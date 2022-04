Baltimore New York

ab r h bi ab r h bi Mullins cf 4 2 1 0 LMhieu 2b 5 2 2 0 Santander rf 4 1 1 3 Judge cf-rf 5 2 2 1 Mancini dh 5 1 1 1 Rizzo 1b 4 4 3 6 Mntcastle 1b 4 0 0 0 Stanton rf 4 0 2 1 Odor 2b 3 2 1 0 Lcstro pr-cf 1 1 0 0 Hays lf 3 1 1 3 Dnaldsn 3b 4 0 1 0 Urías 3b 4 0 1 1 Torres dh 4 0 1 3 Chirinos c 3 0 0 0 Gallo lf 4 1 1 1 Mateo ss 4 1 1 0 Kinr-Flfa ss 4 1 1 0 Higshika c 3 1 0 0 Totals 34 8 7 8 Totals 38 12 13 12 Baltimore 000 003 140—8 New York 003 120 42x—12

E—Odor (3). LOB—Baltimore 4, New York 4. 2B—Odor (2), Donaldson (4). 3B—Torres (1). HR—Santander (2), Hays (2), Rizzo 3 (8), Gallo (1), Judge (4).

IP H R ER BB SO

Baltimore

Lyles L,1-2 4 2/3 7 6 6 1 3 Baker 1 1/3 2 2 2 0 2 Fry 1/3 2 2 2 1 1 A.Wells 1 2/3 2 2 2 0 3

New York

Severino W,2-0 6 3 4 4 2 5 Holmes H,5 1 1 0 0 0 1 Luetge 2/3 2 3 3 0 0 Loáisiga 1/3 1 1 1 0 0 Chapman 1 0 0 0 2 2

Severino pitched to 1 batter in the 7th. HBP—Luetge (Odor). Umpires—Home, Nic Lentz; First, Nestor Ceja; Second, Ted Barrett; Third, Lance Barksdale. T—3:19. A—28,596 (47,309).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Toronto 12 6 .667 — — 7-3 W-2 6-2 6-4 New York 11 6 .647 ½ — 7-3 W-4 8-3 3-3 Tampa Bay 9 8 .529 2½ 1 5-5 L-1 6-5 3-3 Boston 7 11 .389 5 3½ 3-7 L-4 3-4 4-7 Baltimore 6 11 .353 5½ 4 4-6 L-2 3-3 3-8

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Minnesota 9 8 .529 — — 6-4 W-5 6-4 3-4 Cleveland 7 9 .438 1½ 2½ 3-7 L-4 3-3 4-6 Kansas City 6 9 .400 2 3 4-6 W-1 5-5 1-4 Chicago 6 10 .375 2½ 3½ 2-8 L-8 4-3 2-7 Detroit 6 10 .375 2½ 3½ 4-6 L-3 4-8 2-2

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Seattle 11 6 .647 — — 8-2 W-4 7-2 4-4 Los Angeles 10 7 .588 1 — 7-3 W-2 5-5 5-2 Oakland 9 8 .529 2 1 5-5 W-1 4-3 5-5 Houston 7 9 .438 3½ 2½ 3-7 L-1 2-4 5-5 Texas 6 10 .375 4½ 3½ 4-6 W-1 2-5 4-5

Today

Seattle (Gonzales 1-1) at Tampa Bay (Rasmussen 0-1), 6:40 p.m.

Baltimore (Wells 0-2) at N.Y. Yankees (Montgomery 0-1), 7:05 p.m.

Boston (Wacha 1-0) at Toronto (Stripling 0-0), 7:07 p.m.

Kansas City (Greinke 0-1) at Chicago White Sox (Cease 2-1), 7:10 p.m.

Detroit (Pineda 1-0) at Minnesota (Ryan 2-1), 7:40 p.m.

Houston (Javier 0-0) at Texas (Otto 1-0), 8:05 p.m.

Cleveland (Plesac 1-1) at L.A. Angels (Ohtani 1-2), 9:38 p.m.

Oakland (Blackburn 2-0) at San Francisco (TBD), 9:45 p.m.

Tuesday

Seattle 8, Tampa Bay 4

N.Y. Yankees 12, Baltimore 8

Toronto 6, Boston 5, 10 inn.

Kansas City 6, White Sox 0

Minnesota 5, Detroit 4

Houston at Texas, late

Cleveland at L.A. Angels, late

Oakland at San Francisco, late

Thursday

Baltimore at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Detroit at Minnesota, 1:10 p.m.

Seattle at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Houston at Texas, 2:05 p.m.

Kansas City at White Sox, 2:10 p.m.

Boston at Toronto, 3:07 p.m.

Cleveland at L.A. Angels, 4:07 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 13 5 .722 — — 7-3 W-2 5-2 8-3 Miami 8 8 .500 4 2 6-4 W-3 4-3 4-5 Atlanta 8 10 .444 5 3 5-5 W-1 5-6 3-4 Philadelphia 8 10 .444 5 3 5-5 W-2 6-5 2-5 Washington 6 13 .316 7½ 5½ 2-8 L-6 3-9 3-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 11 7 .611 — — 7-3 W-1 5-3 6-4 St. Louis 9 6 .600 ½ ½ 6-4 L-2 3-2 6-4 Pittsburgh 8 9 .471 2½ 2½ 5-5 L-1 4-3 4-6 Chicago 7 10 .412 3½ 3½ 3-7 L-2 4-6 3-4 Cincinnati 3 14 .176 7½ 7½ 1-9 L-1 1-5 2-9

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 12 4 .750 — — 8-2 W-2 6-1 6-3 San Francisco 12 5 .706 ½ — 7-3 W-4 4-2 8-3 San Diego 11 7 .611 2 — 6-4 W-1 6-4 5-3 Colorado 10 7 .588 2½ ½ 5-5 L-2 6-4 4-3 Arizona 6 11 .353 6½ 4½ 4-6 L-2 3-7 3-4

Today

N.Y. Mets (Carrasco 1-0) at St. Louis (Matz 2-1), 1:15 p.m.

