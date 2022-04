Owings ph 1 0 0 0

McKenna lf 2 0 0 0 Bemboom c 1 0 0 0 Totals 33 3 6 2 Totals 31 1 5 1 Boston 030 000 000—3 Baltimore 000 000 001—1

E—Mancini (1), Odor (4). DP—Boston 1, Baltimore 1. LOB—Boston 5, Baltimore 7. 2B—Devers (7). HR—Arroyo (1), Mountcastle (2).

IP H R ER BB SO

Boston

Hill 4 1 0 0 0 4 Houck W,2-1 3 2 0 0 3 4 Diekman H,7 1 0 0 0 0 1 Robles H,4 2/3 2 1 1 0 0 Strahm S,1-1 1/3 0 0 0 1 1

Baltimore

Bradish L,0-1 6 5 3 2 1 2 Akin 2 2/3 1 0 0 0 2 López 1/3 0 0 0 1 0

WP—Bradish. Umpires—Home, Adrian Johnson; First, John Tumpane; Second, Ryan Blakney; Third, Marvin Hudson.

T—2:57. A—15,685 (45,971).

NATIONAL LEAGUE

N.Y. METS 3,

PHILADELPHIA 0

Philadelphia New York ab r h bi ab r h bi Segura 2b 4 0 0 0 Nimmo cf 3 0 1 0 Hoskins 1b 4 0 0 0 Marte rf 4 0 1 0 Vierling cf 0 0 0 0 Lindor ss 4 0 2 0 Harper dh 3 0 0 0 Alonso 1b 4 1 1 1 Castellanos rf 4 0 0 0 Jnkowski lf 0 0 0 0 Realmuto c 4 0 0 0 Escobar 3b 4 1 1 0 Schwarber lf 0 0 0 0 Canó dh 3 0 1 0 Bohm 3b 3 0 0 0 Canha lf 3 1 1 0 Gregorius ss 2 0 0 0 Do.Smth 1b 0 0 0 0 Herrera cf 2 0 0 0 McNeil 2b 3 0 2 2 Cmrgo ph-1b 0 0 0 0 McCann c 3 0 0 0 Totals 26 0 0 0 Totals 31 3 10 3 Philadelphia 000 000 000—0 New York 000 021 00x—3

E—Nelson (1). DP—Philadelphia 1, New York 1. LOB—Philadelphia 5, New York 5. 2B—Canha (1). HR—Alonso (4). SB—Schwarber (1).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 13 6 .684 — — 8-2 W-6 10-3 3-3 Toronto 13 8 .619 1 — 7-3 L-1 7-4 6-4 Tampa Bay 12 8 .600 1½ — 7-3 W-3 9-5 3-3 Boston 9 12 .429 5 3½ 3-7 W-1 3-4 6-8 Baltimore 6 14 .300 7½ 6 3-7 L-5 3-4 3-10

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Minnesota 11 9 .550 — — 7-3 L-1 8-4 3-5 Kansas City 7 10 .412 2½ 3½ 5-5 W-1 5-5 2-5 Chicago 7 12 .368 3½ 4½ 1-9 L-2 5-5 2-7 Cleveland 7 12 .368 3½ 4½ 3-7 L-7 3-3 4-9 Detroit 6 12 .333 4 5 2-8 L-5 4-8 2-4

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 14 7 .667 — — 8-2 W-6 8-5 6-2 Houston 11 9 .550 2½ 1 5-5 W-4 2-4 9-5 Seattle 11 9 .550 2½ 1 6-4 L-3 7-2 4-7 Oakland 10 9 .526 3 1½ 5-5 W-1 4-3 6-6 Texas 6 13 .316 7 5½ 4-6 L-3 2-8 4-5

Today

Houston (Garcia 1-0) at Toronto (Berríos 1-0), 3:07 p.m.

L.A. Angels (Suarez 0-1) at Chicago White Sox (Velasquez 0-2), 4:05 p.m.

Cleveland (Bieber 1-1) at Oakland (Irvin 2-1), 4:07 p.m.

Minnesota (Archer 0-0) at Tampa Bay (McClanahan 1-1), 4:10 p.m.

Seattle (Ray 2-1) at Miami (Luzardo 1-1), 6:10 p.m.

