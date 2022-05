Baseball

CROSSROADS LEAGUE TOURNAMENT

Saturday

Indiana Wesleyan 4, Marian 2

Taylor 9, Spring Arbor 2

Saint Francis 5, Mt. Vernon Naz. 4

Huntington 8, Bethel 0

Monday

Marian vs. Spring Arbor, 10 a.m.

Mt. Vernon Naz. vs. Bethel, 10 a.m.

Indiana Wesleyan vs. Taylor, 1 p.m.

Saint Francis vs. Huntington, 1 p.m.

G6 winner vs. G7 loser, 4 p.m.

G5 winner vs. G8 loser, 7 p.m.

Tuesday

G7 winner vs. G8 winner, noon

G9 winner vs. G10 winner, 3:30 p.m.

G12 winner vs. G11 loser, 7 p.m.

Wednesday

G11 winner vs. G13 winner, 3 p.m.

G11 winner vs. G13 winner, 6 p.m. (if nec.)

WHAC TOURNAMENT

Pod B

at UNOH

Thursday

Indiana Tech 2, Concordia 1

UNOH 4, Concordia 2

Saturday

UNOH 4, Indiana Tech 3, 10 inn.

UNOH 4, Indiana Tech 3, 10 inn.

Softball

CROSSROADS LEAGUE TOURNAMENT

At Marian

Wednesday

Indiana Wesleyan 6, Spring Arbor 2

Marian 7, Huntington 6

Taylor 4, Saint Francis 1

Mt. Vernon Naz. 7, Goshen 3

Indiana Wesleyan 2, Taylor 1, 8 inn.

Marian 8, Mt. Vernon Naz. 0, 6 inn.

Spring Arbor 5, Saint Francis 4

Huntington 5, Goshen 2

Thursday

Taylor 11, Huntington 2, 5 inn.

Spring Arbor 9, Mt. Vernon Naz. 1, 5 inn.

Saturday

Indiana Wesleyan 6, Marian 5, 9 inn.

Taylor 6, Spring Arbor 2

Monday

Taylor vs. Marian, 11 a.m.

Indiana Wesleyan vs. G13 winner, 1 p.m.

Indiana Wesleyan vs. G13 winner, TBD (if nec.)

WHAC TOURNAMENT

Wednesday

Madonna 8, Siena Heights 5

Aquinas 2, Indiana Tech 0

UM-Dearborn 7, Lawrence Tech 2

UNOH 4, Cornerstone 0

Indiana Tech 8, Siena Heights 4

Cornerstone 9, Lawrence Tech 8, 9 inn.

Madonna 3, Aquinas 2

UM-Dearborn 5, UNOH 1

Thursday

UNOH 3, Indiana Tech 2

Aquinas 8, Cornerstone 5

UM-Dearborn 6, Madonna 2

Aquinas 6, UNOH 5

Monday

Madonna vs. Aquinas, 1 p.m.

UM-Dearborn vs. G13 winner, 3 p.m.

UM-Dearborn vs. G13 winner, to follow (if nec.)

MIAA TOURNAMENT

Thursday

Trine 1, Alma 0

Calvin 3, Hope 0

Hope 8, Alma 3

Saturday

Trine 5, Calvin 0

Hope 9, Calvin 6

Trine 6, Hope 1

Volleyball

MEN

NCAA TOURNAMENT

Thursday

Semifinals

Long Beach St. 3, UCLA 2

Hawaii 3, Ball St. 2

Saturday

National Championship

Hawaii 3, Long Beach St. 0