MEXICO OPEN

At Norman Course at Vidanta Vallarta

At Vallarta, Mexico

Yardage: 7,456; Par: 71

First Round

Jonathan Byrd 29-35—64 Kurt Kitayama 32-32—64 Trey Mullinax 30-34—64 Bryson Nimmer 32-32—64 Jon Rahm 32-32—64 Brendon Todd 30-34—64 Scott Brown 31-34—65 Aaron Rai 33-32—65 Sahith Theegala 31-34—65 Aaron Wise 33-32—65 Ryan Blaum 32-34—66 Hayden Buckley 31-35—66 Brandon Hagy 32-34—66 Charles Howell III 33-33—66 Sebastian Munoz 33-33—66 Andrew Novak 33-33—66 C.T. Pan 33-33—66 Patrick Rodgers 33-33—66 Greyson Sigg 32-34—66 Alex Smalley 33-33—66 Cameron Champ 33-34—67 Michael Gligic 31-36—67 Ben Griffin 31-36—67 Scott Gutschewski 32-35—67 John Huh 32-35—67 Satoshi Kodaira 33-34—67 Hank Lebioda 34-33—67 Adam Long 34-33—67 Pat Perez 33-34—67 Chez Reavie 33-34—67 Patrick Reed 32-35—67 Chase Seiffert 34-33—67 Gary Woodland 33-34—67 Wesley Bryan 32-36—68 Wyndham Clark 34-34—68 Joshua Creel 36-32—68 Brett Drewitt 33-35—68 Robert Garrigus 32-36—68 Lee Hodges 33-35—68 Mark Hubbard 35-33—68 Sung Kang 32-36—68 Kelly Kraft 32-36—68 Anirban Lahiri 34-34—68 Peter Malnati 35-33—68 Alvaro Ortiz 31-37—68 Sang-Moon Bae 34-35—69 Greg Chalmers 35-34—69 Tommy Gainey 36-33—69 Stephan Jaeger 35-34—69 Nate Lashley 32-37—69 David Lipsky 35-34—69 D.A. Points 34-35—69 Davis Riley 35-34—69 Adam Schenk 34-35—69 David Skinns 36-33—69 Michael Thompson 35-34—69 Peter Uihlein 33-36—69 Camilo Villegas 33-36—69 Jared Wolfe 34-35—69 Brandon Wu 34-35—69 Kiradech Aphibarnrat 35-35—70 Paul Barjon 33-37—70 Armando Favela 36-34—70 Brice Garnett 32-38—70 Bill Haas 34-36—70 Jeffrey Kang 37-33—70 Ben Kohles 34-36—70 Justin Lower 33-37—70 Graeme McDowell 35-35—70 Kevin Na 33-37—70 Seung-Yul Noh 33-37—70 Carlos Ortiz 33-37—70 Scott Piercy 33-37—70 J.T. Poston 36-34—70 Nick Taylor 32-38—70 Cameron Tringale 34-36—70 Matt Wallace 34-36—70

CATALUNYA CHAMPIONSHIP

At Stadium Course

At Girona, Spain

Yardage: 7,353; Par: 72

First Round