Atlanta (Elder 1-2) at Texas (Dunning 0-1), 7:05 p.m.

Boston (Eovaldi 1-0) at Baltimore (Watkins 0-0), 7:05 p.m.

N.Y. Yankees (Cole 1-0) at Kansas City (Hernández 0-0), 7:10 p.m.

Detroit (Brieske 0-1) at L.A. Dodgers (Kershaw 3-0), 10:10 p.m.

Friday

Tampa Bay 6, Minnesota 1

Miami 8, Seattle 6

Boston 3, Baltimore 1

L.A. Angels 5, Chicago White Sox 1

Houston 11, Toronto 7

Atlanta at Texas, 8:05 p.m.

N.Y. Yankees at Kansas City, late

Cleveland at Oakland, late

Detroit at L.A. Dodgers, late

Sunday

Boston at Baltimore, 1:05 p.m.

Minnesota at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Houston at Toronto, 1:37 p.m.

Seattle at Miami, 1:40 p.m.

L.A. Angels at White Sox, 2:10 p.m.

Yankees at Kansas City, 2:10 p.m.

Atlanta at Texas, 2:35 p.m.

Cleveland at Oakland, 4:07 p.m.

Detroit at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

National League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 15 6 .714 — — 7-3 W-1 6-2 9-4 Miami 11 8 .579 3 2 7-3 W-6 5-3 6-5 Philadelphia 10 11 .476 5 4 6-4 L-1 8-5 2-6 Atlanta 9 11 .450 5½ 4½ 4-6 W-1 6-7 3-4 Washington 6 15 .286 9 8 2-8 L-8 3-11 3-4

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 13 7 .650 — — 8-2 W-3 5-3 8-4 St. Louis 11 7 .611 1 1½ 6-4 W-2 5-3 6-4 Chicago 8 11 .421 4½ 5 3-7 L-1 4-6 4-5 Pittsburgh 8 12 .400 5 5½ 3-7 L-4 4-6 4-6 Cincinnati 3 16 .158 9½ 10 1-9 L-3 1-7 2-9

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away San Francisco 13 6 .684 — — 6-4 L-1 5-3 8-3 San Diego 14 7 .667 — — 8-2 W-4 6-4 8-3 Los Angeles 12 6 .667 ½ ½ 6-4 L-2 6-1 6-5 Colorado 10 9 .526 3 3 4-6 L-4 6-4 4-5 Arizona 8 12 .400 5½ 5½ 5-5 L-1 5-7 3-5

Today

Arizona (Kelly 1-1) at St. Louis (Mikolas 1-0), 2:15 p.m.

Washington (Adon 1-3) at San Francisco (Webb 2-1), 4:05 p.m.

Seattle (Ray 2-1) at Miami (Luzardo 1-1), 6:10 p.m.

San Diego (Manaea 2-2) at Pittsburgh (Brubaker 0-2), 6:35 p.m.

Atlanta (Elder 1-2) at Texas (Dunning 0-1), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Steele 1-2) at Milwaukee (Lauer 1-0), 7:10 p.m.

Philadelphia (Gibson 2-1) at N.Y. Mets (Walker 0-0), 7:10 p.m.

Cincinnati (TBD) at Colorado (Kuhl 2-0), 8:10 p.m.

Detroit (Brieske 0-1) at L.A. Dodgers (Kershaw 3-0), 10:10 p.m.

Friday

Miami 8, Seattle 6

San Diego 7, Pittsburgh 3

N.Y. Mets 3, Philadelphia 0

Atlanta at Texas, late

Chicago Cubs at Milwaukee, late

Arizona at St. Louis, late

Cincinnati at Colorado, late

Detroit at L.A. Dodgers, late

Washington at San Francisco, late

Sunday

San Diego at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Seattle at Miami, 1:40 p.m.

Cubs at Milwaukee, 2:10 p.m.

Arizona at St. Louis, 2:15 p.m.

Atlanta at Texas, 2:35 p.m.

Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.

Washington at San Fran., 4:05 p.m.

Detroit at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:08 p.m.

IP H R ER BB SO

Philadelphia

Nola L,1-3 6 7 3 3 0 9 Nelson 2 3 0 0 1 4

New York

Megill W,4-0 5 0 0 0 3 5 Dr.Smith H,6 1 1/3 0 0 0 1 4 Rodríguez H,2 1 0 0 0 2 0 Lugo H,4 2/3 0 0 0 0 0 Díaz S,4-5 1 0 0 0 0 3

Rodríguez pitched to 2 batters in the 8th.

