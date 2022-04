ab r h bi ab r h bi

Lopez ss 2 1 0 0 Andersn ss 3 2 2 0

Merrifield 2b 3 0 1 2 Vaughn lf 4 1 2 4

Benintendi lf 4 0 1 1 Sheets rf 3 0 0 0

Perez c 4 0 0 0 Pollock rf 0 0 0 0

Santana dh 2 0 0 0 Abreu 1b 4 0 0 0

Dozier 1b 4 0 0 0 Grandal dh 3 1 1 0

Witt Jr. 3b 4 1 1 0 Grcía pr-dh 0 1 0 0

Olivares rf 4 1 1 0 Burger 3b 4 1 3 1

Taylor cf 3 0 0 0 McGuire c 3 0 0 1

Engel cf 4 0 0 0 Mendick 2b 3 1 1 0 Totals 30 3 4 3 Totals 31 7 9 6 Kansas City 000 002 100—3 Chicago 011 100 31x—7

E—Witt Jr. (2). DP—Kansas City 1, Chicago 0. LOB—Kansas City 6, Chicago 4. 2B—Burger (2), Vaughn (3). HR—Burger (2), Vaughn (4). SB—Witt Jr. (3). SF—Merrifield (1), McGuire (1).

IP H R ER BB SO

Kansas City

Greinke 6 5 3 3 0 4 Snider L,2-1 2/3 2 2 2 0 1 Barlow 1/3 1 1 1 1 1 Brentz 1 1 1 1 1 1

Chicago

Cease 6 3 2 2 3 9 Ruiz H,5 1/3 1 1 1 1 0 Sousa W,1-0 2/3 0 0 0 0 0 Grvemn S,1-2 2 0 0 0 0 4

HBP—Greinke (Anderson), Sousa (Lopez). WP—Cease(2). Umpires—Home, Rob Drake; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Nick Mahrley. T—2:42. A—12,363 (40,615).

MINNESOTA 5,

DETROIT 0

Detroit Minnesota ab r h bi ab r h bi Grossman rf 4 0 1 0 Buxton cf 4 0 0 0 Meadows lf 4 0 0 0 Arraez 1b 4 0 2 0 Báez ss 4 0 0 0 Correa ss 4 0 0 0 Cabrera dh 3 0 1 0 Polanco 2b 3 0 0 0 Torkelson 1b 2 0 0 0 Kepler rf 3 2 2 2 Candelario 3b 3 0 0 0 Urshela 3b 3 0 0 0 Schoop 2b 3 0 0 0 Larnach dh 4 2 2 0 Haase c 2 0 0 0 Jeffers c 3 1 2 3 H.Castro ph 1 0 0 0 Gordon lf 3 0 1 0 Garneau c 0 0 0 0 Baddoo cf 2 0 0 0 W.Castro ph 1 0 0 0 Totals 29 0 2 0 Totals 31 5 9 5 Detroit 000 000 000—0 Minnesota 010 120 10x—5

DP—Detroit 1, Minnesota 0. LOB—Detroit 3, Minnesota 5. 2B—Grossman (2), Larnach 2 (5), Jeffers (3). HR—Kepler 2 (4), Jeffers (2). SB—Gordon (0).

IP H R ER BB SO

Detroit

Pineda L,1-1 5 7 4 4 0 2 Vest 1 0 0 0 1 0 Chafin 1 2 1 1 0 1 Hutchison 1 0 0 0 2 0

Minnesota

Ryan W,3-1 7 1 0 0 1 9 Smith 1 0 0 0 0 0 Coulombe 1 1 0 0 0 1

Umpires—Home, Ryan Blakney; First, Marvin Hudson; Second, Adrian Johnson; Third, John Tumpane.

T—2:23. A—11,829 (38,544).

N.Y. YANKEES 5,

BALTIMORE 2

Baltimore New York ab r h bi ab r h bi Mullins cf 4 1 1 0 LeMheu 3b 3 1 0 0 Mancini 1b 3 0 0 0 Judge cf-rf 4 1 2 0 Santander dh 4 1 1 2 Rizzo 1b 4 0 1 0 Hays lf 3 0 0 0 Stanton rf 3 1 2 3 Urías 3b 4 0 2 0 Lcstro pr-cf 0 0 0 0 Chirinos c 4 0 0 0 Donldsn dh 3 0 1 0 Owings 2b 2 0 0 0 Torres 2b 4 0 0 0 Odor ph-2b 2 0 0 0 Gallo lf 4 1 1 1 Mateo ss 3 0 1 0 Kinr-Flfa ss 3 1 1 0 McKenna rf 2 0 0 0 Trevino c 3 0 0 0 Totals 31 2 5 2 Totals 31 5 8 4 Baltimore 000 002 000—2 New York 200 001 20x—5

LOB—Baltimore 5, New York 5. 2B—Mateo (4). HR—Santander (3), Stanton (3), Gallo (2). SB—Locastro (2). SF—Stanton (2).

IP H R ER BB SO

Baltimore

T.Wells 5 3 2 2 0 4 Krhbiel L,1-2 1/3 1 1 1 1 1 Bautista 2/3 3 2 2 0 1 Tate 1 0 0 0 0 1 Lakins Sr. 1 1 0 0 1 2

New York

Mntgmery 5 2/3 4 2 2 0 4 King W,2-0 2 1/3 1 0 0 1 2 Holmes S,2-2 1 0 0 0 0 2

HBP—Montgomery 2 (McKenna,Hays). WP—Tate. Umpires—Home, Nestor Ceja; First, Ted Barrett; Second, Lance Barksdale; Third, Nic Lentz.

