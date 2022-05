ab r h bi ab r h bi

Betts rf 5 1 2 5 Cntreras dh 4 2 3 1

Freeman 1b 4 0 1 0 Suzuki rf 4 0 1 0

T.Turner ss 5 0 0 0 Happ lf 3 0 0 1

Smith c 3 1 0 0 Wisdom 3b 3 0 0 0

Muncy 3b 2 1 0 0 Mdrigal 2b 1 0 0 0

J.Turner dh 2 1 0 0 Shwndl 1b 4 0 1 0

Bellinger cf 3 0 0 0 Villar 2b-3b 3 0 0 0

Taylor lf 4 0 0 0 Gomes c 4 0 0 0

Alberto 2b 1 1 0 1 Hoerner ss 4 0 1 0

Lux ph-2b 1 1 0 0 Hrmsillo cf 2 0 0 0

Hwrd ph-cf 2 0 0 0 Totals 30 6 3 6 Totals 34 2 6 2 Los Angeles 040 000 002—6 Chicago 100 010 000—2

LOB—Los Angeles 6, Chicago 7. 2B—Betts (3), Hoerner (4). 3B—Contreras (1), Suzuki (1). HR—Betts (5), Contreras (3).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Andrsn W,3-0 5 4 2 2 1 7 Hudson H,5 1 0 0 0 0 1 Graterol H,4 2 1 0 0 0 2 Kimbrel 1 1 0 0 1 1

Chicago

Norris L,0-2 1 1/3 0 3 3 3 1 Thompson 2 2/3 1 1 1 3 4 Martin 1 0 0 0 0 1 Wick 1 0 0 0 2 1 Effross 1 0 0 0 0 1 Givens 1 0 0 0 0 1 Robertson 1 2 2 2 1 1

WP—Wick. Umpires—Home, Jeremy Riggs; First, Laz Diaz; Second, Stu Scheuwater; Third, Alex MacKay. T—3:05. A—31,520 (41,649).

GAME ONE

CINCINNATI 9,

PITTSBURGH 2

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi Gamel rf 4 1 3 1 Naquin rf 4 1 1 3 B.Reynlds cf 3 0 0 0 Drry 2b-3b 4 2 2 1 Hayes 3b 4 0 1 1 Pham dh 4 1 0 0 Vogelbach dh 4 0 0 0 Mstakas 3b 2 1 0 0 Chavis 1b 4 0 0 0 Rnlds pr-2b 0 1 0 0 VanMetr 2b-c 4 0 0 0 Stephnsn c 4 1 3 4 Castillo ss 3 0 1 0 Moran 1b 3 1 1 0 Suwinski ph 1 0 0 0 Farmer ss 4 0 0 0 Marisnick lf 3 0 1 0 Friedl lf 2 0 1 1 Tsutsugo ph 0 0 0 0 Almra Jr. cf 4 1 0 0 Pérez c 3 1 2 0 Tucker pr-2b 1 0 0 0 Totals 34 2 8 2 Totals 31 9 8 9 Pittsburgh 001 001 000—2 Cincinnati 200 000 07x—9

E—Hayes (4), Brubaker (1), Sulser (1). DP—Pittsburgh 1, Cincinnati 1. LOB—Pittsburgh 7, Cincinnati 6. 2B—Gamel (5), Marisnick (2), Stephenson 2 (2), Naquin (6), Drury (5). SF—Friedl (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh

Brubaker 5 3 2 2 2 9 Banda 2/3 1 0 0 0 1 Crowe L,1-2 1 1/3 2 4 3 2 0 Sulser 1 2 3 0 1 1

Cincinnati

Overton 5 1/3 6 2 2 0 4 Cessa 1 2/3 0 0 0 0 2 Sims W,1-0 1 2 0 0 1 3 Strickland 1 0 0 0 1 3

HBP—Brubaker (Moustakas), Crowe (Drury). WP—Crowe. Umpires—Home, Will Little; First, Charlie Ramos; Second, Greg Gibson; Third, Nick Mahrley. T—3:09. A—9,267 (42,319).

