HIGH SCHOOLS

Baseball

CARROLL 17, WARSAW 3

Carroll 345 05 —17 14 2 Warsaw 000 03 —3 5 5

WP—Saunders. LP—Reihl. 2B—Maier (W), Barkell 2 (C), Kirk (C). HR—Malott (C).

BLACKHAWK CHRISTIAN 14,

LAKEWOOD PARK 0

Blackhawk Ch. 118 40 —14 10 0 Lakewood Park 000 00 —0 2 4

WP—Jackson. LP—Dager. 2B—Study (BC), Muldoon (BC), Boyer (BC). 3B—Sefton (BC).

SOUTH SIDE 4, WAYNE 3

South Side 000 020 2 —4 4 2 Wayne 001 010 1 —3 4 2

WP—Stow. LP—Carvajal. 2B—Meek (W), Stow (SS).

SNIDER 6, BISHOP LUERS 0

Snider 100 040 1 —6 5 3 Bishop Luers 000 000 0 —0 4 2

WP—Byler. LP—Zay. 2B—Newman (S).

NORTHROP 11, CONCORDIA 10

Concordia 001 016 2 —10 3 1 Northrop 000 270 2 —11 16 9

WP—Brooks. LP—Belschuer. 2B—Jessup (N).

LEO 5, NORWELL 4

Norwell 101 110 0 —4 3 2 Leo 001 004 X —5 7 3

WP—Decker. LP—Lewis. 2B—Shelton (N).

EASTSIDE 3, WESTVIEW 2

Eastside 010 110 0 —3 8 1 Westview 200 000 0 —2 5 1

WP—Willard. LP—Engle. 2B—Snyder (E), Mortrud (W). 3B—Jacobs (E).

BELLMONT 4, COLUMBIA CITY 1

Col. City 000 000 1 —1 4 5 Bellmont 000 013 x —4 5 1

Columbia City individual statistics not available

WP—Lenegar.

LATE MONDAY

FREMONT 12, WEST NOBLE 0

Fremont 130 35 —12 12 0 West Noble 000 00 —0 4 3

WP—Bock. LP—Villanueva. 2B—Hufnagle (F), Wagner (F), Pentecost (F), Beeman (F). 3B—Penecost (F).

Golf

LEO 151, DEKALB 168

Leo: Hicks 35, Opliger 36, Rorick 37, Judd 43, Nussbaum 45

DeKalb: Morr 39, McAfee 42. Toyias 45 Stuckey 42, Potter 46

COLUMBIA CITY 156, BELLMONT 173

Columbia City: Bledsoe 36, Al. Hedrick 40, An. Hedrick 37, Hoag 44, Wilson 43

Bellmont: Brown 40, Rubie 37, Minnick 49, Razo 47, Bressler 51

LATE MONDAY

FAIRFIELD 156,

WAWASEE 172, WEST NOBLE 213

Wawasee: J. Finlinson 50, R. Finlinson 38, Everingham 43, Dyson 42, Delong 49

West Noble:Bohde 38, Phares 58, Schermerhorn 56, Munoz 61, Melchor 66

Softball

CARROLL 3, LEO 1

Leo 001 000 0 —1 4 0 Carroll 000 003 x —3 5 1

WP—Conner. LP—Sauder. 2B—Markle (L).

COLUMBIA CITY 3,

HOMESTEAD 2, 8 INN.

Col. City 000 002 01 —3 9 2 Homestead 010 000 10 —2 8 0

WP—Haselby. LP—Mejia. 2B—Haselby (CC), Pequignot (CC). HR—Waldron (H).

LATE MONDAY

FREMONT 16, WEST NOBLE 1

Fremont 027 70 —16 9 1 West Noble 100 00 —1 8 4

WP—Hinchliffe. LP—Krider. 2B—Glendening 2 (F), Geotz (F). HR—Rhonehouse (F).

