AMERICAN LEAGUE

CHICAGO WHITE SOX 4, L.A. ANGELS 0

Los Angeles Chicago ab r h bi ab r h bi Ward rf 4 0 1 0 Andersn ss 4 2 2 1 Marsh lf 4 0 0 0 Robert cf 4 1 1 3 Trout cf 4 0 0 0 Pollock lf 4 0 2 0 Ohtani dh 4 0 0 0 Abreu 1b 3 0 1 0 Rendon 3b 3 0 0 0 Grandal dh 3 0 1 0 Walsh 1b 4 0 1 0 Burger 3b 4 0 0 0 Suzuki c 3 0 1 0 Engel rf 4 0 1 0 Wade ss 3 0 2 0 McGuire c 3 0 0 0 Fletcher 2b 3 0 1 0 Harrison 2b 2 1 2 0 Totals 32 0 6 0 Totals 31 4 10 4 Los Angeles 000 000 000—0 Chicago 100 030 00x—4

E—Walsh (1). DP—Los Angeles 2, Chicago 1. LOB—Los Angeles 6, Chicago 7. 2B—Harrison (2), Engel (2), Pollock (2). HR—Anderson (3), Robert (3). S—McGuire (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Suarez L,0-2 4 8 4 4 2 4 Wantz 1 0 0 0 0 1 Barria 3 2 0 0 0 1

Chicago

Vlsquez W,1-2 5 2/3 4 0 0 0 6 Banks 1/3 0 0 0 0 0 Bummer 1 0 0 0 0 0 Graveman 1 2 0 0 0 2 Hendriks 1 0 0 0 1 0

HBP—Barria (Harrison). Umpires—Home, Larry Vanover; First, Dan Bellino; Second, Sean Barber; Third, David Rackley. T—2:55. A—33,762 (40,615).

CLEVELAND 3,

OAKLAND 1

Cleveland Oakland ab r h bi ab r h bi Straw cf 3 0 1 0 Kemp lf 4 0 1 0 Kwan lf 4 0 2 0 Neuse dh 3 1 1 1 Ramírez 3b 4 0 0 0 McKinny rf 4 0 0 0 Miller 1b 3 1 1 0 Brown 1b 4 0 1 0 Naylor dh 4 0 1 0 Smith 3b 3 0 2 0 Mercado rf 3 1 1 0 A.Allen c 3 0 0 0 Giménez ss 4 1 1 1 Lowrie ph 1 0 0 0 Hedges c 3 0 0 0 Andrus ss 4 0 1 0 Palacios ph 1 0 1 2 Pache cf 4 0 0 0 Maile c 0 0 0 0 N.Allen 2b 3 0 2 0 Clement 2b 4 0 1 0 Totals 33 3 9 3 Totals 33 1 8 1 Cleveland 000 100 002—3 Oakland 000 010 000—1

E—Clement (2), N.Allen (3). DP—Cleveland 1, Oakland 4. LOB—Cleveland 6, Oakland 7. 2B—Mercado (4), Palacios (1), Andrus (5). HR—Neuse (2). SB—Smith (1), N.Allen (1). S—Smith (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Bieber 7 7 1 1 1 7 Sandlin W,1-1 1 0 0 0 0 0 Clase S,4-5 1 1 0 0 0 0

Oakland

Irvin 6 6 1 1 2 4 Jackson 1 2/3 0 0 0 1 3 Snead 1/3 1 0 0 0 0 Jiménez L,1-1 1 2 2 0 0 0

Umpires—Home, Nick Mahrley; First, Rob Drake; Second, Will Little; Third, Greg Gibson. T—2:42. A—6,707 (46,847).

NATIONAL LEAGUE

MILWAUKEE 9,

CHICAGO CUBS 1

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Madrigal 2b 4 0 0 0 McCtchn dh 5 1 0 0 Contreras dh 3 0 2 0 Adames ss 4 1 1 0 Rivas ph-dh 1 0 0 0 Yelich lf 5 2 3 2 Wisdom 3b 4 0 2 0 Renfroe rf 5 3 3 2 Suzuki rf 3 0 0 0 Hiura 2b 5 0 1 1 Schwindel 1b 4 0 0 0 Cain cf 3 1 0 0 Gomes c 3 1 1 1 Tellez 1b 4 1 2 3 Happ lf 3 0 1 0 Brsseau 3b 3 0 1 1 Hermosillo cf 3 0 0 0 Jackson c 4 0 1 0 Ortega ph 1 0 0 0 Hoerner ss 3 0 0 0 Totals 32 1 6 1 Totals 38 9 12 9 Chicago 010 000 000—1 Milwaukee 301 020 03x—9

E—Wisdom (1), Hermosillo (2). DP—Chicago 0, Milwaukee 1. LOB—Chicago 7, Milwaukee 8. 2B—Wisdom (7), Adames (5). HR—Gomes (1), Tellez (4), Yelich (3), Renfroe (5). SB—Cain (1).

