AUTO RACING

Cup Series

GOODYEAR 400 LINEUP

After Saturday qualifying; race today

At Darlington, S.C.

Lap length: 1.37 miles

(Car number in parentheses)

1. (22) Joey Logano, Ford, 170.720 mph.

2. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 170.236.

3. (20) Christopher Bell, Toyota, 169.818.

4. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 169.292.

5. (18) Kyle Busch, Toyota, 169.216.

6. (45) Kurt Busch, Toyota, 169.123.

7. (12) Ryan Blaney, Ford, 168.955.

8. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 168.839.

9. (24) William Byron, Chev., 168.636.

10. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 168.451.

11. (43) Erik Jones, Chevrolet, 168.845.

12. (10) Aric Almirola, Ford, 168.723.

13. (14) Chase Briscoe, Ford, 168.682.

14. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 168.422.

15. (48) Alex Bowman, Chev., 168.290.

16. (34) Michael McDowell, Frd, 167.590.

17. (23) Bubba Wallace, Toyota, 167.556.

18. (17) Chris Buescher, Ford, 167.499.

19. (2) Austin Cindric, Ford, 167.373.

20. (99) Daniel Suárez, Chev., 167.356.

21. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 167.203.

22. (11) Denny Hamlin, Toyota, 167.089.

23. (6) Brad Keselowski, Ford, 167.055.

24. (16) Daniel Hemric, Chev., 166.840.

25. (21) Harrison Burton, Ford, 166.806.

26. (47) R. Stenhouse Jr, Chev., 166.388.

27. (38) Todd Gilliland, Ford, 166.141.

28. (41) Cole Custer, Ford, 165.793.

29. (31) Justin Haley, Chevrolet, 165.788.

30. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 164.810.

31. (51) Cody Ware, Ford, 163.625.

32. (15) JJ Yeley, Ford, 162.883.

33. (77) Landon Cassill, Chev., 161.939.

34. (9) Chase Elliott, Chevrolet, .000.

35. (4) Kevin Harvick, Ford, .000.

36. (78) BJ McLeod, Ford, .000.

Xfinity Series

MAHINDRA ROXOR 200

At Darlington, S.C.

Lap length: 1.37 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Justin Allgaier, Chevrolet, 147 laps, 55 points.

2. (4) Noah Gragson, Chevrolet, 147, 55.

3. (8) Riley Herbst, Ford, 147, 41.

4. (23) John H. Nemechek, Toy., 147, 0.

5. (7) Sam Mayer, Chevrolet, 147, 36.

6. (13) Landon Cassill, Chev., 147, 34.

7. (6) Brandon Jones, Toyota, 147, 30.

8. (5) AJ Allmendinger, Chev., 147, 37.

9. (12) Austin Hill, Chevrolet, 147, 28.

10. (11) Daniel Hemric, Chev., 147, 27.

11. (9) Ryan Sieg, Ford, 147, 30.

12. (31) Kyle Weatherman, Chv., 147, 25.

13. (16) Brett Moffitt, Chevrolet, 147, 24.

14. (15) Jeb Burton, Chevrolet, 147, 23.

15. (14) Anthony Alfredo, Chev., 147, 22.

16. (1) Ty Gibbs, Toyota, 147, 39.

17. (36) T. Joe Martins, Chev., 147, 20.

18. (2) Josh Berry, Chevrolet, 147, 32.

19. (18) Alex Labbe, Chevrolet, 147, 18.

20. (35) Stefan Parsons, Chev., 147, 17.

21. (24) Ryan Vargas, Chevrolet, 147, 16.

22. (32) Mason Massey, Chev., 147, 15.

23. (30) Bayley Currey, Chev., 147, 14.

24. (29) Patrick Emerling, Chev., 147, 13.

25. (20) JJ Yeley, Toyota, 147, 12.

26. (34) Tyler Reddick, Chevrolet, 147, 0.

27. (27) David Starr, Ford, 147, 10.

28. (37) Josh Bilicki, Chevrolet, 147, 9.

29. (22) Jeremy Clements, Chev., 147, 8.

30. (28) Ryan Truex, Toyota, 147, 11.

31. (33) Matt Mills, Chevrolet, 147, 6.

32. (26) Kyle Sieg, Ford, 147, 5.

33. (38) Timmy Hill, Toyota, 147, 0.

34. (25) Josh Williams, Chevrolet, 144, 3.

35. (17) Brandon Brown, Chev., 142, 2.

36. (21) Joe Graf Jr, Ford, 135, 1.

37. (19) Myatt Snider, Chevrolet, 73, 1.

38. (10) Sheldon Creed, Chevrolet, 16, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 107.591 mph.

Time of Race: 1 hr., 51 min., 59 sec.

Margin of Victory: 0.259 seconds.

Caution Flags: 8 for 33 laps.

Lead Changes: 13 among 6 drivers.

Lap Leaders: T.Gibbs 0-13; N.Gragson 14-17; T.Gibbs 18-22; N.Gragson 23-48; M.Mills 49; J.Allgaier 50-78; N.Gragson 79-91; J.Allgaier 92-121; N.Gragson 122; J.Allgaier 123-137; N.Gragson 138; T.Reddick 139-140; A.Allmendinger 141-145; J.Allgaier 146-147

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Allgaier, 4 times for 76 laps; N.Gragson, 5 times for 45 laps; T.Gibbs, 2 times for 18 laps; A.Allmendinger, 1 time for 5 laps; T.Reddick, 1 time for 2 laps; M.Mills, 1 time for 1 lap.

Wins: T.Gibbs, 3; N.Gragson, 2; A.Allmendinger, 1; J.Allgaier, 1; J.Berry, 1; B.Jones, 1; A.Hill, 1.

Top 16 in Points: 1. A.Allmendinger, 464; 2. N.Gragson, 439; 3. T.Gibbs, 423; 4. J.Allgaier, 372; 5. J.Berry, 371; 6. B.Jones, 347; 7. S.Mayer, 333; 8. R.Herbst, 318; 9. R.Sieg, 317; 10. A.Hill, 302; 11. L.Cassill, 299; 12. D.Hemric, 286; 13. A.Alfredo, 264; 14. J.Burton, 224; 15. S.Creed, 218; 16. B.Moffitt, 215.

Formula One

MIAMI GRAND PRIX LINEUP

After Saturday qualifying; race today

At Miami, Fla.

Lap length: 5.41 kilometers

Third session

1. Charles Leclerc, Monaco, 1 minute, 28.796 seconds.

2. Carlos Sainz Jr, Spain, 1:28.986.

3. Max Verstappen, Neth., 1:28.991.

4. Sergio Perez, Mexico, 1:29.036.

5. Valtteri Bottas, Finland, 1:29.475.

6. Lewis Hamilton, Gr. Britain, 1:29.625.

7. Pierre Gasly, France, 1:29.690.

8. Lando Norris, Great Britain, 1:29.750.

9. Yuki Tsunoda, Japan, 1:29.932.

10. Lance Stroll, Canada, 1:30.676.

Eliminated after second session

11. Fernando Alonso, Spain, 1:30.160.

12. George Russell, Gr. Britain, 1:30.173.

13. Sebastian Vettel, Germany, 1:30.214.

14. Daniel Ricciardo, Australia, 1:30.310.

15. Mick Schumacher, Ger., 1:30.423.

Eliminated after first session

16. Kevin Magnussen, Den., 1:30.975.

17. Guanyu Zhou, China, 1:31.020.

18. Alexander Albon, Thailand, 1:31.266.

19. Nicholas Latifi, Canada, 1:31.325.