GAME TWO

PITTSBURGH 8,

CINCINNATI 5

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi Gamel lf 5 1 2 2 Naquin rf 4 1 0 0 Marisnick lf 0 0 0 0 Drury 3b 4 2 3 4 B.Reynlds cf 5 1 2 1 Pham lf 4 0 0 0 Hayes 3b 5 1 3 0 Mstakas dh 5 0 2 1 Vogelbach dh 4 1 0 0 Moran 1b 4 0 0 0 Tsutsugo 1b 4 1 1 2 Farmer ss 3 0 0 0 Chavis pr-1b 0 0 0 0 Friedl cf 4 1 1 0 Castillo ss 4 1 2 1 M.Rnlds 2b 2 0 1 0 Suwinski rf 3 1 1 1 Garcia c 2 1 0 0 Knapp c 4 0 0 0 Stpnsn ph-c 1 0 0 0 Tucker 2b 5 1 2 1 Totals 39 8 13 8 Totals 33 5 7 5 Pittsburgh 400 300 100—8 Cincinnati 200 300 000—5

DP—Pittsburgh 1, Cincinnati 1. LOB—Pittsburgh 10, Cincinnati 8. 2B—Hayes (7), Tucker (1), Suwinski (1), Drury 2 (7), Moustakas (3). HR—B.Reynolds (3), Tsutsugo (1), Castillo (2), Gamel (2), Drury (5).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh

Keller 4 1/3 6 5 5 3 3 Hmbre W,2-0 2/3 0 0 0 0 0 Kranick H,1 2 1 0 0 2 3 Stratton H,3 1 0 0 0 1 1 Bednar S,4-4 1 0 0 0 0 3

Cincinnati

Moreta 1/3 2 2 2 0 1 Diehl L,0-1 2/3 2 2 2 0 0 Dugger 3 5 3 3 1 5 Díaz 1 0 0 0 1 1 Santillan 1 2/3 2 1 1 1 4 Hoffman 1 1/3 1 0 0 1 1 Solomon 1 1 0 0 1 2

HBP—Keller (Naquin), Díaz (Suwinski). WP—Kranick, Dugger, Díaz. Umpires—Home, Rob Drake; First, Greg Gibson; Second, Nick Mahrley; Third, Charlie Ramos. T—3:46. A—21,448 (42,319).

LATE FRIDAY

HOUSTON 3, DETROIT 2

Detroit Houston ab r h bi ab r h bi Grossman rf 3 1 0 0 Altuve 2b 3 0 2 0 Báez ss 4 0 1 0 Brantley lf 4 0 1 0 Cabrera dh 4 0 0 0 Bregmn 3b 2 0 0 0 Candelario 3b 4 0 0 1 Alvarez dh 3 0 0 0 H.Castro 1b 4 1 1 0 Gurriel 1b 4 0 0 0 Schoop 2b 2 0 0 0 Tucker rf 4 0 1 0 W.Castro lf 3 0 0 0 Peña ss 4 1 1 0 Barnhart c 3 0 0 1 McCrmk cf 4 1 1 2 Baddoo cf 3 0 0 0 Mldnado c 3 1 1 1 Totals 30 2 2 2 Totals 31 3 7 3 Detroit 011 000 000—2 Houston 030 000 00x—3

E—Altuve (1), Bregman (1). LOB—Detroit 3, Houston 9. 2B—Peña (4). HR—McCormick (2), Maldonado (2). SB—Tucker (5).

IP H R ER BB SO

Detroit

Brieske L,0-2 5 5 3 3 3 3 Lange 1 0 0 0 0 0 Barnes 2/3 1 0 0 1 0 Chafin 1/3 1 0 0 1 0 Jiménez 1 0 0 0 0 0

Houston

Garcia W,2-1 7 2 2 1 2 9 Maton H,5 1 0 0 0 0 1 Montero S,3-3 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, John Libka; First, Adrian Johnson; Second, Jim Reynolds; Third, Dan Bellino. T—3:06. A—38,020 (41,168).

