PGA

MEXICO OPEN

At Norman Course at Vidanta Vallarta

At Vallarta, Mexico

Yardage: 7,456; Par: 71

Third Round

Jon Rahm 64-66-68—198 Cameron Champ 67-66-67—200 Kurt Kitayama 64-70-66—200 Nate Lashley 69-68-64—201 Davis Riley 69-65-67—201 Patrick Rodgers 66-69-66—201 Alex Smalley 66-66-70—202 Satoshi Kodaira 67-69-67—203 Hank Lebioda 67-67-69—203 Andrew Novak 66-67-70—203 Aaron Rai 65-69-69—203 Patrick Reed 67-66-70—203 Wesley Bryan 68-69-67—204 Brandon Hagy 66-67-71—204 Stephan Jaeger 69-71-64—204 Adam Long 67-66-71—204 Jonathan Byrd 64-70-71—205 Tony Finau 71-68-66—205 Bill Haas 70-70-65—205 Charles Howell III 66-69-70—205 C.T. Pan 66-70-69—205 Chez Reavie 67-71-67—205 Brandon Wu 69-70-66—205 Ryan Blaum 66-70-70—206 David Lipsky 69-68-69—206 Trey Mullinax 64-69-73—206 Sebastian Munoz 66-69-71—206 Grayson Murray 73-67-66—206 Aaron Wise 65-75-66—206

Champions

INSPERITY INVITATIONAL

At The Woodlands CC

At The Woodlands, Texas

Yardage: 7,002; Par: 72

Second Round

Steven Alker 67-65—132 Brandt Jobe 68-64—132 Steve Stricker 67-65—132 Ken Duke 70-66—136 Woody Austin 68-69—137 Chris DiMarco 68-70—138 Retief Goosen 68-70—138 Paul Goydos 70-68—138 Miguel Angel Jimenez 68-70—138 Tom Lehman 70-68—138 Kevin Sutherland 70-68—138 Alex Cejka 70-69—139 K.J. Choi 70-69—139 Fred Couples 69-70—139 Tim Petrovic 68-71—139 David Toms 71-68—139 Shane Bertsch 68-72—140 Ernie Els 67-73—140 Jeff Maggert 71-69—140 Colin Montgomerie 71-69—140 Scott Verplank 68-72—140 Mike Weir 71-69—140

DP World

CATALUNYA CHAMPIONSHIP

At Stadium Course

At Girona, Spain

Yardage: 7,353; Par: 72

Third Round

Oliver Bekker 66-72-67—205 Laurie Canter 70-67-70—207 Lorenzo Gagli 71-72-65—208 Edoardo Molinari 73-69-66—208 Ryan Fox 71-68-70—209 Adrian Meronk 71-71-67—209 Ivan Cantero Gutierrez 71-68-71—210 Pablo Larrazabal 72-69-69—210 Richard McEvoy 69-72-69—210 Bernd Wiesberger 73-70-67—210 Jeff Winther 66-75-69—210 Thomas Bjorn 69-70-72—211 Ewen Ferguson 71-70-70—211 Daniel Gavins 69-70-72—211 James Morrison 67-71-73—211 Adri Arnaus 68-76-68—212 Wil Besseling 73-70-69—212 Dave Coupland 73-69-70—212 Gavin Green 71-71-70—212 Mikko Korhonen 70-70-72—212 Richard Mansell 70-71-71—212 Adrien Saddier 70-69-73—212 Sami Valimaki 73-70-69—212

LPGA

LATE FRIDAY

PALOS VERDES CHAMPIONSHIP

At Palos Verdes Golf Club

At Palos Verdes, Calif.

Yardage: 6,258; Par: 71

Second Round