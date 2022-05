AUTO RACING

Cup Series

GOODYEAR 400

At Darlington Raceway

At Darlington, S.C.

Lap length: 1.37 miles

(Start position in parentheses)

1. (1) Joey Logano, Ford, 293 laps, 58 points.

2. (10) Tyler Reddick, Chevrolet, 293, 37.

3. (29) Justin Haley, Chevrolet, 293, 34.

4. (35) Kevin Harvick, Ford, 293, 33.

5. (34) Chase Elliott, Chevrolet, 293, 35.

6. (3) Christopher Bell, Toyota, 293, 43.

7. (16) Michael McDowell, Ford, 293, 30.

8. (26) Ricky Stennhse Jr, Chevy, 293, 29.

9. (14) Austin Dillon, Chevrolet, 293, 28.

10. (20) Daniel Suárez, Chevy, 293, 28.

11. (12) Aric Almirola, Ford, 293, 28.

12. (21) Ty Dillon, Chevrolet, 293, 25.

13. (9) William Byron, Chevrolet, 293, 35.

14. (25) Harrison Burton, Ford, 293, 23.

15. (27) Todd Gilliland, Ford, 293, 22.

16. (18) Chris Buescher, Ford, 293, 21.

17. (7) Ryan Blaney, Ford, 293, 20.

18. (19) Austin Cindric, Ford, 293, 19.

19. (31) Cody Ware, Ford, 293, 18.

20. (13) Chase Briscoe, Ford, 293, 17.

21. (22) Denny Hamlin, Toyota, 292, 27.

22. (33) Landon Cassill, Chevy, 292, 0.

23. (32) JJ Yeley, Ford, 288, 0.

24. (4) Martin Truex Jr, Toyota, 263, 28.

25. (11) Erik Jones, Chevrolet, 262, 20.

26. (28) Cole Custer, Ford, 260, 11.

27. (17) Bubba Wallace, Toyota, 260, 11.

28. (6) Kurt Busch, Toyota, 260, 9.

29. (15) Alex Bowman, Chevrolet, 255, 8.

30. (8) Ross Chastain, Chevrolet, 194, 26.

31. (24) Daniel Hemric, Chevrolet, 188, 0.

32. (36) BJ McLeod, Ford, 184, 5.

33. (5) Kyle Busch, Toyota, 167, 11.

34. (23) Brad Keselowski, Ford, 166, 3.

35. (30) Corey Lajoie, Chevrolet, 152, 2.

36. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 112, 1.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 119.162 mph.

Time of Race: 3 hours, 21 minutes, 32 seconds.

Margin of Victory: .775 seconds.

Caution Flags: 9 for 47 laps.

Lead Changes: 24 among 13 drivers.

Lap Leaders: J.Logano 0; K.Larson 1-6; J.Logano 7; K.Larson 8-31; J.Logano 32; J.Yeley 33; J.Logano 34-61; Ky.Busch 62-79; J.Logano 80-93; C.Ware 94; J.Logano 95-135; Ky.Busch 136; E.Jones 137; K.Harvick 138; M.Truex 139-165; R.Chastain 166-191; D.Hamlin 192-199; J.Logano 200-208; D.Hamlin 209-242; M.Truex 243; C.Bell 244-246; T.Reddick 247-256; J.Logano 257-267; W.Byron 268-291; J.Logano 292-293

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Logano, 8 times for 107 laps; D.Hamlin, 2 times for 42 laps; K.Larson, 2 times for 30 laps; M.Truex, 2 times for 28 laps; R.Chastain, 1 time for 26 laps; W.Byron, 1 time for 24 laps; Ky.Busch, 2 times for 19 laps; T.Reddick, 1 time for 10 laps; C.Bell, 1 time for 3 laps; K.Harvick, 1 time for 1 lap; C.Ware, 1 time for 1 lap; J.Yeley, 1 time for 1 lap; E.Jones, 1 time for 1 lap.

Wins: W.Byron, 2; R.Chastain, 2; C.Elliott, 1; J.Logano, 1; Ky.Busch, 1; A.Bowman, 1; K.Larson, 1; C.Briscoe, 1; A.Cindric, 1; D.Hamlin, 1.

Top 16 in Points: 1. C.Elliott, 453; 2. W.Byron, 388; 3. R.Blaney, 388; 4. J.Logano, 374; 5. R.Chastain, 364; 6. Ky.Busch, 364; 7. M.Truex, 364; 8. A.Bowman, 357; 9. K.Larson, 336; 10. C.Bell, 327; 11. K.Harvick, 313; 12. A.Almirola, 311; 13. C.Briscoe, 287; 14. A.Dillon, 287; 15. T.Reddick, 286; 16. E.Jones, 282.

Formula One

F1 MIAMI GRAND PRIX

At Miami International Autodrome

At Miami, United States.

Lap length: 5.00 kilometers

(Start position in parentheses)

1. (3) Max Verstappen, 57 laps, 1:34:24.258, 26 points.

2. (1) Charles Leclerc, 57, +3.786 seconds, 18.

3. (2) Carlos Sainz Jr, 57, +8.229, 15.

4. (4) Sergio Perez, 57, +10.638, 12.

5. (12) George Russell, 57, +18.582, 10.

6. (6) Lewis Hamilton, 57, +21.368, 8.

7. (5) Valtteri Bottas, 57, +25.073, 6.

8. (20) Esteban Ocon, 57, +28.386, 4.

9. (11) Fernando Alonso, 57, +32.128, 2.

10. (18) Alexander Albon, 57, +32.365, 1.

11. (10) Lance Strol, 57, +37.026.

12. (9) Yuki Tsunoda, 57, +40.146.

13. (14) Daniel Ricciardo, 57, +40.902.

14. (19) Nicholas Latifi, 57, +49.936.

15. (15) M. Schumacher, 57, +1:13.305.

16. (16) Kevin Magnussen, dnf, 56.

17. (13) Sebastian Vette, dnf, 54.

18. (7) Pierre Gasly, dnf, 45.

19. (8) Lando Norris, dnf, 39.

20. (17) Guanyu Zhou, dnf, 6.

Driver Standings

1. Charles Leclerc, Ferrari, 104 points.

2. Max Verstappen, Red Bull Racing, 85.

3. Sergio Perez, Red Bull Racing, 66.

4. George Russell, Mercedes, 59.

5. Carlos Sainz Jr, Ferrari, 53.

6. Lewis Hamilton, Mercedes, 36.

7. Lando Norris, McLaren, 35.

8. Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing, 30.

9. Esteban Ocon, Alpine, 24.

10. Kevin Magnussen, Haas F1 Team, 15.

11. Daniel Ricciardo, McLaren, 11.

12. Yuki Tsunoda, Alphatauri, 10.

13. Pierre Gasly, Alphatauri, 6.

14. Sebastian Vettel, Aston Martin, 4.

15. Fernando Alonso, Alpine, 4.

16. Alexander Albon, Williams, 2.

17. Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing, 1.

18. Lance Stroll, Aston Martin, 1.

Manufacturers Standings

1. Ferrari, 157.

2. Red Bull Racing, 151.

3. Mercedes, 95.

4. McLaren, 46.

5. Alfa Romeo Racing, 31.

6. Alpine, 28.

7. Alphatauri, 16.

8. Haas F1 Team, 15.

9. Aston Martin, 5.

10. Williams, 2.