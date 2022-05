HIGH SCHOOLS

Baseball

BLACKHAWK CHRISTIAN 12, WAYNE 1

Blackhawk Ch. 100 146 —12 15 1 Wayne 000 100 —1 6 6

WP—Leininger. LP—Keirns. 2B—Study (BC).

BISHOP DWENGER 12, SOUTH SIDE 2

Dwenger 330 114 —12 6 0 South Side 000 200 —2 4 4

WP—Aguirre. LP-Harl. 2B—Stow (SS), Rataczjak (SS), Bradley (BD). 3B—Oribello (BD).

HOMESTEAD 5, NORTHROP 1

Northrop 000 001 0 —1 4 1 Homestead 302 000 x —5 7 0

WP—Berger. LP—McNeal. 2B—Pandoff (N), Nutter (H), Weigert (H). 3B—Hockemeyer (H).

NORWELL 11, EAST NOBLE 2

East Noble 000 110 0 —2 5 5 Norwell 112 520 x —11 10 5

WP—Bailey. LP—Holliday. 2B—Miller (EN), Bailey (N), Shelton (N), Graft (N). 3B—Bolyn (N), Graft (N).

LEO 11, NORTH SIDE 0

North Side 000 00 —0 2 3 Leo 515 0x —11 11 2

WP—Greiwank. LP—Goings. 2B—Goings (NS), Hoeppner (L), Brubaker (L); HR—Ensign (L).

Basketball

BOYS

Marc Davidson Career Record

227-69

Lakewood Park Christian

2011-12: 13-9

2012-13: 17-6

Blackhawk Christian

2013-14: 16-9

2014-15: 20-7

2015-16: 16-12

2016-17: 17-10

2017-18: 26-3

*2018-19: 28-2

2019-2020: 23-3

*2020-21: 28-3

2021-22: 23-5

*State Champions

Softball

CARROLL 2, HOMESTEAD 1

Homestead 100 000 0 —1 5 1 Carroll 010 000 1 —2 8 1

WP—Conner. L—Rosenbaum. 2B—Cupp (C).

BELLMONT 14, NEW HAVEN 4

Bellmont 620 024 —14 16 2 New Haven 004 000 —4 3 6

WP—Baker. LP—Trimm. Individual statistics N/A.

Tennis

BLACKHAWK CHRISTIAN 3, SNIDER 2

Neebes (BH) d. Sirivath 6-0, 6-0; Sanchez (BH) d. Miguel 6-1, 6-2; Pickett (BH) d. Henry 6-1, 6-7 (1), 6-4; Matthias/Schumm (S) d. Eveans/Koepp 6-0, 7-5; Schroeder/Birkenbeul (S) d. Zolman/Kramer 6-3, 6-1.

LEO 4, CARROLL 1

Runestad (L) d. Skender 6-1, 6-4; Brandenberger (L) d. Shoup 6-0, 6-4; Siegwarth (C) d. Bonecutter 6-4, 6-2; Marquardt/Merkler (L) d. Lash/Trulock 6-1, 6-2; Kissner/Lomont (L) d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-3, 6-2.

NORWELL 4, EAST NOBLE 1

Au. Heyerly (N) d. Mynhier 6-1, 6-3; Walmsley (EN) d. McNabb 7-5, 6-1; Ad. Heyerly (N) d. Mosley 6-1, 6-3; Johnson/Toliver (N) d. Potts/Edwards 6-2, 6-2; Xayyachack/Fernandez (N) d. Bona/Arnold 6-1, 6-2.

PLYMOUTH 5, WAWASEE 0

Vervynckt d. Farrington 6-3, 6-2; Kain d. Jackson 6-0, 6-1; Langfeldt d. Taylor 9-1, 6-0; Delp/Jones d. Clark/Stewart 6-2, 6-1; Plothow/Riddle d. Beer/Vetor 6-0, 6-1.

COLUMBIA CITY 5, NEW HAVEN 0

Sheets d. Rowland 6-1, 6-2; Miner d. Snodgrass 6-4, 6-1; Alonso d. Colin 6-0, 6-0; Schrader/McCoy d. Clark/Snodgrass 6-0, 6-0; Woodward/Hoskins d. Casiano/Gordillo 6-0, 6-2.

CONCORDIA 4, CANTERBURY 1

Wallstrom (Ca) d. Dolde 6-1, 6-1; Jansing (Co) d. Kukarni 6-3, 7-6 (7-4); Harris (Co) d. Nalamolu 6-2, 6-1; Pennekamp/Bean (Co) d. Suntompithug/Surendran 6-3, 6-4; Linder/Jones (Co) d. Babu/Webster 6-3, 6-0.

Track & Field

BOYS

SAC MEET

Team scores: 1. Northrop 134, 2. Concordia 117, 3. Bishop Dwenger 111, 4. Snider 70.5; 5. North Side 68, 6. Wayne 61.5; 7. South Side 54, 8. Bishop Luers 7.

3200R—Concordia 8:14.16; 110H—Donahue (W) 15.97; 100—Pratt (C) 10.87; 1600—Connelly (C) 4:40.62; LJ—Hunter (Nrp) 20-9.75; HJ—Morgan (Nrp) 6-0; 400R—North Side 43.51; 400—Davis (Nrp) 50.42; 300H—Sharin (W) 41.77; 800—Adair (C) 1:56.38; PV—Almendralo (N) 12-6; 200—Pratt (C) 22.06; 3200—Connelly (C) 10:22.76; 1600R—Concordia 3:27.5; SP—King (NS) 53-5.5; D—Wilson (SS) 137-4.

NE8

Team scores: 1. Columbia City 132.5, 2. Leo 102, 3. Norwell 90, 4. Huntington North 78.5, 5. New Haven 68, 6. East Noble 66.5, 7. DeKalb 48.5, 8. Bellmont 38

3200R—Leo 8:22.31; 100—Slick (L) 10.85; 110H—Parker (N) 15.31; 1600—Niswander (HN) 4:23.94; 400R—New Haven 43.33; 400—Fillenwarth (D) 51.86; 300H—Reust (HN) 40.7; 800—Mills (CC) 2:02.25; 200—Slick (L) 21.87; 3200—Hall (CC) 9:31.33; 1600R—New Haven 3:32.26; HJ—Frauhiger (N) 6-1; PV—Litherland (CC) 13-3; LJ—Clopton (NH) 21-5.5; SP—Rumple (B) 45-7.75; D—Moiser (CC) 136-8.

GIRLS

NE8

Team scores: 1. Huntington North 127, 2. East Noble 122, 3. Leo 111, 4. New Haven 77, 5. Columbia City 68, 6. DeKalb 51, 7. Bellmont 34, 8. Norwell 33.

3200R—Huntington North 10:06.34; 100H—Handshoe (L) 14.99; 100—Davis (L) 12.36; 1600—Wiley (HN) 5:15.82; 400R—New Haven 50.52; 400—Wiley (HN) 57.75; 300H—Handshoe (L) 46.26; 800—Colclesser (HN) 2:24.09; 200—Handshoe (L) 26.11; 3200—Wiley (HN) 10:44.63; 1600R—Huntington North 4:05.21; HJ—Handshoe (L) 5-1; PV—Holbrook (EN) 9-6; LJ—Ganaway (NH) 17-0.5; SP—Thompson (CC) 37-11.25; D—Dommer (NH) 112-4.