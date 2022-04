HIGH SCHOOLS

Baseball

LEO 19, WAYNE 0

Leo 104 (11)3 —19 15 3 Wayne 000 00 —0 2 5

WP—Massing. LP—J. Zwick. 2B—Rebman (L), Dekoninck (L). HR—Walker (L).

HOMESTEAD 12, DEKALB 2

DeKalb 000 200 —2 2 2 Homestead 212 511 —12 13 1

WP—Tinkel. LP—Dobson. 2B—Hockemeyer (H), Yoder (H), Dixon (D).

SNIDER 10, CANTERBURY 0

Canterbury 000 000 —0 1 2 Snider 004 051 —10 10 0

WP—Hess. LP—Hanks. 2B—Fry (S), Lewis (S), Logan (S).

LATE TUESDAY

LEO 5, NORWELL 4

Norwell 101 110 0 —4 3 2 Leo 001 004 x —5 7 3

WP—Decker. LP—Lewis. 2B—Shelton (N).

HUNTINGTON NORTH 5, EAST NOBLE 1

Huntington N. 300 020 0 —5 7 1 East Noble 001 000 0 —1 4 4

WP—Martz. LP—Johnson. 2B—Dohrman (HN), Johnson (EN), Risendorph (EN). HR—McCarver (HN).

Golf

WESTVIEW 177, PRAIRIE HEIGHTS 191, WEST NOBLE 214

West Noble: Bohde 43, Phares 57, Schermerhorn 58, Munoz 56, Melchor 62, Slowke 59, Mast 62, Whitton 69.

NORTHROP 166,SNIDER 208

Northrop: Blomeke 42, Davis 39, Whitman 40, Rogers 49, Davidson 45

Snider: White 55, Amin 54, Schenkel 47, Wolf 52, Schaller 59

WARSAW 148, CARROLL 151

Warsaw: Hoskins 35, Brander 37, Bowell 37, Gould 39, Hildbrand 44, Yeger 39

Carroll: GeRue 38, Melton 36, Sellers 37, Dimberio 40, Hupe 41, Scheele 45

LATE SATURDAY

CONCORDIA INVITATIONAL

Team scores: 1. Leo 291, 2. Bishop Dwenger 295, 3. Cathedral 296, 4. Carroll 298, 5. Columbia City 300, 6. Bellmont 313, 7. Heritage 321, 8. DeKalb 325, 9. East Noble 325, 10. New Haven 350, 11. Northrop 355, 12. Bishop Luers 360, 13. Snider 376, 14. Woodlan 378, 15. Concordia 393, 16. Blackhawk Christian 409, 17. North Side 459, 18. Wayne 459.

Top individuals: 1. Ford (Cathedral) 67, 2. GeRue (Carroll) 68, 3. Torick (Leo) 68.

Leo: Hicks 72, Opliger 74, Rorick 68, Judd 77, Nussbaum 92

Bishop Dwenger: Olson 73, Morello 69, Ward 75, Hughes 78, Garrett 78

Carroll: GeRue 67, Melton 73, Sellers 80, Dimberio 76, Hupe 101

Columbia City: Bledsoe 70, An. Hedrick 70, Wilson 76, Bechtold 84, Cook 92

Bellmont: Brown 70, Ruble 69, Minnick 87, Razo 87, Bressler 87

Heritage: Roop 73, Eli Niemeyer 79, Ev. Niemeyer 83, Overley 114, Whitman 86

DeKalb: McAfee 76, Stuckey 84, Morr 79, Potter 87, Fetter 86

East Noble: Anderson 73, Norden 80, Bassett 90, Fisher 82, Bowker 98

New Haven: Vlery 119, Cooper 110, Johnson 121, Turner 128

Northrop: Blomeke 87, Davis 102, Whitman 83, Rogers 88, Davidson 97

Bishop Luers: Holzinger 86, Schenkel 89, He. Von Berg 96, Ha. Von Berg 89, Mickley 105

Snider: White 100, Amim 99, Schenkel 85, Wolf 92, Schaller 107

Woodlan: Carvey 93, Mason 103, P. Roth 93, C. Roth 96, Fleeh 96

Concordia: Echenoz 83, Ferraro 96, Fikes 111, Shull 103, Raney 128

Blackhawk Christian: Nigg 99, Tracey 98, Beer 102, Gibson 110

North Side: Krugh 115, Morgan 113, Gaerte 105, McFaren 126, Hoff 137

Wayne: Brehm 92, Wilson 109, Sims 130, Byo 138, Ramirez 128

South Side: Plumb 86

Softball

CARROLL 10, SNIDER 0

Snider 000 00 —0 2 2 Carroll 240 04 —10 11 0

WP—Garcia. LP—Hill. 2B—Kirkpatrick (C), Zeidler (C), Goheen (C), Helmkamp (C).

