HIGH SCHOOLS

Baseball

SOUTH SIDE 7, WAYNE 6, 8 INN.

Wayne 000 300 12 — 6 7 4 South Side 300 100 03 — 7 7 4

WP—A. Hapner. LP—Carvajal. 2B—T. Hapner (SS), Berkey (W), Griggs (W). HR—Stow (SS).

SNIDER 4, BISHOP LUERS 0

Bishop Luers 000 000 0 — 0 3 0 Snider 000 004 x — 4 6 0

WP—Fenn. LP—Martinez.

LEO 7, NEW HAVEN 5

New Haven 002 003 0 — 5 7 3 Leo 132 010 x — 7 9 6

WP—Brubaker. LP—Deyer. 2B—Worman (L), Walker (L), Brubaker (L).

NORWELL 10, BELLMONT 3

Bellmont 020 010 0 — 3 5 3 Norwell 340 120 x — 10 7 1

WP—Bailey. LP—Laurent. 2B—Walker (B), Wellman (B), D. Graft (N).

Golf

BISHOP LUERS 182, SNIDER 200

At Whispering Creek

Bishop Luers: Holzinger 46, Schenkel 43, He. Vonburg 42, Ha. Vonburg 52, Chapin 51

Snider: Wolf 48, Amin 52, White 50, Schenkel 50, Schaller 57

WAWASEE 165, MANCHESTER 170

At Maxwelton

Wawasee: J. Finlinson 38, R. Finlinson 45, Everingham 39, Dyson 43, Delong 47

Manchester: Kruschwitz 37, Trump 41, Laver 48, Wiley 44, Felger 49

COLUMBIA CITY 162, CARROLL 168

At Autumn Ridge

Columbia City: Bledsoe 41, Al. Hedrick 35, An. Hedrick 41, Wilson 51, Hoag 45, Bechtold 54

Carroll: GeRue 38, Melton 41, Sellers 45, Dimberio 44, Hupe 51, Campbell 48

LEO 148, HOMESTEAD 150

Leo: Hicks 33, Opliger 38, Rorick 37, Judd 40, Nussbaum 48, Pfister 50

Homestead: Parker 36, Cobler 37, Burda 39, Lancz 43, Cabe 38, DeLuca 47

Softball

CARROLL 15, BISHOP LUERS 0

Bishop Luers 000 00 — 0 0 4 Carroll 814 2x — 15 11 0

WP—Garcia. LP—Rhodehamel. 2B—Thomas (C). 3B—Thomas (C).

HOMESTEAD 10, DEKALB 0

DeKalb 000 00 — 0 2 4 Homestead 021 25 — 10 13 0

WP—Rosenbaum. LP—Munger. 2B—Storck (D), Swangin (H), Rosenbaum (H), Waldron (H), Minobe (H). HR—Kortokrax (H).

BELLMONT 11, NORTH SIDE 9

Bellmont 243 200 0 — 11 12 0 North Side 003 140 1 — 9 8 9

WP—Sutter. LP—Venderley.

LATE WEDNESDAY

HERITAGE 9, ADAMS CENTRAL 8

Heritage 220 104 0 — 9 13 2 Adams Cent. 111 021 2 — 8 15 2

Adams Central statistics not available.

WP—E. Bickel. 2B—Guenthner (H) 2. 3B—Schane (H), E. Bickel (H).

Tennis

LEO 5, NEW HAVEN 0

Runestad d. Rowland 6-0, 6-0; Brandenberger d. Snodgrass 6-0, 6-0; Bonecutter d. Colin 6-1, 6-2; Marquardt/Merkler d. Clark/Snodgrass 6-1, 6-1; Kissner/Lomont d. Casiano/Gordillo 6-2, 6-1

NORWELL 4, BELLMONT 1

Selking (B) d. Au. Heyerly 6-3, 6-2; McNabb (N) d. Paurote 6-3, 6-0; Ad. Heyerly (N) d. Jin 6-2, 6-0; Johnson/Toliver (N) d. Kintz/Schirack 6-1, 6-3; Xayyachack/Fernandez (N) d. Jackson/Ortiz 6-2, 6-1

WARSAW 5, WAWASEE 0

Lind d. Farrington 6-4, 6-2; Nicholas d. Jackson 6-1, 6-1; Brower d. Taylor 6-0, 6-1; Frazzetta/Mishler d. Clark/Stewart 6-0, 6-0; Wiedemer/Landwerter d. Beer/Vector 6-2, 6-3

CARROLL 3, MANCHESTER 2

Skender (C) d. Pyle 6-0, 6-0; Shoup (C) d. Marvel 1-6, 7-6 (5), 10-5; Siegwarth (C) d. Brubaker 6-2, 6-2; Wampler/Blevins (M) d. Lash/Trulock 6-2, 6-1; Henderson/Schroll (M) d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-0, 6-0

CONCORDIA 5, SOUTH SIDE 0

Dolde d. Soto 6-3, 6-3; Jansing d. Khart 6-0, 6-0; Smith d. Paw 6-0, 6-0; Pennekamp/Bean d. Heysler/Ruckel 6-1, 6-0; Linder/Jones d. Diaz/Vidal 6-0, 6-0