Umpires—Home, Ryan Wills; First, Jansen Visconti; Second, Jerry Meals; Third, Vic Carapazza. T—3:18. A—32,416 (41,922).

SAN DIEGO 7,

PITTSBURGH 3

San Diego Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Grisham cf 3 0 0 0 Gamel lf 4 0 1 0 Crnnwrth 2b 4 1 2 2 Mrisnick ph 1 0 0 0 Machado 3b 4 0 1 1 Reynlds cf 3 2 0 0 Profar dh 4 0 0 0 Hayes 3b 4 1 1 0 Hosmer 1b 3 1 0 0 Vgelbch dh 4 0 2 2 Nola c 4 1 1 0 Castillo ss 4 0 2 1 Beaty rf 3 1 0 0 Suwinski rf 4 0 1 0 Azocar pr-lf 0 0 0 0 Chavis 1b 4 0 1 0 Thmpsn lf-rf 3 1 1 2 VnMetr 2b 4 0 0 0 Kim ss 4 2 2 2 Knapp c 4 0 2 0 Totals 32 7 7 7 Totals 36 3 10 3 San Diego 002 022 100—7 Pittsburgh 200 010 000—3

DP—San Diego 1, Pittsburgh 0. LOB—San Diego 8, Pittsburgh 8. 2B—Nola (1). HR—Kim (3), Cronenworth (2). SB—Machado (4), Reynolds (1). SF—Machado (1).

IP H R ER BB SO

San Diego

Darvish W,2-1 6 8 3 3 1 5 Suarez 2 0 0 0 1 2 Stammen 1/3 2 0 0 0 0 Rogers S,8-9 2/3 0 0 0 0 0

Pittsburgh

Thmpsn L,0-3 4 1/3 3 4 4 2 3 Fletcher 2/3 1 1 1 1 0 Hembree 1 2 1 1 0 1 Howard 1 1 1 1 1 0 Sulser 2 0 0 0 3 1

HBP—Fletcher (Grisham), Sulser (Nola).

Umpires—Home, Alan Porter; First, Mark Wegner; Second, Jeremie Rehak; Third, Charlie Ramos. T—3:19. A—9,755 (38,747).

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 14 5 .737 — TINCAPS (San Diego) 11 8 .579 3 Great Lakes (Dodgers) 9 10 .474 5 Lake County (Cleve.) 8 10 .444 5½ West Michigan (Detroit) 7 12 .368 7 Lansing (Oakland) 6 12 .333 7½

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 15 4 .789 — Wisconsin (Milwaukee) 12 7 .632 3 Peoria (St. Louis) 10 9 .526 5 South Bend (Cubs) 8 11 .421 7 Quad Cities (Kan. City) 8 11 .421 7 Beloit (Miami) 5 14 .263 10

Thursday

Great Lakes 4, West Michigan 1

Lansing 4, Lake County 1

TINCAPS 4, Dayton 0

Quad Cities 5, South Bend 3

Wisconsin 6, Peoria 2

Cedar Rapids 3, Beloit 0

Friday

Great Lakes 3, West Michigan 2

Lake County 4, Lansing 3

Dayton 1, TINCAPS 0

Quad Cities 4, South Bend 3

Peoria 13, Wisconsin 10

Beloit 3, Cedar Rapids 2, 10 inn.

Today

Lansing at Lake County, gm1, 1 p.m.

Lansing at Lake County, gm2, to follow

Dayton at TINCAPS, 1:05 p.m.

Great Lakes at West Michigan, 2 p.m.

South Bend at Quad Cities, 7:30 p.m.

Wisconsin at Peoria, 7:35 p.m.

Cedar Rapids at Beloit, 7:35 p.m.

Sunday

Lansing at Lake County, 1 p.m.

Dayton at TINCAPS, 1:05 p.m.

Great Lakes at West Michigan, 2 p.m.

South Bend at Quad Cities, 2 p.m.

Cedar Rapids at Beloit, 2:05 p.m.

Wisconsin at Peoria, 2:35 p.m.

DRAGONS 1, TINCAPS 0