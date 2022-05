HIGH SCHOOLS

Baseball

BISHOP DWENGER 10, WAYNE 0

Wayne 000 00 —0 4 5 Dwenger 313 12 —10 12 2

WP—Bradley. LP—Keirns. 2B—Reith (BD). 3B—Thomas (BD), Zimmerman (BD).

WESTVIEW 6, ANGOLA 3

Westview 005 100 0 —6 12 4 Angola 012 000 0 —3 4 3

WP—Titus. LP—Steury. 2B Brandenberger (W).

BISHOP LUERS 7, NORTHROP 2

Northrop 000 020 0 —2 4 0 Bishop Luers 000 025 x —7 9 2

WP—Birkmeier. LP—Whitsett. 2B—Siren (N), Zay (BL), Heflin (BL).

HOMESTEAD 12, CARROLL 5

Carroll 200 020 1 —5 6 1 Homestead 011 505 x —12 9 0

WP—Tarango. LP—Worrel. 2B—Barkel (C). 3B—Malott (C), Hockemeyer (H), Todor (H). HR—Barkel (C), Weigert (H).

EASTSIDE 7, LAKELAND 0

Eastside 000 000 07 —7 11 3 Lakeland 000 000 00 —0 5 3

WP—Kaufman. LP—Parham. HR—McGlain (E), Kreischer (E).

SNIDER 12, SOUTH SIDE 2

Snider 200 014 5 —12 9 0 South Side 000 002 0 —2 9 2

WP—Byler. LP—Stow. 2B—Stow (SS), Fry (S), Hinton (S). HR—Leavell (S), Moon (S).

LATE MONDAY

BISHOP LUERS 4, CONCORDIA 0

Concordia 000 000 0 —0 2 4 Luers 030 010 x —4 8 1

WP—North. LP—Cohen. 2B—Birkmeier (BL).

BISHOP LUERS 1, CONCORDIA 0

Luers 001 000 0 —1 6 1 Concordia 000 000 0 —0 3 1

WP—Stanski. LP—Wright. HR—Heflin (BL).

HUNTINGTON NORTH 11, BELLMONT 0

Huntington N. 101 007 2 —11 10 1 Bellmont 000 000 0 —0 4 5

WP—Eckert. LP—Lenegar. 2B—Martz (HN), Eckert (HN), Huff (HN). HR—Oswalt (HN).

PLYMOUTH 8,

WARSAW 7, 9 INN.

Plymouth 002 000 501 —8 8 3 Warsaw 100 141 000 —7 11 3

WP—Bowling. LP—Reihl. 2B—Shively (P), Manzuk (P), Dippon (W). 3B—Shaprio (W). HR—Justice (W).

IHSBCA POLL

CLASS 4A

1. Center Grove, 18-1,240; 2. Mooresville, 12-0,192; 3. Evans. North, 17-3,150; 4. Carroll, 19-2,130; 5. Fishers, 16-5,106; 6. Jasper, 17-4,98; 7. Castle, 16-3,92; 8. Lake Central, 15-4,90; 9. LaPorte, 14-3,74; 10. Columbus North, 7-2,34.

Receiving Votes: Brownsburg, Carmel, Crown Point, Snider, Floyd Central, Homestead, Lawrence North, Munster, Westfield

CLASS 3A

1. Andrean, 18-1,254; 2. Western, 17-1,232; 3. Brebeuf Jesuit, 16-4,154; 4. Crawfordsville, 17-1,148; T5. West Vigo, 16-1,146; T5. Silver Creek, 16-5,146; 7. New Castle, 10-1,96; 8. Batesville, 14-4,78; 9. Heritage, 4-0,50; 10. John Glenn, 5-0,38.

Receiving Votes: Culver Military Academy, Evans. Memorial, Bishop Dwenger, Gibson Southern, Guerin Catholic, Northwestern, Oak Hill

CLASS 2A

1. Carroll, 15-0, 180; 2. Wapahani, 16-3,134; 3. University, 13-4,120; 4. Eastern (Greentown), 17-1,112; 5. Cascade, 16-3,98; 6. Centerville, 13-2,96; 7. Monroe Central, 15-4,70; 8. Forest Park, 12-5,66; 9. Eastern (Greene), 7-8,38; 10. Delphi, 13-5,26.

