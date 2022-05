HIGH SCHOOLS

Baseball

NORWELL 14, NEW HAVEN 3

Norwell 180 001 4 — 14 16 1 New Haven 100 101 0 — 3 5 5

WP—Bailey. LP—Carter. 2B—Bailey (Nor), Shelton (Nor) 2, Bolyn (Nor), Bodenheimer (Nor), Leidig (Nor). HR—Shelton (Nor), Bolyn (Nor).

WARSAW 2, WAWASEE 1, 9 INN.

Warsaw 000 001 001 — 2 3 2 Wawasee 000 001 000 — 1 5 2

WP—Bailey. LP—Slabaugh. 2B—Polk (War), Miller (War), G. Brooks (Waw).

Golf

SNIDER 179, WOODLAN 183

At Whispering Creek

Snider: White 46, Amin 43, Schenkel 42, Wolf 48, Schaller 49

Woodlan: Carvey 40, Mason 48, Fleek 54, Roth 48, Moore 47

NORTHRIDGE 153, WARSAW 155, MISHAWAKA 191

At Meadow Valley

Northridge: Reschly 36, Miller 37, Cob. Hochstetler 39, Con. Hochstetler 41, Maxey 44

Warsaw: Hoskins 36, Brander 40, Buck 40, Gould 42, Hildebrand 39

Mishawaka: Pamachena 42, Smith 46, Dickerson 52, Fisher 51, Roop 58

WAWASEE 169, TIPP. VALLEY 181

At Round Barn

Wawasee: J. Finlinson 40, R. Finlinson 41, Everingham 43, Dyson 49, Clevenger 45

Tippecanoe Valley: Miller 40, McBrier 47, Young 45, Love 49, Cumberland 51

Softball

LEO 10, BELLMONT 0

Bellmont 000 000 — 0 1 2 Leo 140 203 — 10 5 0

WP—Arroyo. LP—Bleke.

WAWASEE 12, WARSAW 8

Wawasee 000 137 1 — 12 16 1 Warsaw 103 130 0 — 8 12 1

WP—Allen. LP—Bowers. 2B—Duncan (Waw), Gross (Waw), Sleeth (War), Ousley (War), M. Holder (War), Landis (War). 3B—M. Holder (War).

HERITAGE 4, WOODLAN 0

Heritage 000 220 0 — 4 7 0 Woodlan 000 000 0 — 0 2 0

WP—Fuller. LP—Horn. 2B—Ulmer (W).

COLUMBIA 12, NEW HAVEN 0

Linescore and New Haven statistics not available.

WP—N. Haselby. 2B—Lickey (CC). 3B—N. Haselby (CC), Lickey (CC).

Tennis

SNIDER 4, BISHOP LUERS 1

Burton (BL) d. Borton 6-2, 3-6, 6-4; Miguel (S) d. Godfray 3-6, 6-4, 7-6 (1); Henry (S) d. Dippold 7-5, 6-2; Matthias/Schumm (S) d. Stabler/Burton 6-4, 6-1; McGillicuddy/Schroeder (S) d. Cicchiello/Dippold 6-1, 6-4

CONCORDIA 5, WAYNE 0

Dolde d. Bunkowske 6-0, 6-0; Jansing d. Sells 6-1, 6-2; Smith d. Jordan 6-1, 6-0; Pennekamp/Bean d. Lacey/Huff 6-0, 6-2; Linder/Jones d. Vergara/Summers 6-0, 6-0

EAST NOBLE 3, LEO 2

Runestad (L) d. Mynhier 6-0, 6-0; Brandenberger (L) d. Mosley 6-1, 6-3; Potts (EN) d. Bonecutter 6-1, 6-3; Walmsley/Edwards (EN) d. Marquardt/Merkler 6-4, 6-1; Bona/Arnold (EN) d. Kissner/Lomont 6-2, 6-2

BELLMONT 5, HUNTINGTON NORTH 0

Selking d. Kline 6-2, 6-0; Faurote d. Leudemann 7-5, 6-4; Jin d. Burnan 6-0, 6-4; Schirack/Kintz d. Bonewitz/Betterly 1-6, 6-2, 6-2; Ortiz/Jackson d. Leighty/Szelis 7-5, 4-6, 7-6 (8-6)

WARSAW 3, CONCORD 2

Lind (W) d. C. Steele 6-0, 6-0; Nicholas (W) d. Williams 6-3, 6-2; Schrock (C) d. Brouwer 6-2, 6-3; Frazzetta/Mishler (W) d. K. Steele/Westlake 6-2, 6-2; Burkert/May (C) d. Wiedeman/Landwerlen 6-0, 4-6, 6-0

HOMESTEAD 5, CANTERBURY 0

Cook d. Wallstrom 6-2, 6-0; Topmiller d. Kulkarni 6-2, 6-0; Kelly d. Samba-Norwalk 7-6, 7-5; Stout/Zitlaw d. Babu/Webster 6-0, 6-1; Schilt/Blaufuss d. Jellison/True 7-5, 6-4

Track & Field

GIRLS

SAC MEET

Team scores: 1. Northrop 177, 2. Concordia 91, 3. Snider 89, 4. North Side 87, 5. Bishop Dwenger 84, 6. South Side 32, 7. Wayne 28, 8. Bishop Luers 27

3200R—Concordia 10:16.61; 100H—Patterson (Nrp) 14.86; 100—Vaughn (Nrp) 12.71; 1600—Panning (Con) 5:19.63; 400R—Northrop 48.76; 400—Brinkley (NS) 1:01.16; 300H—Patterson (Nrp) 46.71; 800—Woods (BD) 2:23.66; 200—Vaughn (Nrp) 26.17; 3200—Walda (SS) 11:11.51; 1600R—Northrop 4:18.05; HJ—Byrd (Sni) 5-1; PV—Gillie (SS) 10-0; LJ—Patterson (Nrp) 18-1; D—Anderson (Sni) 121-6; SP—Anderson (Sni) 42-8