PGA

WELLS FARGO CHAMPIONSHIP

At TPC Potomac at Avenel Farm

At Potomac, Md.

Yardage: 7,160; Par: 70

Third Round

Keegan Bradley 70-65-67—202 Max Homa 67-66-71—204 James Hahn 66-68-72—206 Anirban Lahiri 68-68-70—206 Matt Fitzpatrick 68-68-71—207 Brian Harman 69-66-73—208 Luke List 68-66-74—208 Denny McCarthy 65-69-74—208 Rory McIlroy 67-73-68—208 Chad Ramey 69-66-73—208 Matthew Wolff 65-73-70—208 Cameron Young 68-71-69—208 Jason Day 63-67-79—209 Si Woo Kim 67-72-70—209 Kyoung-Hoon Lee 66-73-70—209 C.T. Pan 68-71-70—209 Nick Taylor 67-73-69—209 Jhonattan Vegas 68-69-72—209 Corey Conners 69-71-70—210 Lanto Griffin 70-69-71—210 Kurt Kitayama 67-67-76—210 Turk Pettit 67-72-71—210 Adam Schenk 69-68-73—210 Michael Gligic 71-69-71—211 Mackenzie Hughes 66-73-72—211 Stephan Jaeger 67-71-73—211 Hank Lebioda 68-70-73—211 Troy Merritt 71-69-71—211 Scott Piercy 67-71-73—211 J.T. Poston 68-69-74—211 Tony Finau 69-69-74—212 Rickie Fowler 66-72-74—212 Sergio Garcia 67-71-74—212 Tyrrell Hatton 70-66-76—212 Russell Knox 68-72-72—212

Champions

MITSUBISHI ELECTRIC CLASSIC

At TPC Sugarloaf

At Duluth, Ga.

Yardage: 7,179; Par: 72

Second Round

David Toms 65-71—136 Ken Duke 65-73—138 Fred Couples 70-70—140 Ernie Els 72-68—140 Steve Flesch 67-73—140 Jay Haas 71-69—140 Mark Walker 68-72—140 Retief Goosen 74-67—141 Miguel Angel Jimenez 70-71—141 Colin Montgomerie 72-69—141 Brett Quigley 72-69—141 Steve Stricker 68-73—141 David Branshaw 72-70—142 Paul Broadhurst 68-74—142 Glen Day 69-73—142 Scott Dunlap 69-73—142 Padraig Harrington 69-73—142 Steve Jones 70-72—142 Tim Petrovic 74-68—142 Kirk Triplett 69-73—142 Duffy Waldorf 70-72—142 Robert Karlsson 68-75—143 Rod Pampling 70-73—143 Tom Pernice 69-74—143 John Senden 71-72—143 Michael Allen 71-73—144 Billy Andrade 69-75—144 Woody Austin 70-74—144 Olin Browne 77-67—144 Alex Cejka 70-74—144 Chris DiMarco 71-73—144 Jose Maria Olazabal 75-69—144 Y.E. Yang 70-74—144

DP World

BETFRED BRITISH MASTERS

At The Belfry - Brabazon Course

At Sutton Coldfield, United Kingdom

Yardage: 7,328; Par: 72

Third Round