Midwest League

East Division

W L Pct. GB Dayton (Cincinnati) 18 7 .720 — Great Lakes (Dodgers) 14 12 .538 4½ Lake County (Cleve.) 12 13 .480 6 TINCAPS (San Diego) 12 14 .462 6½ Lansing (Oakland) 11 15 .423 7½ West Michigan (Det.) 9 17 .346 9½

West Division

W L Pct. GB Cedar Rapids (Minn.) 18 8 .692 — Wisconsin (Milwaukee) 16 10 .615 2 South Bend (Cubs) 14 12 .538 4 Peoria (St. Louis) 12 14 .462 6 Quad Cities (Kan. City) 11 15 .423 7 Beloit (Miami) 8 18 .308 10

Friday

Great Lakes 5, Beloit 2

South Bend 4, Peoria 2

Lansing 6, West Michigan 5, 10 inn.

Quad Cities 6, Cedar Rapids 2

Wisconsin 3, TINCAPS 2

Lake County at Dayton, ppd.

Saturday

Wisconsin 6, TINCAPS 3

South Bend 3, Peoria 2, gm1

South Bend 4, Peoria 0, gm2

Lake County 2, Dayton 0, gm1

Lake County 4, Dayton 3, gm2

Great Lakes 8, Beloit 3

Cedar Rapids 6, Quad Cities 2

West Michigan 11, Lansing 10, 10 inn.

Today

Lake County at Dayton, 1:05 p.m.

West Michigan at Lansing, 1:05 p.m.

Beloit at Great Lakes, 1:05 p.m.

Peoria at South Bend, 2:05 p.m.

TINCAPS at Wisconsin, 2:10 p.m.

Quad Cities at Cedar Rapids, 3:05 p.m.

Monday

No games scheduled

TIMBER RATTLERS 6, TINCAPS 3

Fort Wayne Wisconsin ab r h bi ab r h bi Rosier lf 3 1 0 0 Black dh 3 2 0 0 Hassell III dh 4 0 1 2 Warren 3b 4 0 0 0 Mears cf 3 1 2 1 Gray Jr. cf 3 1 1 2 Valenzuela c 4 0 0 0 Miller c 2 2 2 1 Dale ss 4 0 0 0 Clarke 1b 1 1 0 0 Lopez 3b 4 0 0 0 Peters lf 3 0 1 1 Solarte rf 2 0 0 0 Murray 2b 2 0 0 0 Basabe 1b 3 0 0 0 Bello rf 4 0 1 2 Reyes 2b 3 1 2 0 Pinero ss 4 0 0 0 Totals 30 3 5 3 Totals 26 6 5 6 Fort Wayne 000 001 020—3 Wisconsin 203 100 00x—6

2B—Hassell III, Miller. 3B—Reyes. HR—Mears, Gray Jr.. LOB—Fort Wayne 7, Wisconsin 7. SB—Rosier, Black 4, Miller, Bello, Murray. CS—Murray, Miller. E—Warren.

IP H R ER BB SO

Fort Wayne

Denz L,0-2 2 1/3 3 5 5 5 2 Reynolds 1 2/3 2 1 1 1 3 Boyd 1 0 0 0 1 1 Sung 2 0 0 0 1 3 Mayberry 1 0 0 0 1 2

Wisconsin

Smith W,1-1 5 1 0 0 3 7 Schanuel 2 1 1 1 1 3 Sierra 0 3 2 2 1 0 Robinson S,5 2 0 0 0 2 2

WP—Reynolds. HBP—Black (by Reynolds). Umpires—HP: Kyle Stutz; 1B: Glen Meyerhofer. T—2:41. A—3,511.