Tennis

DEKALB 5, NEW HAVEN 0

Cruz d. Rowland 6-0, 6-0; Pfister d. Snodgrass 6-2, 6-2; Blythe d. Colin 6-0, 6-0; Hickman/Dick d. Clark/Snodgrass 6-1, 6-2; Brunson/Pepple d. Casiano/Didion 6-0, 6-0.

HOMESTEAD 4, CONCORDIA 1

Parker (H) d. Dolde 6-2, 6-2; Cook (H) d. Jansing 6-1, 6-0; Cammy (C) d. Schlit 7-6 (7-3), 6-3; Topmiller/Zitlaw (H) d. Pennekamp/Bean 6-2, 6-3; Stout/Hansen (H) d. Linder/Jones 7-6 (7-5), 6-2.

BISHOP DWENGER 4, CARROLL 1

Skender (C) d. Reidy 3-6, 6-2, 6-3; Moser (BD) d. Shoup 6-1, 6-3; Reodenbeck (BD) d. Siegwarth 6-2, 6-1; Brust/Mulligan (BD) d. Lash/Trulock 6-1, 6-2; Klinger/Farrar (BD) d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-1, 6-2.

NORWELL 3, LEO 2

Runestead (L) d. Au. Heyerly 6-0, 6-2; Brandenberger (L) d. McNabb 6-4, 6-2; Ad. Heyerly (N) d. Marquardt (L) 6-1, 2-6, 6-2; Johnson/Toliver (N) d. Bonecutter/Merkler 6-3, 6-2; Xayyachack/Fernandez (N) d. Kissner/Lomont 6-0, 6-1.

NORTHRIDGE 4, WAWASEE 1

Farrington (W) d. Dean 6-4, 6-4; Galvort (N) d. Jackson 6-4, 6-3; Gayler (N) d. Taylor 6-1, 6-0; Judd/Mack (N) d. Clark/Stewart 6-0, 6-3; Tavernini/Cress (N) d. Beer-Vector 6-1, 6-0.

WARSAW 5, MISHAWAKA 0

Lind d. Creech 6-0, 6-3; Nicholas d. Fielding 6-0, 6-1; Brouwer d. Eggleson 6-1, 6-3; Frazzetta/Mishler d. Santa/Selesky 6-0, 6-0; Wiedeman/Landwerlen d. Tibbets/Teztlaff 6-0, 6-0.

BISHOP LUERS 5, NORTH SIDE 0

Burton d. Hae 6-1, 6-0; Godfroy d. Price 6-0, 6-0; Li. Dippold d. Nokour 6-0, 6-0; Stabler/Burton d. Morreno/Kisonga 6-0, 6-0; Cicchiello/Le. Dippold d. Redmond/Freeman 6-0, 6-0.

HOMESTEAD 4, CONCORDIA 1

Parker (H) d. Dolde 6-2, 6-2; Cook (H) d. Jansing 6-1, 6-0; McConky (C) d. Schilt 7-6, 6-3; Topmiller/Zitlaw (H) d. Pennkamp/Beam 6-1, 6-3; Stout/Hansen (H) d. Linder/Jones 7-6, 6-2.

LATE MONDAY

NORTHROP 4, SOUTH SIDE 1

Soto (SS) d. Paul 6-2, 6-2; Ibisevic (N) d. Reyes 6-1, 6-3; YarChan (N) d. Khant 6-3, 6-2; Smith/Mon (N) d. Hensler/Paw 6-1, 6-0; Diaz/Salinas (N) d. Vidal/Diaz 6-1, 4-6, 7-5.

ADAMS CENTRAL 3, BELLMONT 2

Selking (B) d. J. Tobias 6-1, 6-0; H. Tobias (AC) d. Faurote 6-0, 6-2; Leyse (AC) d. Jin 7-5, 1-6, 6-3; Schirack/Kintz (B) d. Bertsch/Brotherton 6-3, 6-0; Herring/McCullough (AC) d. Ortiz/Jackson 6-4, 3-6, 7-6.