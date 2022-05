HIGH SCHOOLS

Baseball

LEO 11, BLACKHAWK CHRISTIAN 3

Blackhawk 021 000 0 — 3 6 1 Leo 620 003 x — 11 14 3

WP—Massing. LP—Study. 2B—Study (BC), Rebman (L), Massing (L). HR—Stuckey (L).

LEO 4, BLACKHAWK CHRISTIAN 3

Blackhawk 201 000 0 — 3 8 0 Leo 001 110 1 — 4 8 2

WP—Decker. LP—Jackson. 2B—Muldoon (BC), Stuckey (L). HR—Walker (L).

WARSAW 8, MANCHESTER 4

Manchester 112 000 0 — 4 8 3 Warsaw 000 080 x — 8 10 1

WP—Edwards. LP—Espetson. 2B—Shapiro (W), Dippon (W), Bailey (W).

Golf

CANTERBURY INVITATIONAL

Team scores: 1. Bishop Dwenger 318, 2. Carroll 323, 3. Bellmont 330, 4. Heritage 347, 5. Harrison 367, 6. Norwell 367, 7. McCutcheon 376, 8. Canterbury 379, 9. Northrop 381, 10. Bishop Luers 386, 11. Concordia 410, 12. Wabash 423, 13. Snider 424, 14. Blackhawk Christian 438, 15. Churubusco 468, 16. Wayne 484, 17. North Side 514

Bishop Dwenger: Morello 79, Olson 76, Ward 79, Hughes 84, Garrett 95

Carroll: GeRue 73, Melton 81, Sellers 85, Dimberio 84, Becker 85

Bellmont: Brown 78, Ruble 82, Minnick 86, Razo 91, Bressler 84

Heritage: Roop 82, El. Niemeyer 82, Ev. Niemeyer 84, Oberley 99, Whitman 103

Norwell: Mann 69, Herrell 111, Ottinger 91, Smith 99, Hulvey 108

Canterbury: Schlabach 91, Terrell 98, Collins 102, McKibbon 88, Grabowski 105

Northrop: Blomeke 97, Davis 97, Whitman 84, Rogers 103, Davidson 106

Bishop Luers: Holzinger 105, Schenkel 85, He. VonBerg 107, Ha. VonBerg 108, Chapin 89

Concordia: Echenoz 91, Ferraro 106, Loggins 108, West 124, Miller 105

Snider: Wolf 115, Amin 104, White 98, Schenkel 107, Schaller 116

Blackhawk Christian: Nigg 108, Tracey 104, Overholt 114, Beer 115, Gibson 112

Churubusco: Crick 115, Eminger 107, Courtney 131, Scherer 124, Meeks 122

Wayne: Brehm 93, Wilson 125, Ramirez 133, Sims 133

North Side: Morgan 125, Gaerte 110, McFarren 140, Hoff 139

HALL OF FAME INVITATIONAL

At Rock Hollow

Team scores: 1. Valparasio 316, 2. Crown Point 317, 3. Silver Creek 317, 4. Center Grove 318, 5. Bloomington South 320, 6. Columbia City 320, 7. Northridge 325, 8. Homestead 327, 9. Evansville North 327, 10. Warsaw 334, 11. Austin 335, 12. Bishop Chatard 341, 13. Logansport 350, 14. NorthWood 353, 15. Tipton 357, 16. Gibson Southern 362, 17. Franklin 363, 18. Borden 365, 19. Kokomo 366, 20. Concord 394

Columbia City: Bledsoe 72, Al. Hedrick 82, Hoag 82, An. Hedrick 84, Wilson 96

Homestead: Cobler 76, Parker 77, Burda 83, Cabe 91, Lancz 96

Warsaw: Hoskins 79, Gould 84, Brander 85, Yeager 86, Bowell 87

WAWASEE INVITATIONAL

At Maxwelton

Team scores: 1. Chesterton 320, 2. Goshen 326, 3. Warsaw 327, 4. Wawasee 333, 5. Lakeland 336, 6. Westview 336, 7. Fairfield 340, 8. Huntington North 344, 9. Manchester 355, 10. Columbia City 362, 11. Plymouth 365, 12. Elkhart 380, 13. West Noble 404, 14. Jimtown 439, 15. Whitko N/S

Warsaw: Hildebrand 79, Hall 85, Turley 82, Craig 81, Barkey 88

Wawasee: J. Finlinson 73, R. Finlinson 86, Everingham 87, Dyson 87, DeLong 100

Huntington North: Williams 86, Gray 85, Collins 81, Vaught 92, Mickley 95

Columbia City: Bechtold 90, Reiff 85, Cook 92, Goss 95, Minier 99

West Noble: Bohde 80, Munoz 105, Schermerhorn 99, Phares 120, Melchor 120

Whitko: Krepps 94, Burnsworth 102, Cornell 124

Rugby

Cathedral 20, Bishop Dwenger 19

Softball

COL. CITY 15, BISHOP DWENGER 1

Dwenger 000 10 — 1 2 3 Col. City 804 3x — 15 14 2

WP—B. Haselby. LP—Perez. 2B—N. Haselby (CC), B. Lickey (CC) 2, Maggard (CC).