IP H R ER BB SO

Chicago

Steele L,1-3 3 7 4 2 1 4 Effross 1 0 0 0 0 1 Rucker 2 2 2 2 2 6 St. John 2 3 3 3 0 4

Milwaukee

Lauer W,2-0 7 5 1 1 1 11 Gott 1 0 0 0 0 1 Cousins 1 1 0 0 2 3

WP—Rucker. Umpires—Home, Hunter Wendelstedt; First, Chad Whitson; Second, Edwin Moscoso; Third, Jerry Layne.

T—3:03. A—37,263 (41,900).

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 15 6 .714 — — 9-1 W-8 10-3 5-3 Toronto 14 8 .636 1½ — 7-3 W-1 8-4 6-4 Tampa Bay 12 9 .571 3 — 7-3 L-1 9-6 3-3 Boston 9 13 .409 6½ 3½ 3-7 L-1 3-4 6-9 Baltimore 7 14 .333 8 5 4-6 W-1 4-4 3-10

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Minnesota 12 9 .571 — — 8-2 W-1 8-4 4-5 Cleveland 9 12 .429 3 3 3-7 W-2 3-3 6-9 Chicago 8 12 .400 3½ 3½ 2-8 W-1 6-5 2-7 Kansas City 7 12 .368 4 4 3-7 L-2 5-7 2-5 Detroit 6 13 .316 5 5 2-8 L-6 4-8 2-5

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 14 8 .636 — — 7-3 L-1 8-5 6-3 Houston 11 10 .524 2½ 1 5-5 L-1 2-4 9-6 Seattle 11 10 .524 2½ 1 5-5 L-4 7-2 4-8 Oakland 10 11 .476 3½ 2 4-6 L-2 4-5 6-6 Texas 7 14 .333 6½ 5 5-5 W-1 3-9 4-5

Today

Boston (Pivetta 0-3) at Baltimore (Lyles 1-2), 1:05 p.m.

Minnesota (Paddack 0-2) at Tampa Bay (Fleming 2-2), 1:10 p.m.

Houston (Valdez 1-1) at Toronto (Gausman 1-1), 1:37 p.m.

Seattle (Gilbert 3-0) at Miami (Alcantara 2-0), 1:40 p.m.

L.A. Angels (Lorenzen 2-1) at Chicago White Sox (Keuchel 1-2), 2:10 p.m.

N.Y. Yankees (Severino 2-0) at Kansas City (Lynch 2-1), 2:10 p.m.

Atlanta (Fried 2-2) at Texas (Hearn 0-2), 2:35 p.m.

Cleveland (McKenzie 0-2) at Oakland (Oller 0-2), 4:07 p.m.

Detroit (Rodriguez 0-1) at L.A. Dodgers (Buehler 2-1), 4:10 p.m.

Saturday

Toronto 2, Houston 1

Cleveland 3, Oakland 1

Chicago White Sox 4, L.A. Angels 0

Minnesota 9, Tampa Bay 1

Miami 3, Seattle 1

Texas 3, Atlanta 1

Baltimore 2, Boston 1, 10 inn.

N.Y. Yankees 3, Kansas City 0

Detroit at L.A. Dodgers, late

Monday

L.A. Angels at White Sox, 2:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 4:15 p.m.

Minnesota at Baltimore, 7:05 p.m.

N.Y. Yankees at Toronto, 7:07 p.m.

Seattle at Houston, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Oakland, 9:40 p.m.

National League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 15 7 .682 — — 6-4 L-1 6-3 9-4 Miami 12 8 .600 2 — 8-2 W-7 6-3 6-5 Philadelphia 11 11 .500 4 2 7-3 W-1 8-5 3-6 Atlanta 10 12 .455 5 3 5-5 L-1 6-7 4-5 Washington 7 16 .304 8½ 6½ 1-9 L-1 3-11 4-5

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 15 7 .682 — — 8-2 W-5 7-3 8-4 St. Louis 11 9 .550 3 1 4-6 L-2 5-5 6-4 Pittsburgh 9 12 .429 5½ 3½ 4-6 W-1 5-6 4-6 Chicago 8 13 .381 6½ 4½ 2-8 L-3 4-6 4-7 Cincinnati 3 18 .143 11½ 9½ 1-9 L-5 1-7 2-11

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 13 6 .684 — — 6-4 W-1 7-1 6-5 San Francisco 14 7 .667 — — 7-3 W-1 6-4 8-3 San Diego 14 8 .636 ½ — 7-3 L-1 6-4 8-4 Colorado 12 9 .571 2 ½ 4-6 W-2 8-4 4-5 Arizona 10 12 .455 4½ 3 6-4 W-2 5-7 5-5

Today

San Diego (Musgrove 3-0) at Pittsburgh (Keller 0-3), 1:35 p.m.