COLUMBIA CITY 6,

HUNTINGTON NORTH 5

Huntington North 200 030 3—5 7 1 Columbia City 003 000 3—6 9 1

WP—Haselby. LP—Poulson. 2B—Hendryx (HN), Landrum (HN), Maggard (CC); HR—Lickey (CC), Maggard (CC).

LATE TUESDAY

HERITAGE 10, SOUTH ADAMS 3

Heritage 202 050 1 —10 11 0 South Adams 000 003 0 —3 7 0

WP—Fuller. LP—Bixler. 2B—Schultz (H), E. Bickel (H). HR—Schwartz (SA).

Tennis

NORWELL 4, ADAMS CENTRAL 1

Au. Heyerly (N) d. J. Tonbias 6-3, 6-2; H. Tobias (AC) d. McNabb 6-3, 7-6 (4); Ad. Heyerly (N) d. Leyse 6-1, 6-1; Johnson/Toliver (N) d. Bertsch/Brotherton 6-1, 6-2; Xayyachack/Fernandez (N) d. Herring/McCullough 6-2, 6-2.

DEKALB 3, LEO 2

Runestad (L) d. Cruz 6-2, 6-2; Brandenberger (L) d. Pfister 6-4, 6-2; Blythe (D) d. Marquardt 0-6, 6-3, 6-4; Dick/Hickman (D) d. Bonecutter/Merkler 1-6, 6-2, 6-2; Brunson/Pepple (D) d. Kissner/Lomont 9-7, 4-6, 6-2.

EAST NOBLE 5, WEST NOBLE 0

Mynhier d. Kruger 6-0, 6-0; Mosley d. Hilbish 6-0, 6-0; Potts d. Marin 6-0, 6-0; Walmsley/Edwards d. Moreno/Salas 6-0, 6-1; Bana/Arnold d. N/A/N/A 6-1, 6-1.

CONCORDIA 5, NORTH SIDE 0

Dolde d. Hey 6-0, 6-1; Jansing d. Price 6-0, 6-0; Smith d. Nokour 6-0, 6-0; Pennekamp/Bean d. Kisong/Moreno 6-0, 6-0; Linder/Jones d. Freeman/Redmond 6-0, 6-0.

Track & Field

BOYS

NORTHROP 103, SOUTH SIDE 36, BISHOP LUERS 10

110H—Westfield (N) 17.1; 100—Ganaway (SS) 11.4; 1600—Wilson (N) 4:45; 400—Davis (N) 53.5; 300H—Taylor (N) 44.9; 800—Stetzel (BL) 2:12.2; 200—Abernathy (SS) 23.7; 3200—Lewis (N) 10:38.4; LJ—Davis (N) 18-9; HJ—Morgan (N) 5-6; PV—Almendrab (N) 10-0; D—Baney (N) 128-5; SP—Baney (N) 47.3. 3200R—Northrop 8:45.7; 400R—South Side 45.5; 1600R—Northrop N/A.

GIRLS

NORTHROP 97, SOUTH SIDE 30, BISHOP LUERS 17

100H—Scott (N) 16.3; 100— Patterson (N) 12.6; 1600—Walda (S) N/A; 400—White (S) 1:03.9; 300H—Wells (N) 51.3; 800—Bonner (N) 2:42; 200—Bomersback (N) 27.8; 3200—Clibon (N) 11:15.6; LJ—Patterson (N) 18-7; HJ—A. Oatts (N) 4-4; D—Moore (N) 105-8; SP—Moore (N) 38-2; 3200R—South Side 10:47.9; 400R—Northrop 49.3; 1600R—Northrop 4:27.2.