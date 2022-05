PGA

WELLS FARGO CHAMPIONSHIP

At TPC Potomac at Avenel Farm

At Potomac, Md.

Final Round

Max Homa 67-66-71-68—272 Keegan Bradley 70-65-67-72—274 Matt Fitzpatrick 68-68-71-67—274 Cameron Young 68-71-69-66—274 Rory McIlroy 67-73-68-68—276 Lanto Griffin 70-69-71-67—277 Stephan Jaeger 67-71-73-66—277 Anirban Lahiri 68-68-70-71—277 Stewart Cink 66-73-74-65—278 James Hahn 66-68-72-72—278 Brian Harman 69-66-73-70—278 Mackenzie Hughes 66-73-72-67—278 J.T. Poston 68-69-74-67—278 Adam Schenk 69-68-73-68—278 Jason Day 63-67-79-70—279 Kurt Kitayama 67-67-76-69—279 C.T. Pan 68-71-70-70—279 Chez Reavie 69-71-72-67—279 Nick Taylor 67-73-69-70—279 Jhonattan Vegas 68-69-72-70—279 Corey Conners 69-71-70-70—280 Rickie Fowler 66-72-74-68—280 Sergio Garcia 67-71-74-68—280 Chad Ramey 69-66-73-72—280 Ryan Armour 72-67-76-66—281 Luke Donald 71-68-75-67—281 Kyoung-Hoon Lee 66-73-70-72—281 Denny McCarthy 65-69-74-73—281 Austin Smotherman 68-71-73-69—281 Matthew Wolff 65-73-70-73—281 Luke List 68-66-74-74—282 Justin Lower 68-70-76-68—282 Matthew NeSmith 67-72-75-68—282 Turk Pettit 67-72-71-72—282 Russell Knox 68-72-72-71—283 Troy Merritt 71-69-71-72—283 Michael Gligic 71-69-71-73—284 Tyrrell Hatton 70-66-76-72—284 Si Woo Kim 67-72-70-75—284 Scott Piercy 67-71-73-73—284 Tony Finau 69-69-74-73—285 Russell Henley 68-72-74-71—285 Hank Lebioda 68-70-73-74—285 Rory Sabbatini 67-69-77-72—285 Dawie Van der Walt 69-70-76-70—285 Dylan Frittelli 71-69-74-72—286 David Lingmerth 71-69-72-74—286 Chase Seiffert 67-73-74-72—286 Kelly Kraft 70-70-74-73—287 Matt Kuchar 67-73-73-74—287 Paul Barjon 65-74-76-73—288 Joel Dahmen 64-75-76-73—288 Peter Malnati 67-73-77-71—288 Ben Martin 68-70-76-74—288 Brendan Steele 68-70-78-72—288 Abraham Ancer 69-68-76-76—289 Callum Tarren 65-74-77-73—289 Camilo Villegas 69-69-75-76—289 Ben Kohles 67-72-75-76—290 Henrik Norlander 70-69-75-76—290 Martin Laird 70-69-76-76—291