Seattle (Gilbert 3-0) at Miami (Alcantara 2-0), 1:40 p.m.

Chicago Cubs (Stroman 0-3) at Milwaukee (Burnes 1-0), 2:10 p.m.

Arizona (Davies 1-1) at St. Louis (Hicks 1-2), 2:15 p.m.

Atlanta (Fried 2-2) at Texas (Hearn 0-2), 2:35 p.m.

Cincinnati (Sanmartin 0-3) at Colorado (Freeland 0-3), 3:10 p.m.

Washington (Gray 2-2) at San Francisco (TBD), 4:05 p.m.

Detroit (Rodriguez 0-1) at L.A. Dodgers (Buehler 2-1), 4:10 p.m.

Philadelphia (Eflin 1-1) at N.Y. Mets (Scherzer 3-0), 7:08 p.m.

Saturday

Arizona 2, St. Louis 0

San Francisco 9, Washington 3

Miami 3, Seattle 1

Texas 3, Atlanta 1

Pittsburgh 7, San Diego 6, 10 inn.

Milwaukee 9, Chicago Cubs 1

Colorado 4, Cincinnati 3

Philadelphia 4, N.Y. Mets 1

Detroit at L.A. Dodgers, late

Monday

Kansas City at St. Louis, 4:15 p.m.

Arizona at Miami, 6:40 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

LATE FRIDAY

MILWAUKEE 11,

CHICAGO CUBS 1

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Ortega dh 2 0 0 0 Wong 2b 4 1 1 0 Schwindel dh 0 0 0 0 Adames ss 5 2 2 2 Villar 2b 4 0 0 0 Yelich lf 3 1 1 2 Contreras c 3 0 0 0 McCtchn dh 5 1 1 1 Happ lf 3 0 0 0 Tellez 1b 3 2 1 0 Suzuki rf 4 0 0 0 Renfroe rf 4 2 2 3 Rivas 1b 4 0 2 0 Narváez c 4 0 1 0 Wisdom 3b 4 1 1 0 Cain cf 3 1 2 1 Heyward cf 2 0 0 0 Petersn 3b 3 1 1 2 Hermosillo cf 2 0 0 0 Brsseau 3b 1 0 1 0 Hoerner ss 2 0 0 0 Totals 30 1 3 0 Totals 35 11 13 11 Chicago 000 000 100—1 Milwaukee 031 030 22x—11

E—Wong (4). DP—Chicago 2, Milwaukee 1. LOB—Chicago 7, Milwaukee 5. 2B—Wisdom (6), Tellez (4), Wong (3), Adames (4), Narváez (2). HR—Peterson (1), McCutchen (2), Yelich (2), Renfroe 2 (4), Adames (5). SB—Wong (3).

IP H R ER BB SO

Chicago

Hndrcks L,1-2 4 1/3 7 6 6 2 2 Norris 2/3 1 1 1 0 2 Leiter Jr. 1 1 0 0 0 3 Newcomb 1 1/3 3 3 3 1 1 Roberts 2/3 1 1 1 1 0

Milwaukee

Houser W,2-2 6 2 0 0 3 6 Milner 2/3 1 1 1 1 1 Gustave 1 1/3 0 0 0 1 1 Cousins 1 0 0 0 0 1

HBP—Hendricks (Wong). WP—Gustave.

Umpires—Home, Jerry Layne; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chad Whitson; Third, Edwin Moscoso.

T—3:15. A—29,062 (41,900).

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 15 5 .750 — TINCAPS (San Diego) 11 9 .550 4 Great Lakes (Dodgers) 9 10 .474 5½ Lake County (Cleve.) 9 11 .450 6 West Michigan (Detroit) 7 12 .368 7½ Lansing (Oakland) 7 13 .350 8

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 15 5 .750 — Wisconsin (Milwaukee) 12 8 .600 3 Peoria (St. Louis) 11 9 .550 4 South Bend (Cubs) 9 11 .450 6 Quad Cities (Kan. City) 8 12 .400 7 Beloit (Miami) 6 14 .300 9

Friday

Great Lakes 3, West Michigan 2

Lake County 4, Lansing 3

Dayton 1, TINCAPS 0

Quad Cities 4, South Bend 3

Peoria 13, Wisconsin 10

Beloit 3, Cedar Rapids 2, 10 inn.

