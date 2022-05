Quintana 5 4 2 2 1 3

Thmpsn W,1-3 1 1 0 0 1 1

Stratton H,2 1 2 0 0 0 2

Bednar S,3-3 2 1 0 0 0 3

American League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 18 7 .720 — — 9-1 L-1 10-3 8-4 Toronto 16 10 .615 2½ — 6-4 W-1 10-6 6-4 Tampa Bay 15 10 .600 3 — 7-3 W-3 9-7 6-3 Boston 10 15 .400 8 4 3-7 L-1 4-5 6-10 Baltimore 9 16 .360 9 5 3-7 W-1 6-6 3-10

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Minnesota 15 10 .600 — — 8-2 L-1 8-4 7-6 Chicago 11 13 .458 3½ 2½ 5-5 W-3 7-6 4-7 Cleveland 11 13 .458 3½ 2½ 4-6 W-1 4-4 7-9 Detroit 8 15 .348 6 5 2-8 L-1 5-9 3-6 Kansas City 8 15 .348 6 5 3-7 L-1 6-9 2-6

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 16 10 .615 — — 7-3 W-1 8-5 8-5 Houston 14 11 .560 1½ — 7-3 W-3 5-4 9-7 Seattle 12 13 .480 3½ 2 3-7 L-3 7-2 5-11 Texas 10 14 .417 5 3½ 5-5 W-4 4-9 6-5 Oakland 10 15 .400 5½ 4 2-8 L-6 4-9 6-6

Today

L.A. Angels (Ohtani 2-2) at Boston (Hill 0-1), 1:35 p.m.

Toronto (Berríos 2-0) at Cleveland (Civale 0-2), 6:10 p.m.

Minnesota (Archer 0-0) at Baltimore (Watkins 0-0), 7:05 p.m.

Detroit (Skubal 1-2) at Houston (Urquidy 2-1), 8:10 p.m.

Tampa Bay (McClanahan 1-2) at Seattle (Ray 2-2), 9:40 p.m.

Wednesday

Detroit 3, Pittsburgh 2, gm1

Pittsburgh 7, Detroit 2, gm2

St. Louis 10, Kansas City 0

San Diego 5, Cleveland 4, gm1

Cleveland 6, S. Diego 5, 10 inn, gm2

Houston 7, Seattle 2

Tampa Bay 3, Oakland 0

L.A. Angels 10, Boston 5, 10 inn.

Baltimore 9, Minnesota 4

Toronto 2, N.Y. Yankees 1

Texas 2, Philadelphia 1, 10 inn.

White Sox 4, Chicago Cubs 3

Friday

Kansas City at Baltimore, 7:05 p.m.

Texas at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

White Sox at Boston, 7:10 p.m.

Toronto at Cleveland, 7:10 p.m.

Detroit at Houston, 8:10 p.m.

Oakland at Minnesota, 8:10 p.m.

Washington at Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Seattle, 9:40 p.m.

National League

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away New York 18 9 .667 — — 6-4 L-1 9-5 9-4 Miami 12 12 .500 4½ 2 6-4 L-4 6-7 6-5 Atlanta 12 15 .444 6 3½ 5-5 W-1 6-7 6-8 Philadelphia 11 14 .440 6 3½ 5-5 L-3 8-7 3-7 Washington 9 16 .360 8 5½ 3-7 W-2 3-11 6-5

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Milwaukee 16 8 .667 — — 8-2 W-1 8-4 8-4 St. Louis 14 10 .583 2 — 5-5 W-1 7-5 7-5 Pittsburgh 10 14 .417 6 4 3-7 W-1 5-7 5-7 Chicago 9 15 .375 7 5 3-7 L-2 4-8 5-7 Cincinnati 3 20 .130 12½ 10½ 1-9 L-7 1-7 2-13

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away Los Angeles 15 7 .682 — — 6-4 W-2 9-2 6-5 San Diego 16 9 .640 ½ — 7-3 L-1 6-4 10-5 San Francisco 14 9 .609 1½ — 6-4 L-2 6-5 8-4 Colorado 13 10 .565 2½ ½ 5-5 L-1 9-5 4-5 Arizona 13 13 .500 4 2 7-3 W-3 5-7 8-6

Today

Cincinnati (Greene 1-3) at Milwaukee (Houser 2-2), 1:40 p.m.