DP World

BETFRED BRITISH MASTERS

At The Belfry - Brabazon Course

At Sutton Coldfield, United Kingdom

Final Round

Thorbjorn Olesen 66-70-69-73—278 Sebastian Soderberg 70-68-73-68—279 Richie Ramsay 67-69-73-71—280 Connor Syme 74-68-68-70—280 Justin Walters 68-70-71-71—280 Chase Hanna 70-73-66-72—281 Hurly Long 67-68-73-73—281 Julien Brun 71-69-71-71—282 Jamie Donaldson 69-74-69-70—282 Ryan Fox 66-73-72-71—282 Mikko Korhonen 70-69-73-70—282 Romain Langasque 76-67-68-71—282 Richard Mansel 71-70-73-68—282 JC Ritchie 73-70-69-70—282 Fabrizio Zanotti 70-70-69-73—282 Justin Harding 70-73-69-71—283 Rasmus Hojgaard 68-69-72-74—283 Yannik Paul 71-71-70-71—283 Callum Shinkwin 73-69-70-71—283 Danny Willett 73-65-74-71—283 Marcus Armitage 71-67-70-76—284 Sam Horsfield 71-69-72-72—284 Frederic Lacroix 72-71-73-68—284 Victor Perez 71-72-69-72—284 Jordan L. Smith 69-72-74-69—284 Santiago Tarrio 72-71-70-71—284 Wu Ashun 67-72-73-73—285 Oliver Bekker 75-69-70-71—285 Seb. Grcia Rodriguez 73-71-70-71—285 J. Janewattananond 73-68-71-73—285 Marcus Kinhult 70-66-74-75—285 James Morrison 71-73-72-69—285 Adrian Otaegui 71-70-73-71—285 Jack Singh Brar 72-71-69-73—285 Daniel Van Tonder 71-72-68-74—285 John Catlin 71-73-74-68—286 George Coetzee 71-70-73-72—286 Espen Kofstad 71-71-74-70—286 Thriston Lawrence 72-70-75-69—286 Joost Luiten 71-71-73-71—286 Robert Macintyre 74-67-76-69—286 Edoardo Molinari 68-74-72-72—286 Niklas Norgrd Moller 72-72-71-72—287 Brandon Stone 68-75-73-71—287

Champions

MITSUBISHI ELECTRIC CLASSIC

At TPC Sugarloaf

At Duluth, Ga.

Final Round

Steve Flesch 67-73-65—205 Fred Couples 70-70-66—206 Padraig Harrington 69-73-64—206 David Toms 65-71-70—206 Ernie Els 72-68-67—207 Mark Walker 68-72-68—208 Paul Broadhurst 68-74-68—210 Glen Day 69-73-68—210 Colin Montgomerie 72-69-69—210 Ken Duke 65-73-73—211 Retief Goosen 74-67-70—211 Robert Karlsson 68-75-68—211 Steve Stricker 68-73-70—211 Stuart Appleby 73-72-67—212 Woody Austin 70-74-68—212 Doug Barron 72-76-64—212 Darren Clarke 79-69-64—212 Scott Dunlap 69-73-70—212 Jay Haas 71-69-72—212 Tom Pernice 69-74-69—212 Brett Quigley 72-69-71—212 Miguel Angel Jimenez 70-71-72—213 Steve Jones 70-72-71—213 Ken Tanigawa 74-71-68—213 Alex Cejka 70-74-70—214 Cameron Beckman 73-73-69—215 David Branshaw 72-70-73—215 K.J. Choi 71-74-70—215 Jesper Parnevik 72-73-70—215 Kevin Sutherland 72-73-70—215 Michael Allen 71-73-72—216 Stephen Ames 73-74-69—216 Olin Browne 77-67-72—216 Chris DiMarco 71-73-72—216 David Duval 72-74-70—216 Brian Gay 72-73-71—216 Tim Petrovic 74-68-74—216 Y.E. Yang 70-74-72—216 Stephen Dodd 75-72-70—217 Tim Herron 75-70-72—217 Brandt Jobe 73-73-71—217 Bernhard Langer 76-71-70—217 Rocco Mediate 74-72-71—217 Jose Maria Olazabal 75-69-73—217 Dicky Pride 72-73-72—217 John Senden 71-72-74—217 Jerry Kelly 76-74-68—218 Rod Pampling 70-73-75—218 Scott Parel 76-74-68—218 Kirk Triplett 69-73-76—218 Duffy Waldorf 70-72-76—218 Billy Andrade 69-75-75—219 Marco Dawson 78-70-71—219 Joe Durant 74-77-68—219 Paul Goydos 70-75-74—219 John Inman 74-72-73—219 Fran Quinn 76-72-71—219 Shane Bertsch 70-77-73—220 David Frost 69-77-74—220 Tom Gillis 73-79-68—220

Korn Ferry Tour

SIMMONS BANK OPEN

At The Grove

At College Grove, Tenn.

Final Round