T—2:57. A—31,122 (47,309).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 12 6 .667 — — 8-2 W-5 9-3 3-3 Toronto 12 7 .632 ½ — 7-3 L-1 6-3 6-4 Tampa Bay 10 8 .556 2 1 6-4 W-1 7-5 3-3 Boston 8 11 .421 4½ 3½ 3-7 W-1 3-4 5-7 Baltimore 6 12 .333 6 5 4-6 L-3 3-3 3-9

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Minnesota 10 8 .556 — — 7-3 W-6 7-4 3-4 Chicago 7 10 .412 2½ 3½ 2-8 W-1 5-3 2-7 Cleveland 7 10 .412 2½ 3½ 3-7 L-5 3-3 4-7 Kansas City 6 10 .375 3 4 4-6 L-1 5-5 1-5 Detroit 6 11 .353 3½ 4½ 3-7 L-4 4-8 2-3

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 11 7 .611 — — 7-3 W-3 6-5 5-2 Seattle 11 7 .611 — — 7-3 L-1 7-2 4-5 Oakland 9 9 .500 2 2 5-5 L-1 4-3 5-6 Houston 8 9 .471 2½ 2½ 4-6 W-1 2-4 6-5 Texas 6 11 .353 4½ 4½ 4-6 L-1 2-6 4-5

Today

Baltimore (Zimmermann 1-0) at N.Y. Yankees (Taillon 1-1), 1:05 p.m.

Detroit (Skubal 1-1) at Minnesota (Ober 1-1), 1:10 p.m.

Seattle (Flexen 1-2) at Tampa Bay (TBD), 1:10 p.m.

Houston (Verlander 1-1) at Texas (Pérez 0-2), 2:05 p.m.

Kansas City (Keller 0-2) at Chicago White Sox (Kopech 0-0), 2:10 p.m.

Boston (Whitlock 1-0) at Toronto (Manoah 3-0), 3:07 p.m.

Cleveland (Quantrill 1-0) at L.A. Angels (Detmers 0-1), 4:07 p.m.

Wednesday

Chicago White Sox 7, Kansas City 3

Tampa Bay 3, Seattle 2

N.Y. Yankees 5, Baltimore 2

Boston 7, Toronto 1

Minnesota 5, Detroit 0

Houston 4, Texas 3

Cleveland at L.A. Angels, late

Oakland at San Francisco, late

Friday

Seattle at Miami, 6:40 p.m.

Boston at Baltimore, 7:05 p.m.

Houston at Toronto, 7:07 p.m.

LA Angels at Chicago WS, 7:10 p.m.

Minnesota at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Atlanta at Texas, 8:05 p.m.

NY Yankees at Kansas Cty, 8:10 p.m.

Cleveland at Oakland, 9:40 p.m.

Detroit at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 14 6 .700 — — 7-3 L-1 5-2 9-4 Miami 9 8 .529 3½ 2 6-4 W-4 4-3 5-5 Philadelphia 9 10 .474 4½ 3 5-5 W-3 7-5 2-5 Atlanta 8 10 .444 5 3½ 5-5 W-1 5-6 3-4 Washington 6 14 .300 8 6½ 2-8 L-7 3-10 3-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 12 7 .632 — — 8-2 W-2 5-3 7-4 St. Louis 10 7 .588 1 1 5-5 W-1 4-3 6-4 Pittsburgh 8 10 .444 3½ 3½ 4-6 L-2 4-4 4-6 Chicago 7 10 .412 4 4 3-7 L-2 4-6 3-4 Cincinnati 3 15 .167 8½ 8½ 1-9 L-2 1-6 2-9

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 13 5 .722 — — 7-3 W-5 5-2 8-3 Los Angeles 12 6 .667 1 — 6-4 L-2 6-1 6-5 San Diego 12 7 .632 1½ — 7-3 W-2 6-4 6-3 Colorado 10 8 .556 3 1½ 4-6 L-3 6-4 4-4 Arizona 8 11 .421 5½ 4 5-5 W-2 5-7 3-4

Today

Milwaukee (Peralta 0-1) at Pittsburgh (Quintana 0-1), 12:35 p.m.

San Diego (Martinez 0-2) at Cincinnati (Mahle 1-2), 12:35 p.m.

Colorado (Senzatela 1-1) at Philadelphia (Wheeler 0-3), 1:05 p.m.

Miami (Rogers 0-3) at Washington (Corbin 0-3), 1:05 p.m.

Chicago Cubs (Smyly 1-1) at Atlanta (Wright 2-0), 7:20 p.m.

Arizona (Castellanos 1-0) at St. Louis (Hudson 1-1), 7:45 p.m.

Wednesday

St. Louis 10, N.Y. Mets 5

Arizona 3, L.A. Dodgers 1

Milwaukee 3, Pittsburgh 1

San Diego 8, Cincinnati 5

Philadelphia 7, Colorado 3

Miami 2, Washington 1

Chicago Cubs 6, Atlanta 3

Oakland at San Francisco, late

Friday

San Diego at Pittsburgh, 6:35 p.m.

Seattle at Miami, 6:40 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Atlanta at Texas, 8:05 p.m.

Cubs at Milwaukee, 8:10 p.m.

Arizona at St. Louis, 8:15 p.m.

Cincinnati at Colorado, 8:40 p.m.

Detroit at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Washington at San Fran., 10:15 p.m.

NATIONAL LEAGUE

SAN DIEGO 8,

CINCINNATI 5