Washington (Sanchez 1-1) at Colorado (Senzatela 2-1), 3:10 p.m.

N.Y. Mets (Walker 0-0) at Philadelphia (Nola 1-3), 6:45 p.m.

Miami (Luzardo 2-1) at San Diego (Martinez 1-2), 9:40 p.m.

St. Louis (Mikolas 1-1) at San Francisco (Webb 3-1), 9:45 p.m.

Wednesday

Detroit 3, Pittsburgh 2, gm1

Pittsburgh 7, Detroit 2, gm2

Arizona 8, Miami 7

St. Louis 10, Kansas City 0

San Diego 5, Cleveland 4, gm1

Cleveland 6, S. Diego 5, 10 inn, gm2

Atlanta 9, N.Y. Mets 2

Texas 2, Philadelphia 1, 10 inn.

White Sox 4, Chicago Cubs 3

Cincinnati at Milwaukee, late

Washington at Colorado, late

San Francisco at L.A. Dodgers, late

Friday

Dodgers at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 7:05 p.m.

Milwaukee at Atlanta, 7:20 p.m.

Washington at Angels, 9:38 p.m.

Colorado at Arizona, 9:40 p.m.

Miami at San Diego, 9:40 p.m.

St. Louis at San Fran., 10:15 p.m.

IP H R ER BB SO

Detroit

Faedo 5 8 2 2 1 1 Hutchsn L,0-2 1 1 2 2 3 1 Vest 2 0 0 0 0 1 Jiménez 1 2 3 3 1 0

Hutchison pitched to 2 batters in the 7th.

HBP—Vest (Hayes). WP—Vest.

Umpires—Home, Adam Beck; First, Mark Carlson; Second, Ryan Additon; Third, Charlie Ramos. T—3:07. A—15,150 (41,083).

GAME ONE

SAN DIEGO 5,

CLEVELAND 4

San Diego Cleveland ab r h bi ab r h bi Grisham cf 4 0 0 0 Straw cf 4 1 0 0 Crnenwrth 2b 3 2 0 1 Kwan rf 5 0 1 1 Machado 3b 4 1 2 2 Ramírez 3b 3 1 0 0 Profar lf 3 0 0 0 Miller dh 4 1 1 0 Hosmer 1b 4 0 1 1 Naylor 1b 4 0 2 2 Kim ss 4 1 1 0 Rosario ss 3 0 1 1 Beaty dh 4 1 1 0 Giménez 2b 4 0 0 0 Nola c 4 0 1 1 Maile c 3 1 1 0 Thompson rf 3 0 0 0 Palacios lf 4 0 1 0 Totals 33 5 6 5 Totals 34 4 7 4 San Diego 102 002 000—5 Cleveland 001 020 100—4

E—Naylor (1). LOB—San Diego 7, Cleveland 9. 2B—Kim (4), Nola (2), Maile (3), Naylor (3). HR—Machado (5). SB—Ramírez (2), Straw (6). SF—Cronenworth (2).

IP H R ER BB SO

San Diego

Clevinger 4 2/3 4 3 3 3 4 Wilson W,3-0 1/3 1 0 0 2 1 Crismatt H,2 2 2 1 1 1 0 García H,4 1 0 0 0 0 0 Rgers S,10-11 1 0 0 0 0 0

Cleveland

Plesac L,1-3 5 5 5 4 4 4 De Los Santos 1 1 0 0 1 2 Hentges 2 0 0 0 0 3 Shaw 1 0 0 0 0 1

Plesac pitched to 2 batters in the 6th.

Umpires—Home, Shane Livensparger; First, Nate Tomlinson; Second, Phil Cuzzi; Third, Cory Blaser. T—3:15.

GAME TWO

CLEVELAND 6,

SAN DIEGO 5, 10 INN.