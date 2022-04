NFL

DRAFT

First Round

1. Jacksonville, Travon Walker, de, Georgia.

2. Detroit, Aidan Hutchinson, de, Michigan.

3. Houston, Derek Stingley Jr., cb, LSU.

4. N.Y. Jets, Ahmad Gardner, cb, Cincinnati.

5. N.Y. Giants, Kayvon Thibodeaux, de, Oregon.

6. Carolina, Ikem Ekwonu, ot, North Carolina State.

7. N.Y. Giants (from Chicago), Evan Neal, ot, Alabama.

8. Atlanta, Drake London, wr, Southern Cal.

9. Seattle (from Denver), Charles Cross, ot, Mississippi State.

10. N.Y. Jets (from Seattle), Garrett Wilson, wr, Ohio State.

11. New Orleans (from Washington), Chris Olave, wr, Ohio State.

12. Detroit (from Minnesota), Jameson Williams, wr, Alabama.

13. Philadelphia (from Cleve. through Houston), Jordan Davis, dt, Georgia.

14. Baltimore, Kyle Hamilton, s, Notre Dame.

15. Houston (from Miami through Phil.), Kenyon Green, g, Texas A&M.

16. Washington (from Indpls. through Phil. and N.O.), Jahan Dotson, wr, Penn State.

17. L.A. Chargers, Zion Johnson, g, Boston College.

18. Tennessee (from New Orleans through Philadelphia), Treylon Burks, wr, Arkansas.

19. New Orleans (from Philadelphia), Trevor Penning, ot, Northern Iowa.

20. Pittsburgh, Kenny Pickett, qb, Pittsburgh.

21. Kansas City (from New England), Trent McDuffie, cb, Washington.

22. Green Bay (from Las Vegas), Quay Walker, lb, Georgia.

23. Buffalo (from Arizona through Baltimore), Kaiir Elam, cb, Florida.

24. Dallas, Tyler Smith, ot, Tulsa.

25. Baltimore (from Buffalo), Tyler Linderbaum, c, Iowa.

26. N.Y. Jets (from Tennessee), Jermaine Johnson II, de, Florida State.

27. Jacksonville (from Tampa Bay), Devin Lloyd, lb, Utah.

28. Green Bay, Devonte Wyatt, dt, Georgia.

29. New England (from S.F. through Miami and K.C.), Cole Strange, g, Tennessee-Chattanooga.

30. Kansas City, George Karlaftis, de, Purdue.

31. Cincinnati, Daxton Hill, s, Michigan.

32. Minnesota (from L.A. Rams through Detroit), Lewis Cine, s, Georgia.

No. 1 Selections

2022 — Travon Walker, Jacksonville, DE, Georgia.

2021 — Trevor Lawrence, Jacksonville, QB, Clemson.

2020 — Joe Burrow, Cincinnati, QB, LSU.

2019 — Kyler Murray, Arizona, QB, Oklahoma.

2018 — Baker Mayfield, Cleveland, QB, Oklahoma.

2017 — Miles Garrett, Cleveland, DE, Texas A&M.

2016 — Jared Goff, Los Angeles Rams, QB, California.

2015 — Jameis Winston, Tampa Bay, QB, Florida State.

2014 — Jadeveon Clowney, Houston Texans, DE, South Carolina.

2013 — Eric Fisher, Kansas City, OT, Central Michigan.

2012 — Andrew Luck, Indianapolis, QB, Stanford.

2011 — Cam Newton, Carolina, QB, Auburn.

2010 — Sam Bradford, St. Louis Rams, QB, Oklahoma.

2009 — Matthew Stafford, Detroit, QB, Georgia.

2008 — Jake Long, Miami, OT, Michigan.

2007 — JaMarcus Russell, Oakland, QB, LSU.

2006 — Mario Williams, Houston Texans, DE, N.C. State.

2005 — Alex Smith, San Francisco, QB, Utah.

2004 — Eli Manning, San Diego, QB, Mississippi.

2003 — Carson Palmer, Cincinnati, QB, Southern Cal.

2002 — David Carr, Houston Texans, QB, Fresno State.

2001 — Michael Vick, Atlanta, QB, Virginia Tech.

2000 — Courtney Brown, Cleveland, DE, Penn State.

1999 — Tim Couch, Cleveland, QB, Kentucky.

1998 — Peyton Manning, Indianapolis, QB, Tennessee.

1997 — Orlando Pace, St. Louis Rams, T, Ohio State.

1996 — Keyshawn Johnson, New York Jets, WR, Southern Cal.

1995 — Ki-Jana Carter, Cincinnati, RB, Penn State.

1994 — Dan Wilkinson, Cincinnati, DE, Ohio State.