Saturday

Lake County 3, Lansing 0, gm1

Lansing 8, Lake County 0, gm2

Dayton 11, TINCAPS 5

South Bend 7, Quad Cities 2

Peoria 12, Wisconsin 2

Beloit 7, Cedar Rapids 1

Great Lakes at West Michigan, ppd.

Today

Lansing at Lake County, 1 p.m.

Dayton at TINCAPS, 1:05 p.m.

Great Lakes at W. Michigan, gm1, 2 p.m.

Gr. Lakes at W. Michigan, gm2, to follow

South Bend at Quad Cities, 2 p.m.

Cedar Rapids at Beloit, 2:05 p.m.

Wisconsin at Peoria, 2:35 p.m.

Monday

No games scheduled

Tuesday

West Michigan at Lansing, 11:05 a.m.

Beloit at Great Lakes, 11:05 a.m.

Peoria at South Bend, 6:05 p.m.

Lake County at Dayton, 7:05 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 7:35 p.m.

TINCAPS at Wisconsin, 7:40 p.m.

DRAGONS 11,

TINCAPS 5

Dayton Fort Wayne ab r h bi ab r h bi Thompson cf 4 3 3 0 Rosier lf 5 2 1 0 DeLaCruz ss 5 2 2 2 Hssell III dh 5 1 4 4 Cerda dh 3 2 1 1 Mears cf 4 0 0 0 McGarry 1b 5 1 2 2 Lopez 3b 5 1 1 0 Martinez 3b 4 1 0 1 Dale ss 4 0 0 0 Rogers rf 4 0 1 2 Solarte rf 4 0 0 0 Wolforth c 4 1 1 1 Basabe 1b 2 0 0 0 Creal lf 4 0 1 1 Vilar c 4 0 1 0 Willems 2b 5 1 1 0 Ilarraza 2b 2 1 0 0 Totals 38 11 12 10 Totals 35 5 7 4 Dayton 004 010 501—11 Fort Wayne 002 110 001—5

2B—Thompson, McGarry 2, Cerda, Willems, Hassell III. 3B—Rosier. HR—Wolforth, Hassell III. LOB—Dayton 7, Fort Wayne 8. CS—Basabe. E—Rogers, De La Cruz, Basabe.

IP H R ER BB SO

Dayton

Marinan W,1-1 5 4 4 3 2 6 Cachutt 3 2 0 0 1 1 Stevenson 1 1 1 1 1 1

Fort Wayne

Denz L,0-1 4 4 4 4 1 4 Mayberry 2 2 1 1 0 4 Boyd 2/3 3 5 5 1 1 Keating 2 1/3 3 1 1 3 2

WP—Mayberry, Keating. Balk—Cachutt. HBP—Thompson (by Boyd), Cerda (by Boyd), Ilarraza (by Marinan). Umpires—HP: Mitch Trzeciak; 1B: Cliburn Rondon. T—2:43 (1:13 delay). A—3,841.

FRIDAY’S CORRECTED BOX

DRAGONS 1, TINCAPS 0

Dayton Fort Wayne ab r h bi ab r h bi Creal lf 2 0 0 0 Rosier lf 4 0 2 0 Hinds dh 3 0 0 0 Hssell III cf 4 0 1 0 Nelson c 4 0 1 0 Mears dh 4 0 0 0 Cerda rf 1 0 1 0 Valnzuela c 3 0 0 0 Torres ss 4 0 0 0 Dale ss 3 0 0 0 Thompson cf 3 0 1 0 Solarte rf 3 0 1 0 Quintana 3b 3 1 1 0 Lopez 3b 3 0 0 0 Rogers 1b 3 0 1 1 Basabe 1b 3 0 0 0 Willems 2b 4 0 0 0 Reyes 2b 3 0 0 0 Totals 27 1 5 1 Totals 30 0 4 0 Dayton 000 000 001—1 Fort Wayne 000 000 000—0

2B—Quintana, Rosier. LOB—Dayton 8, Fort Wayne 4. CS—Creal, Rogers 2. E—Reyes.

IP H R ER BB SO

Dayton

Phillips 6 3 0 0 0 10 Gayman W,1-0 2 0 0 0 1 0 Rudd S,2 1 1 0 0 0 2

Fort Wayne

Vela 4 1/3 2 0 0 5 4 Komar 2 2/3 0 0 0 2 7 Thwaits L,0-1 2 3 1 1 2 0

WP—Phillips, Vela. Umpires—HP: Cliburn Rondon; 1B: Mitch Trzeciak. T—2:24. A—4,146.