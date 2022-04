PGA

MEXICO OPEN

At Norman Course at Vidanta Vallarta

At Vallarta, Mexico

Yardage: 7,456; Par: 71

Second Round

Jon Rahm 64-66—130 Alex Smalley 66-66—132 Cameron Champ 67-66—133 Brandon Hagy 66-67—133 Adam Long 67-66—133 Trey Mullinax 64-69—133 Andrew Novak 66-67—133 Patrick Reed 67-66—133 Scott Brown 65-69—134 Jonathan Byrd 64-70—134 Kurt Kitayama 64-70—134 Hank Lebioda 67-67—134 Aaron Rai 65-69—134 Davis Riley 69-65—134 Charles Howell III 66-69—135 Sebastian Munoz 66-69—135 Patrick Rodgers 66-69—135 Kiradech Aphibarnrat 70-66—136 Ryan Blaum 66-70—136 Satoshi Kodaira 67-69—136 Anirban Lahiri 68-68—136 Peter Malnati 68-68—136 C.T. Pan 66-70—136 Matt Wallace 70-66—136 Wesley Bryan 68-69—137 Brice Garnett 70-67—137 Doug Ghim 72-65—137 Michael Gligic 67-70—137 Emiliano Grillo 72-65—137 John Huh 67-70—137 Kelly Kraft 68-69—137 Nate Lashley 69-68—137 David Lipsky 69-68—137 Kevin Na 70-67—137 Alvaro Ortiz 68-69—137 Martin Trainer 72-65—137

Champions

INSPERITY INVITATIONAL

At The Woodlands CC

At The Woodlands, Texas

Yardage: 7,002; Par: 72

First Round

Steven Alker 34-33—67 Ernie Els 32-35—67 Steve Stricker 34-33—67 Woody Austin 34-34—68 Shane Bertsch 34-34—68 Chris DiMarco 34-34—68 Retief Goosen 35-33—68 Miguel Angel Jimenez 35-33—68 Brandt Jobe 34-34—68 Tim Petrovic 34-34—68 Scott Verplank 35-33—68 Fred Couples 34-35—69 Joe Durant 35-34—69 Scott McCarron 36-33—69 Alex Cejka 34-36—70 K.J. Choi 35-35—70 Ken Duke 34-36—70 Paul Goydos 37-33—70 Bernhard Langer 35-35—70 Tom Lehman 34-36—70 Corey Pavin 36-34—70 Kevin Sutherland 35-35—70 Stephen Ames 37-34—71 John Daly 39-32—71 Bob Estes 36-35—71 Lee Janzen 36-35—71 Jeff Maggert 36-35—71 Rocco Mediate 36-35—71 Colin Montgomerie 35-36—71 Vijay Singh 36-35—71 David Toms 35-36—71 Duffy Waldorf 35-36—71 Mike Weir 36-35—71

DP World

CATALUNYA CHAMPIONSHIP

At Stadium Course

At Girona, Spain

Yardage: 7,353; Par: 72

Second Round

Laurie Canter 70-67—137 Oliver Bekker 66-72—138 James Morrison 67-71—138 Thomas Bjorn 69-70—139 Ivan Cantero Gutierrez 71-68—139 Ryan Fox 71-68—139 Daniel Gavins 69-70—139 Adrien Saddier 70-69—139 Maverick Antcliff 72-68—140 Darren Fichardt 66-74—140 Ricardo Gouveia 69-71—140 Sebastian Heisele 67-73—140 Mikko Korhonen 70-70—140 Thorbjorn Olesen 69-71—140 Marcel Schneider 71-69—140 Ewen Ferguson 71-70—141 Nicolai Hojgaard 69-72—141 Raphael Jacquelin 71-70—141 Pablo Larrazabal 72-69—141 David Law 72-69—141 Richard Mansell 70-71—141 Richard McEvoy 69-72—141 Niklas Norgaard Moller 71-70—141 Nicolai Von Dellingshausen 70-71—141 Jeff Winther 66-75—141 Dave Coupland 73-69—142 Hennie Du Plessis 68-74—142 Jean-Baptiste Gonnet 68-74—142 Gavin Green 71-71—142 Thriston Lawrence 70-72—142 Adrian Meronk 71-71—142 Edoardo Molinari 73-69—142 Lukas Nemecz 68-74—142 Matthias Schmid 71-71—142

LPGA

LATE THURSDAY

PALOS VERDES CHAMPIONSHIP

At Palos Verdes Golf Club

At Palos Verdes, Calif.

Yardage: 6,258; Par: 71

First Round