Receiving Votes: Covenant Christian, Eastside, Evans. Mater Dei, Fairfield, Heritage Christian, Lapel, Mitchell, North Newton, Seeger, Wabash.

CLASS A

1. Borden, 15-3,174; 2. Barr-Reeve, 12-3,168; 3. Lafayette Central Catholic, 13-4,124; 4. South Central (Union Mills), 10-5,104; 5. Shakamak, 10-7, 90; 6. Union City, 1-1,88; 7. Blackhawk Christian, 5-5,62; 8. Loogootee, 9-6,54; 9. North Daviess, 5-2,36; 10. Tecumseh, 3-6,34.

Receiving Votes: Bloomfield, Caston, Clay City, Cowan, Daleville, Fremont, Jac-Cen-Del, Morgan Twp., Rising Sun, Riverton Parke, Rossville, Washington Twp., Wes-Del.

Golf

COLUMBIA CITY 151, EAST NOBLE 174

Columbia City: Al. Hedrick 35, Bledsoe 36, An. Hedrick 40, Hoag 40, Wilson 44.

East Noble: Norden 39, Anderson 40, Fisher 46, Bassett 49, Bowker 53.

LEO 144, HUNTINGTON NORTH 163

Leo: Hicks 35, Rorick 35, Opliger 37, Judd 37, Nussbaum 49.

Huntington North: Gray 39, Williams 39, Collins 42, Vaught 43, Lahr 44.

BISHOP DWENGER 156, NORTHROP 195

Bishop Dwenger: Garrett 36, Morelo 39, Olsen 39, Hughes 42, Ward 43.

Northrop: Davis 43, Whitman 47, Blomeke 51, Rogers 54, Davidson 58.

Snider 181, Concordia 192

Snider: White 46, Amin 44, Schenkel 45, Wolf 46, Schaler 57.

Concordia: Expcenoz 43,Loggins 47,Ferraro 47,Miller, West 55, Shull

LATE MONDAY

WARSAW 165, NORTHWOOD 181

Warsaw: Hoskins 39, Brander 40, Bowell 42, Gould 45, Turley 44

NorthWood: Williams 43, Wiens 41, Ransberger 51, Feenstra 55, Hochstetler 46

Softball

CARROLL 9, WHITKO 2

Carroll 222 003 0 —9 7 2 Whitko 200 000 0 —2 10 2

WP—Garcia. LP—Skinner. 2B—Richardson (C), Zeidler (C).

HOMESTEAD 2, MANCHESTER 1

Manchester 000 001 0 —1 3 0 Homestead 200 000 X —2 3 1

WP—Mejia. LP—Schannep. 2B—Swangin (H), Baker (M).

BELLMONT 19, BISHOP LUERS 2

Bishop Luers 101 00 —2 3 2 Bellmont 7(10)0 2x —19 12 1

WP—Sutter. LP—Gatchell. Individual statistics not available.

DEKALB 10, NEW HAVEN 0

New Haven 000 00 —0 1 3 Dekalb 112 33 —10 15 2

WP—Munger. LP—N/A. 2B—Cox (D), Storck (D); 3B—Storck (D).

Tennis

BELLMONT 5, NEW HAVEN 0

Selking d. Rowland 6-0, 6-0; Faurote d. Snodgrass 6-2, 6-4; Jin d. Colin 6-0, 6-0; Schirack/Kintz d. Clark/Snodgrass 6-0, 6-0; Jackson/Ortiz d. Sasiano/Gordillo 6-1, 6-0.

HOMESTEAD 5, CARROLL 0

Cook d. Skender 6-3, 6-0; Topmiller d. Shoup 6-0, 6-0; Kelly d. Siegwarth N/A; Hansen/Zitlaw d. Lash/Trulock 6-0, 6-1; Schilt/Stout d. Krzyzanowski/Kokonaing 6-2, 6-1.

