), Barnhart (1). HR—Grichuk (1). SB—Blackmon (1).

IP H R ER BB SO

Colorado

Kuhl W,2-0 6 4 1 1 2 4 Lawrence 1 2 1 1 1 1 Kinley 1 1 0 0 0 1 Estévez 1 0 0 0 0 0

Detroit

Alexndr L,0-2 3 2/3 8 5 5 1 2 García 2 1/3 2 1 1 0 1 Barnes 1 0 0 0 0 0 Jiménez 1 0 0 0 0 2 Fulmer 1 1 0 0 1 0

Umpires—Home, Clint Vondrak; First, Alfonso Marquez; Second, Tripp Gibson; Third, Ramon De Jesus. T—2:55. A—20,088 (41,083).

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 11 4 .733 — TINCAPS (San Diego) 10 5 .667 1 Lake County (Cleve.) 7 8 .467 4 West Michigan (Detroit) 7 8 .467 4 Great Lakes (Dodgers) 5 10 .333 6 Lansing (Oakland) 4 11 .267 7

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 12 3 .800 — Wisconsin (Milwaukee) 11 4 .733 1 Peoria (St. Louis) 7 8 .467 5 South Bend (Cubs) 7 8 .467 5 Quad Cities (Kan. City) 5 10 .333 7 Beloit (Miami) 4 11 .267 8

Saturday

Great Lakes 1, Lake County 0, gm1

Lake County 5, Great Lakes 2, gm2

Dayton 10, West Michigan 9

Wisconsin 7, Quad Cities 3, gm1

Wisconsin 5, Quad Cities 2, gm2

Cedar Rapids 6, Peoria at 3

South Bend 7, Beloit 5

TINCAPS 13, Lansing 9

Sunday

TINCAPS 13, Lansing 5

Lake County 9, Great Lakes 6

Dayton 9, West Michigan 2

South Bend 5, Beloit 3

Quad Cities 18 Wisconsin 1

Cedar Rapids 6, Peoria 4

Today

No games scheduled

Tuesday

Great Lakes at West Michigan, 6:35 p.m.

Lansing at Lake County, 6:35 p.m.

Dayton at TINCAPS, 6:35 p.m.

Wisconsin at Peoria, 7:05 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Beloit, 7:35 p.m.

Wednesday

Cedar Rapids at Beloit, 12:05 p.m.

Great Lakes at West Michigan, 12:05 p.m.

Wisconsin at Peoria, 12:05 p.m.

Lansing at Lake County, 6:35 p.m.

Dayton at TINCAPS, 6:35 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Thursday

Great Lakes at West Michigan, 6:35 p.m.

Lansing at Lake County, 6:35 p.m.

Dayton at TINCAPS, 7:05 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Cedar Rapids at Beloit, 7:35 p.m.

Wisconsin at Peoria, 7:35 p.m.

TINCAPS 13,

LUGNUTS 5

Fort Wayne Lansing ab r h bi ab r h bi Hassell III lf 4 1 2 2 J.Butler rf 4 1 1 0 Dale ss 5 1 1 1 L.Butler dh 3 1 1 0 Mears cf 0 0 0 0 Angeles ss 4 0 0 0 Rosier pr-cf 4 4 2 0 Sodrstrm c 1 0 0 0 Valenzuela dh 6 1 2 3 Cross c 2 1 0 0 Lopez 3b 5 1 2 3 Beck cf 3 1 1 4 Basabe 1b 3 1 0 0 McColl 1b 4 0 1 0 Solarte rf 4 2 3 2 Winkler 3b 3 0 0 0 Vilar c 4 0 0 0 Armntros lf 4 1 1 1 Reyes 2b 3 2 2 0 Wright 2b 3 0 1 0 Totals 38 13 14 11 Totals 31 5 6 5 Fort Wayne 170 001 121—13 Lansing 001 040 000—5

2B—Hassell III, Valenzuela, Reyes, Dale. HR—Armenteros, Beck. LOB—Fort Wayne 10, Lansing 7. SB—Rosier, Solarte. E—Harris.

IP H R ER BB SO

Fort Wayne

Denz 3 3 1 1 1 2 Komar 2 2 4 4 3 1 Maybrry W,1-0 2 0 0 0 1 2 Thwaits 1 1 0 0 0 1 Boyd 1 0 0 0 2 0

Lansing

Harris L,0-1 1 1 3 2 2 2 Berrios 4 5 5 5 5 2 DeMers 2 2 2 2 0 1 Nambiar 1 3 2 2 1 0 Infante 1 3 1 1 0 1

WP—Berrios 2, DeMers. HBP—Mears (by Harris), Dale (by Berrios), Reyes (by DeMers), Cross (by Komar). Umpires—HP: Justin Juska; 1B: Kevin Levine. T—2:41. A—1,788.

