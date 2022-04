NFL

DRAFT

At Las Vegas

Thursday-Saturday

First Round

1. Jacksonville

2. Detroit

3. Houston

4. N.Y. Jets

5. N.Y. Giants

6. Carolina

7. N.Y. Giants (from Chicago)

8. Atlanta

9. Seattle(from Denver)

10. N.Y. Jets (from Seattle)

11. Washington

12. Minnesota

13. Houston (from Cleveland)

14. Baltimore

15. Philadelphia (from Miami)

16. New Orleans (from Indianapolis. thru Philadelphia)

17. L.A. Chargers

18. Philadelphia (from New Orleans)

19. New Orleans (from Philadelphia)

20. Pittsburgh

21. New England

22. Green Bay(from Las Vegas)

23. Arizona

24. Dallas

25. Buffalo

26. Tennessee

27. Tampa Bay

28. Green Bay

29. Kansas City(from San Fransico thru Miami)

30. Kansas City

31. Cincinnati

32. Detroit (from L.A. Rams)