BISHOP DWENGER 5, NORTH SIDE 0

Reidy d. Hay 6-0, 6-0; Moser d. Price 6-2, 6-0; Rodenbeck d. Nokour 6-0, 6-0; Mulligan/Brust d. Moreno/Arita 6-0, 6-2; Klinger/Farrar d. Lee/Clodfelter 6-1, 6-0.

NORWELL 4, DEKALB 1

Au. Heyerly (N) d. Cruz 6-1, 6-1; McNabb (N) d. Pfister 6-1, 6-3; Ad. Heyerley (N) d. Blythe 6-2, 6-1; Johnson/Toliver (N) d. Hickman/Dick 6-2, 6-3; Brunson/Pepple (D) d. Xayyachack/Fernandez 6-4, 6-4.

DELTA 5, CONCORDIA 0

Clark d. Dolde 6-0, 6-0; Knight d. Jansing 6-1, 7-5; Beckley d. Harris 6-2, 7-5;

Hunt/Wegener d. Pennekamp/Bean 6-2, 6-0; Haley/Witter d. Linder/Jones 6-3, 6-1.

HUNTINGTON NORTH 3, LEO 2

Runestad (L) d. Kline 6-0, 6-1; Brandenberger (L) d. Ludemann 6-0, 6-1; Bumau (HN) d. Bonecutter (L) 6-2, 6-2; Betterly/Bonewitz (HN) d. Marquardt/Merkler 6-1, 6-4; Szelis/Leichty (HN) d. Kissner/Lomont 7-5, 6-0.

LATE MONDAY

HOMESTEAD 5, ADAMS CENTRAL 0

Cook d. J. Tobias 6-2, 6-2; Topmiller d. H. Tobias 6-1, 6-4; Kelly d. Leyse 6-1, 6-3; Hansen/Zitlaw d. Bertsch/Brotherton 6-1, 6-4; Schilt/Stout d. Herring/McCullough 6-2, 6-1.

WARSAW 4, GOSHEN 1

Lind (W) d. Schrock 6-0, 6-0; Nicholas (W) d. Harmelink 1-6, 6-1, 6-2; Brouwer (W) d. Utley 6-4, 7-5; Frazzetta/Mishler (W) d. Benitez/Barkey 6-4, 6-2; Wileman/Dick (G) d. Wiedeman/Landwerlen 3-6, 6-1, 7-5.

IHSTECA POLL

1. Carmel, 2. Jasper, 3. Columbus North, 4. Fishers, T5. Park Tudor, T5. SB St Joseph, 7. Zionsville, 8. Westfield, . Hamilton SE, 10. Evansville Memorial, 11. Cathedral, 12. Franklin, 13. Penn, 14. Noblesville, 15. North Central, 16. Brebeuf Jesuit, 17. Homestead, 18. Avon, 19. Brownsburg, 20. Delta, 21. W. Lafayette Harrison, 22. Crown Point, 23. Floyd Central, T24. Lawrence North, T24. Center Grove, 26. West Lafayette, 27. Evansville Mater Dei, 28. Bloomington South, 29. Oldenburg Academy, 30. Alexandria.

Track & Field

BOYS

IATCCC POLL

1. Columbus North, 2. Brownsburg, 3. Plainfield, 4. Center Grove, 5. Carmel, 6. Warren Central, 7. Fishers, 8. Zionsville, 9. Lake Central, 10. Evansville Castle, 11. East Central, 12. Westfield, 13. Brebeuf Jesuit, 14. Bloomington North, 15. Ben Davis, 16. Hamilton Southeastern, 17. Southport, 18. Bloomington South, 19. Hamilton Heights, T20. Penn, T20. Mt. Vernon, T20. Lawrence North.

GIRLS

IATCCC POLL

1. North Central, 2. Noblesville, 3. Valparaiso, 4. Hamilton Southeastern, 5. Zionsville, 6. Chesterton, 7. Carmel, 8. Cathedral, 9. Center Grove, 10. Columbus North, 11. Brownsburg, 12. Northrop, 13. Floyd Central, 14. Huntington North, 15. Park Tudor, 16. Bloomington North, 17. Fishers, 18. Avon, 19. Warren Central, 20. Forest Park.