HIGH SCHOOLS

Baseball

CARROLL 13, PLYMOUTH 1

Carroll 432 40 — 13 11 0 Plymouth 100 00 — 1 4 3

WP—Worrel. LP—Aker. 2B—Sinish (C), Starks (C), Dierckman (C), Pittman (P), Feece (P).

CARROLL 8, PENN 5

Carroll 060 020 0 — 8 13 1 Penn 011 012 0 — 5 12 2

WP—Malott. LP—Gregory. 2B—Saunders (C), Lehmann (P), Tuesley (P). 3B—Kirk (C). HR—Malott (C).

NORWELL 5, GUERIN CATHOLIC 3

Norwell 001 121 0 — 5 11 1 Guerin Cath. 100 002 0 — 3 3 1

WP—Bolyn. LP—Cossell. 2B—D. Graft (N).

GUERIN CATHOLIC 2, NORWELL 0

Norwell 000 000 0 — 0 3 1 Guerin Cath. 000 200 x — 2 3 1

WP—Zimmerman. LP—Gaier. 2B—Novelen (GC).

NORTHROP 17, NORTH SIDE 6

North Side 201 30 — 6 5 8 Northrop 355 4x — 17 12 2

WP—Brooks. LP—Olivia. 2B—Siren (NP), Pandoff (NP), Schuhler 2 (NP); HR—Oliva (NS).

NORTHROP 13, NORTH SIDE 1

Northrop 431 41 — 13 9 2 North Side 010 00 — 1 4 2

WP—Sloniker. LP—Cox. 2B—Deck (NS), Siren (NP), Whitsett (NP), Jessup (NP); 3B—Whitsett (NP).

SNIDER 8, HOMESTEAD 4

Homestead 100 021 0 — 4 5 2 Snider 203 030 x — 8 9 4

WP—Fenn. LP—Graber. 2B—Dixon (H), Hinton (S), Logan (S); 3B—Leavell (S); HR—Weigert (H).

HOMESTEAD 8, SNIDER 1

Homestead 213 200 0 — 8 9 0 Snider 000 000 1 — 1 3 2

WP—Tinkel. LP—Martin. 2B—Dixon (H), Hinton (S).

WARSAW 10, ROCHESTER 5

Warsaw 130 104 1 — 10 12 4 Rochester 002 300 0 — 5 3 2

WP—Holterman. LP—Elliot. 2B—Shapiro (W) McGlothin 2 (R); HR—Shapiro (W), Sherman (W).

Golf

WESTFIELD SPRING PREVIEW

At Prarie View GC

Team scores: 1. Guerin Catholic 307, 2. Westfield 308, 3. Zionsville 312, 4. Bloomington South 315, 5. Carmel 317, 6. Warsaw 330, 7. Evansville North 333, 8. Valparaiso 334, T9. Hamilton SE 335, T9. Penn 335, T9. Bishop Dwenger 335, 12. Cathedral 338, T13. Center Grove 339, T13. Columbia City 339, 15. Brebeuf 342, T16. Leo 344, T16. Silver Creek 344, 18. Fishers 354, 19. Homestead 358, 20. Franklin Community 367, 21. Avon 416

Tennis

PENN 5, CARROLL 0

Hu d. Skender 6-3, 6-3; Pischalko d. Shoup 6-3, 6-0; Yoon d. Siegwarth 6-0, 6-4; Baker/Hurst d. Lash Trulock 6-0, 6-0; Langfeldt/Wolifer d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-1, 6-0.

CATHEDRAL 5, CAROLL 0

Carrillo d. Skender 6-1, 6-2; T. Wojtalik d. Shoup 6-0, 6-0; S. Wojtaliks d. Siegwarth 6-0, 6-0; Ireland/Foster d. Lash Trulock 6-1, 6-0; Kavanaugh/Russell d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-1, 6-0.

MUNSTER 3, CARROLL 2

Skender (C) d. Han 6-2, 4-6, 11-9; Fesko (M) d. Shoup 2-6, 6-1, 10-4; Siegwarth (C) d. Frazin 6-1, 6-1; Fuller/Glombicki (M) d. Lash/Trulock 6-1, 6-0; Porter/McVan (M) d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-1, 6-2.

Track & Field

NORTH SIDE UNIFIED RELAYS

Team scores

Pod 1: 1. Carroll 109, 2. Valparaiso 84, 3. East Noble 80

Pod 2: 1. Kokomo 76, 2. North Side 61.5, 3. Twin Lakes 43.5

Pod 3: 1. Delta 73, 2. New Haven 57, 3. Warsaw 46

Pod 4: 1. DeKalb 69.5, 2. Central Noble 32, 3. Norwell 31.5, 4. Muncie Central 21.5