COL. CITY 12, BISHOP DWENGER 1

Dwenger 001 00 — 1 2 3 Col. City 127 2x — 12 10 0

WP—Hiss. LP—Lapp. 2B—Gillespie (BD), Darrigan (CC). HR—Darrigan (CC).

LEO 13, NORTH MIAMI 0

Leo 642 10 — 13 9 0 N. Miami 000 00 — 0 0 2

WP—Arroyo. LP—Musselman. 2B—Mohr (L). 3B—Woods (L). HR—Williams (L), Viggiano (L).

SOUTH SIDE 13, WEST NOBLE 10

West Noble 001 061 2 — 10 15 5 South Side 321 043 x — 13 10 1

WP—Barrera. LP—Krider. HR—Moser (WN).

LATE FRIDAY

HERITAGE 9, NORWELL 3

Heritage 120 132 0 — 9 14 1 Norwell 101 100 0 — 3 6 2

WP—Fuller. LP—Nunley. 2B—Guenthner (H) 2, Schultz (H) 2, Fuller (H), (Markley (N). HR—K. Lemler (N).

Tennis

CULVER ACADEMY 5, CANTERBURY 0

Vasquez d. Wallstrom 6-3, 6-0; Barrett d. Kulkarni 6-2, 3-6, 6-2; Jyothinagaram d. Semba-Norwalk 6-4, 7-6 (9-7); Curtis/LeMieux d. Suntornpithug/Webster 6-3, 6-1; Ngan/Tavarez d. Babu/True 6-1, 6-0

CARROLL 4, BROWN COUNTY 1

Skender (C) d. Stogsdill 6-2, 6-1; Shoup (C) d. A. Tipton 7-5, 2-6, 10-7; Siegwarth (C) d. Satter 6-0, 6-0; K. Tipton/Rygiel (BC) d. Lash/Trulock 6-1, 6-2; Krzyzanowski/Kokonaing (C) d. Workman/Burt 6-7 (5), 6-4, 10-7

Track & Field

LATE FRIDAY

NEW HAVEN RELAYS

BOYS

Team scores: 1. Leo 106, 2. Van Wert 87, 3. Bishop Dwenger 83.5, 4. Angola 82, 5. New Haven 64.5, 6. Concordia 49, 7. Bryan 46, 8. Heritage 42.5, 9. Woodlan 36, 10. South Side 16.5, 11. Blackhawk Christian 11

100—Pratt (Con) 10.82; 200—Pratt (Con) 21.80; 400—Laudick (VW) 52.27; 800—Adair (Con) 1:57.69; 1600—Taylor (Bry) 4:19.19; 3200—Taylor (Bry) 9:30.94; 110H—Jackson (VW) 16.28; 300H—Delatorre (Leo) 42.95; 400R—New Haven 43.98; 1600R—Van Wert 3:30.32; 3200R—Concordia 8:13.45; HJ—Oberlin (Ang) 6-0; LJ—Clopton (NH) 21-6.5; PV—Johnson (BD) 11-6; SP—Villafuerte (Ang) 50-0.5; D—Riddle (Her) 125-7

GIRLS

Team scores: 1. Leo 95.5, 2. Angola 84, 3. New Haven 77, 4. Concordia 58.5, 5. Garrett 58, 6. Bryan 52, 7. Van Wert 50.5, 8. Bishop Dwenger 44.5, 9. Heritage 39.5, 10. Woodlan 33.5, 11. South Side 24, 12. Blackhawk Christian 7

100—Davis (Leo) 12.38; 200—Marshall (NH) 26.34; 400—Armstrong (Gar) 1:00.25; 800—Favenport (Ang) 2:24.29; 1600—Hinkley (Ang) 5:29.74; 3200—Walda (SS) 11:13.64; 100H—Handshoe (Leo) 15.41; 300H—Handshoe (Leo) 45.72; 400R—New Haven 49.80; 1600R—Angola 4:16.92; 3200R—Concordia 10:14.16; HJ—Hellinger (Con) 5-1; LJ—Ganaway (NH) 17-0.75; PV—Baer (Gar) 9-6; SP—Zelt (Her) 36-3.5; D—Fry (Leo) 108-8