L.A. Dodgers (Urías 1-1) at Arizona (Gallen 0-0), 3:40 p.m.

Milwaukee (Ashby 0-2) at Pittsburgh (Wilson 0-0), 6:35 p.m.

San Diego (Gore 1-0) at Cincinnati (Gutierrez 0-3), 6:40 p.m.

Colorado (Feltner 0-0) at Philadelphia (Suárez 1-0), 6:45 p.m.

Miami (López 2-0) at Washington (Fedde 1-1), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Leiter Jr. 0-1) at Atlanta (Morton 1-2), 7:20 p.m.

Oakland (Blackburn 2-0) at San Francisco (TBD), 9:45 p.m.

Tuesday

Milwaukee 12, Pittsburgh 8

San Diego 9, Cincinnati 6

Philadelphia 10, Colorado 3

Miami 5, Washington 2

Atlanta 3, Chicago Cubs 1

N.Y. Mets at St. Louis, late

L.A. Dodgers at Arizona, late

Oakland at San Francisco, late

Thursday

Milwaukee at Pittsburgh, 12:35 p.m.

San Diego at Cincinnati, 12:35 p.m.

Colorado at Philadelphia, 1:05 p.m.

Miami at Washington, 1:05 p.m.

Chicago Cubs at Atlanta, 7:20 p.m.

Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.

NATIONAL LEAGUE

ATLANTA 3,

CHICAGO CUBS 1

Chicago Atlanta ab r h bi ab r h bi Hrmosillo cf 2 0 0 0 Albies 2b 4 0 2 0 Suzuki rf 4 0 0 0 Olson 1b 4 0 0 0 Wisdom 3b 3 0 0 0 Riley 3b 4 0 0 0 Villar ph 1 0 0 0 Ozuna lf 3 1 1 0 Contreras c 4 0 1 0 Heredia lf 0 0 0 0 Schwindel 1b 4 0 1 0 d’Arnaud c 3 0 1 0 Gomes dh 3 0 0 0 Dickersn dh 3 0 0 0 Madrigal 2b 3 0 0 0 Duvall cf 2 0 0 1 Happ lf 3 1 1 1 Dmeritte rf 3 1 1 1 Hoerner ss 3 0 1 0 Swansn ss 3 1 1 0 Totals 30 1 4 1 Totals 29 3 6 2 Chicago 001 000 000—1 Atlanta 010 020 00x—3

E—Hermosillo (1), Riley (2). DP—Chicago 0, Atlanta 2. LOB—Chicago 4, Atlanta 3. 2B—Contreras (5). HR—Happ (2), Demeritte (1). SF—Duvall (1).

IP H R ER BB SO

Chicago

Stroman L,0-3 6 6 3 2 0 3 Roberts 1 0 0 0 0 3 Rucker 1 0 0 0 0 0

Atlanta

Fried W,2-2 6 4 1 1 0 4 Smith H,1 1 0 0 0 0 0 Matzek H,4 1 0 0 0 0 0 Jansen S,5 1 0 0 0 0 2

HBP—Fried (Hermosillo), Matzek (Hermosillo). WP—Fried. Umpires—Home, Lance Barrett; First, Alfonso Marquez; Second, Quinn Wolcott; Third, Clint Vondrak. T—2:31. A—31,990 (41,084).

SAN DIEGO 9,

CINCINNATI 6

San Diego Cincinnati ab r h bi ab r h bi Nola c 5 0 0 0 India 2b 4 1 1 0 Crnworth 2b 5 1 2 3 Naquin rf 4 1 1 1 Machado 3b 4 1 2 0 Pham lf 4 0 1 0 Profar lf 5 1 1 1 Votto 1b 3 1 0 1 Hosmer 1b 3 1 2 3 K.Farmr ss 4 1 1 0 Myers rf 3 1 2 0 Senzel cf 3 2 2 1 Azocar rf 2 0 0 0 Moran 3b 4 0 1 2 Cmpusno dh 5 1 1 0 Garcia c 4 0 0 0 Grisham cf 3 1 1 0 Fraley dh 4 0 1 0 Kim ss 3 2 1 2 Totals 38 9 12 9 Totals 34 6 8 5 San Diego 001 800 000—9 Cincinnati 010 220 001—6

E—Nola 2 (2), Kim (2). LOB—San Diego 7, Cincinnati 3. 2B—Profar (4), Fraley (2), India (2), Naquin (5). 3B—Cronenworth (2). HR—Kim (2), Hosmer (1), Senzel (1).

IP H R ER BB SO

San Diego

Musgrove W,3-0 6 7 5 2 1 4 S.Wilson 1 0 0 0 0 1 García 1 0 0 0 0 2 Suarez 1 1 1 1 0 1

Cincinnati

Sanmrtin L,0-3 3 8 9 9 1 2 Hoffman 2 3 0 0 0 2 Diaz 1 0 0 0 0 1 Strickland 1 0 0 0 2 2 B.Farmer 2 1 0 0 2 3

Sanmartin pitched to 8 batters in the 4th. WP—B.Farmer. Umpires—Home, Hunter Wendelstedt; First, Chad Whitson; Second, Edwin Moscoso; Third, Jerry Layne. T—3:11. A—10,056 (42,319).

LATE MONDAY

AMERICAN LEAGUE

L.A. ANGELS 3,

CLEVELAND 0