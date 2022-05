AUTO RACING

Cup Series

DURAMAX DRYDENE 400 LINEUP

After Saturday qualifying; race today

At Dover, Del.

Lap length: 1 mile

(Car number in parentheses)

1. (17) Chris Buescher, Ford, 160.149 mph.

2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 159.744.

3. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 159.631.

4. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 159.229.

5. (12) Ryan Blaney, Ford, 159.172.

6. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 159.109.

7. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 158.990.

8. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 158.534.

9. (23) Bubba Wallace, Toyota, 157.826.

10. (18) Kyle Busch, Toyota, 157.487.

11. (4) Kevin Harvick, Ford, 159.666.

12. (2) Austin Cindric, Ford, 159.348.

13. (15) Ryan Preece, Ford, 159.151.

14. (31) Justin Haley, Chevrolet, 159.074.

15. (47) R. Stenhouse Jr, Chev., 159.011.

16. (45) Kurt Busch, Toyota, 158.975.

17. (20) Christopher Bell, Toy., 158.961.

18. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 158.716.

19. (16) AJ Allmendinger, Chev., 158.702.

20. (6) Brad Keselowski, Ford, 158.625.

21. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 158.555.

22. (22) Joey Logano, Ford, 158.353.

23. (14) Chase Briscoe, Ford, 158.304.

24. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 158.082.

25. (43) Erik Jones, Chevrolet, 157.957.

26. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 157.667.

27. (10) Aric Almirola, Ford, 157.494.

28. (51) Cody Ware, Ford, 157.240.

29. (34) Michael McDowell, Frd, 157.171.

30. (41) Cole Custer, Ford, 156.399.

31. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 155.239.

32. (78) BJ McLeod, Ford, 151.241.

33. (24) William Byron, Chevrolet, .000.

34. (38) Todd Gilliland, Ford, .000.

35. (21) Harrison Burton, Ford, .000.

36. (77) Josh Bilicki, Chevrolet, .000.

IndyCar

HONDA GRAND PRIX OF ALABAMA

After Saturday qualifying; race today

At Leeds, Ala.

Lap length: 2.38 miles

(Car number in parentheses)

1. (21) Rinus VeeKay, D/C/F, 01:06.2507 (124.980 mph).

2. (5) Pato O’Ward, D/C/F, 01:06.4003 (124.698).

3. (10) Alex Palou, D/H/F, 01:06.4415 (124.621).

4. (3) Scott McLaughlin, D/C/F, 01:06.4967 (124.517).

5. (27) Alexander Rossi, D/H/F, 01:06.5549 (124.409).

6. (7) Felix Rosenqvist, D/C/F, 01:06.6410 (124.248).

7. (2) Josef Newgarden, D/C/F, 01:06.3348 (124.821).

8. (28) Romain Grosjean, D/H/F, 01:06.3820 (124.733).

9. (15) Graham Rahal, D/H/F, 01:06.6339 (124.261).

10. (26) Colton Herta, D/H/F, 01:06.7295 (124.083).

11. (77) Callum Ilott, D/C/F, 01:07.2000 (123.214).

12. (8) Marcus Ericsson, D/H/F, 01:07.3561 (122.929).

13. (9) Scott Dixon, D/H/F, 01:06.5142 (124.485).

14. (30) Christian Lundgaard, D/H/F, 01:06.7462 (124.052).

15. (45) Jack Harvey, D/H/F, 01:06.6511 (124.229).

16. (06) Helio Castroneves, D/H/F, 01:06.8138 (123.926).

17. (51) Takuma Sato, D/H/F, 01:06.7541 (124.037).

18. (18) David Malukas, D/H/F, 01:06.8898 (123.786).

19. (12) Will Power, D/C/F, 01:06.7775 (123.994).

20. (29) Devlin DeFrancesco, D/H/F, 01:07.0242 (123.537).

21. (14) Kyle Kirkwood, D/C/F, 01:06.8213 (123.913).

22. (20) Conor Daly, D/C/F, 01:07.0350 (123.518).

23. (4) Dalton Kellett, D/C/F, 01:07.6869 (122.328).

24. (60) Simon Pagenaud, D/H/F, 01:07.1052 (123.388).

25. (11) Tatiana Calderon, D/C/F, 01:07.9248 (121.900).

26. (48) Jimmie Johnson, D/H/F, 01:09.0075 (119.987).

NHRA

CIRCLE K FOUR-WIDE NATIONALS

At Concord, N.C.

Today’s Pairings

Top Fuel

1. Justin Ashley, 3.669 seconds, 331.77 mph vs. 16. Cameron Ferre, 3.854, 319.45 vs. 8. Austin Prock, 3.719, 333.58 vs. 9. Antron Brown, 3.729, 329.10; 2. Leah Pruett, 3.686, 329.10 vs. 15. Tony Schumacher, 3.831, 319.98 vs. 7. Brittany Force, 3.716, 332.92 vs. 10. Spencer Massey, 3.749, 325.53; 3. Steve Torrence, 3.694, 329.02 vs. 14. Shawn Langdon, 3.798, 322.50 vs. 6. Josh Hart, 3.715, 329.50 vs. 11. Clay Millican, 3.756, 325.53; 4. Doug Kalitta, 3.700, 327.43 vs. 13. Alex Laughlin, 3.777, 317.27 vs. 5. Mike Salinas, 3.706, 329.10 vs. 12. Doug Foley, 3.774, 306.60.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.850, 334.24 vs. Bye vs. vs. 8. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.909, 329.34 vs. 9. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.936, 328.38; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.867, 330.55 vs. 15. Mike McIntire, Toyota Camry, 4.340, 215.62 vs. 7. Blake Alexander, Mustang, 3.894, 325.37 vs. 10. Paul Lee, Charger, 3.937, 325.30; 3. Ron Capps, Supra, 3.873, 332.02 vs. 14. Dale Creasy Jr., Charger, 4.100, 255.05 vs. 6. J.R. Todd, Supra, 3.893, 330.63 vs. 11. Chad Green, Mustang, 4.002, 309.20; 4. Robert Hight, Camaro, 3.876, 329.99 vs. 13. Jim Campbell, Charger, 4.082, 246.71 vs. 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.876, 328.38 vs. 12. Tim Wilkerson, Mustang, 4.028, 309.49.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey, Suzuki, 6.714, 201.82 vs. 16. Kelly Clontz, Suzuki, 6.983, 191.81 vs. 8. Joey Gladstone, Suzuki, 6.804, 199.82 vs. 9. Matt Smith, Suzuki, 6.834, 200.11; 2. Steve Johnson, Suzuki, 6.732, 200.05 vs. 15. Ron Tornow, Victory, 6.966, 188.52 vs. 7. Angie Smith, EBR, 6.801, 200.44 vs. 10. Hector Arana Jr, Buell, 6.840, 196.22; 3. Karen Stoffer, Suzuki, 6.763, 199.79 vs. 14. Ryan Oehler, EBR, 6.934, 196.07 vs. 6. Jim Underdahl, Suzuki, 6.793, 200.08 vs. 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.885, 194.21; 4. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.779, 198.85 vs. 13. Marc Ingwersen, EBR, 6.924, 198.70 vs. 5. Jerry Savoie, Suzuki, 6.781, 199.76 vs. 12. Michael Ray, Victory, 6.892, 195.90.